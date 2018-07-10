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【セレクト当歳速報】「大トリ」オルフェ産駒は「サトノ」へ　シャイニングレイ半弟は７６００万円

2018年7月10日18時18分  スポーツ報知

　競走馬の国内最大のセリ「セレクトセール２０１８」（日本競走馬協会主催）は７月１０日、２０１８年生まれの当歳馬のセールが北海道苫小牧のノーザンホースパークで行われた。上場番号５３１～５３９の購買価格、購買者は次の通り。（上場番号、血統名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、購買価格＝税抜き、購買者の順）

５３１　メテオーリカの２０１８　牝

　鹿　３／１９　ルーラーシップ　メテオーリカ　ディープインパクト　ノーザンファーム　ノーザンファーム　

２５００万円　亀井　哲也

５３２　ロイヤルファンタジーの２０１８

　牡　黒鹿　３／２２　ミッキーアイル　ロイヤルファンタジー　Ｍｏｎｓｕｎ　社台ファーム　社台ファーム　

３１００万円　柳　春道

５３３　プリモレガーロの２０１８

　牡　鹿　２／１０　リアルインパクト　プリモレガーロ　ハービンジャー　ノーザンファーム　ノーザンファーム　

４０００万円　田中　成奉

５３４　シャリオドールの２０１８

　牡　黒鹿　３／４　スウェプトオーヴァーボード　シャリオドール　ヴィクトワールピサ　社台ファーム　社台ファーム　

主取り（８００万円）

５３５　ワイオラの２０１８　牝

　鹿　２／１３　ブラックタイド　ワイオラ　Ｓａｄｌｅｒ’ｓ　Ｗｅｌｌｓ　ノーザンファーム　ノーザンファーム　

１９００万円　永田　和彦

５３６　ナドーの２０１８　牝

　芦　１／３１　ジャスタウェイ　ナドー　Ｓｏａｖｅ　社台ファーム　社台ファーム　

１４００万円　石瀬　浩三

５３７　アドマイヤエレノアの２０１８　牝

　鹿　３／１３　ノヴェリスト　アドマイヤエレノア　ディープインパクト　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファーム　

１９００万円　近藤　利一

５３８　メイルストロームの２０１８　牝

　鹿　２／２３　スピルバーグ　メイルストローム　シンボリクリスエス　社台ファーム　社台ファーム　

７００万円　（有）和田牧場

５３９　シェルズレイの２０１８　牡

　芦　２／７　オルフェーヴル　シェルズレイ　クロフネ　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファーム　

７６００万円　（株）サトミホースカンパニー

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