【セレクト当歳速報】「大トリ」オルフェ産駒は「サトノ」へ シャイニングレイ半弟は７６００万円
競走馬の国内最大のセリ「セレクトセール２０１８」（日本競走馬協会主催）は７月１０日、２０１８年生まれの当歳馬のセールが北海道苫小牧のノーザンホースパークで行われた。上場番号５３１～５３９の購買価格、購買者は次の通り。（上場番号、血統名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、購買価格＝税抜き、購買者の順）
５３１ メテオーリカの２０１８ 牝
鹿 ３／１９ ルーラーシップ メテオーリカ ディープインパクト ノーザンファーム ノーザンファーム
２５００万円 亀井 哲也
５３２ ロイヤルファンタジーの２０１８
牡 黒鹿 ３／２２ ミッキーアイル ロイヤルファンタジー Ｍｏｎｓｕｎ 社台ファーム 社台ファーム
３１００万円 柳 春道
５３３ プリモレガーロの２０１８
牡 鹿 ２／１０ リアルインパクト プリモレガーロ ハービンジャー ノーザンファーム ノーザンファーム
４０００万円 田中 成奉
５３４ シャリオドールの２０１８
牡 黒鹿 ３／４ スウェプトオーヴァーボード シャリオドール ヴィクトワールピサ 社台ファーム 社台ファーム
主取り（８００万円）
５３５ ワイオラの２０１８ 牝
鹿 ２／１３ ブラックタイド ワイオラ Ｓａｄｌｅｒ’ｓ Ｗｅｌｌｓ ノーザンファーム ノーザンファーム
１９００万円 永田 和彦
５３６ ナドーの２０１８ 牝
芦 １／３１ ジャスタウェイ ナドー Ｓｏａｖｅ 社台ファーム 社台ファーム
１４００万円 石瀬 浩三
５３７ アドマイヤエレノアの２０１８ 牝
鹿 ３／１３ ノヴェリスト アドマイヤエレノア ディープインパクト （有）ノーザンレーシング ノーザンファーム
１９００万円 近藤 利一
５３８ メイルストロームの２０１８ 牝
鹿 ２／２３ スピルバーグ メイルストローム シンボリクリスエス 社台ファーム 社台ファーム
７００万円 （有）和田牧場
５３９ シェルズレイの２０１８ 牡
芦 ２／７ オルフェーヴル シェルズレイ クロフネ （有）ノーザンレーシング ノーザンファーム
７６００万円 （株）サトミホースカンパニー