【エリザベス女王杯】史上４頭目の連覇狙うモズカッチャンは４枠７番 Ｇ１で２着４回のリスグラシューは６枠１２番 枠順確定

◆エリザベス女王杯・Ｇ１（１１月１１日、３歳以上オープン、牝馬、京都競馬場・芝外２２００メートル）

枠順が確定し、史上４頭目となる連覇に挑むモズカッチャン（４歳、栗東・鮫島一歩厩舎）は４枠７番に決まった。鞍上のミルコ・デムーロ騎手は２０１６年はクイーンズリング、昨年はモズカッチャンで同レースを制しており、オリビエ・ペリエ騎手の有馬記念（２００２～０４年）以来となる同一ＪＲＡ・Ｇ１３連覇が懸かっている。

レースは１１日１５時４０分発走。

Ｇ１で２着４回のリスグラシュー（４歳、栗東・矢作芳人厩舎）は、６枠１２番に決定。８度目のＧ１挑戦で、名手モレイラ騎手を背に悲願成就を目指す。

【１枠】

１番ハッピーユニバンス ５６ 松若風馬

２番フロンテアクイーン ５６ 蛯名正義

【２枠】

３番レイホーロマンス ５６ 福永祐一

４番プリメラアスール ５６ 幸英明

【３枠】

５番レッドジェノヴァ ５６池添謙一

６番アドマイヤリード ５６ 藤岡康太

【４枠】

７番モズカッチャン ５６ Ｍデムーロ

８番カンタービレ ５４ Ｃデムーロ

【５枠】

９番クロコスミア ５６ 岩田康誠

１０番ヴァフラーム ５６川又賢治

【６枠】

１１番スマートレイアー ５６ 武豊

１２番リスグラシュー ５６ モレイラ

【７枠】

１３番ノームコア ５４ ルメール

１４番ワンブレスアウェイ５６ 津村明秀

【８枠】

１５番エテルナミノル ５６ 四位洋文

１６番コルコバード ５６ 浜中俊

１７番ミスパンテール ５６横山典弘