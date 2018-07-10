【セレクト当歳速報】「大トリ」オルフェ産駒は「サトノ」へ シャイニングレイ半弟は７６００万円

競走馬の国内最大のセリ「セレクトセール２０１８」（日本競走馬協会主催）は７月１０日、２０１８年生まれの当歳馬のセールが北海道苫小牧のノーザンホースパークで行われた。上場番号５３１～５３９の購買価格、購買者は次の通り。（上場番号、血統名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、購買価格＝税抜き、購買者の順）

５３１ メテオーリカの２０１８ 牝

鹿 ３／１９ ルーラーシップ メテオーリカ ディープインパクト ノーザンファーム ノーザンファーム

２５００万円 亀井 哲也

５３２ ロイヤルファンタジーの２０１８

牡 黒鹿 ３／２２ ミッキーアイル ロイヤルファンタジー Ｍｏｎｓｕｎ 社台ファーム 社台ファーム

３１００万円 柳 春道

５３３ プリモレガーロの２０１８

牡 鹿 ２／１０ リアルインパクト プリモレガーロ ハービンジャー ノーザンファーム ノーザンファーム

４０００万円 田中 成奉

５３４ シャリオドールの２０１８

牡 黒鹿 ３／４ スウェプトオーヴァーボード シャリオドール ヴィクトワールピサ 社台ファーム 社台ファーム

主取り（８００万円）

５３５ ワイオラの２０１８ 牝

鹿 ２／１３ ブラックタイド ワイオラ Ｓａｄｌｅｒ’ｓ Ｗｅｌｌｓ ノーザンファーム ノーザンファーム

１９００万円 永田 和彦

５３６ ナドーの２０１８ 牝

芦 １／３１ ジャスタウェイ ナドー Ｓｏａｖｅ 社台ファーム 社台ファーム

１４００万円 石瀬 浩三

５３７ アドマイヤエレノアの２０１８ 牝

鹿 ３／１３ ノヴェリスト アドマイヤエレノア ディープインパクト （有）ノーザンレーシング ノーザンファーム

１９００万円 近藤 利一

５３８ メイルストロームの２０１８ 牝

鹿 ２／２３ スピルバーグ メイルストローム シンボリクリスエス 社台ファーム 社台ファーム

７００万円 （有）和田牧場

５３９ シェルズレイの２０１８ 牡

芦 ２／７ オルフェーヴル シェルズレイ クロフネ （有）ノーザンレーシング ノーザンファーム

７６００万円 （株）サトミホースカンパニー