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【香港ヴァーズ】クロコスミアは絶好の１番ゲート　リスグラシューは１２番枠に

2018年12月6日12時42分  スポーツ報知

　９日にシャティン競馬場で行われる香港国際競走のＧ１・４競走の公開枠順抽選会が行われ、出走馬、馬番、ゲート番が決まった。日本からリスグラシュー、クロコスミアが出走する香港ヴァーズ（芝２４００メートル、日本時間９日１５時００分発走、１４頭立て）の出走馬は次の通り。（馬番、ゲート番、馬名、性齢、斤量、騎手、調教師、調教国の順）

　◇９日シャティン４Ｒ　香港ヴァーズ（芝２４００メートル）

１（４）ヴァルトガイスト　牡４　５７　ブドー　Ａ・ファーブル（仏国）

２（２）パキスタンスター　せん５　５７　ビュイック　Ａ・クルーズ（香港）

３（５）サルウィン　牡４　５７　マーフィー　Ｓ・カーク（英国）

４（１０）エグザルタント　せん４　５７　パートン　Ａ・クルーズ（香港）

５（１３）ミラージュダンサー　牡４　５７　ムーア　Ｍ・スタウト（英国）

６（９）イーグルウェイ　せん６　５７　デソウサ　Ｊ・ムーア（香港）

７（３）レッドヴァードン　牡５　５７　Ｊドイル　Ｅ・ダンロップ（英国）

８（１４）プリンスオブアランせん５　５７　ウォーカー　Ｃ・フェローズ（英国）

９（７）リヴン　せん５　５７　ボウマン　Ｆ・ロー（香港）

１０（１２）リスグラシュー　牝４　５５・５　モレイラ　矢作　芳人（日本）

１１（１）クロコスミア　牝５　５５・５　岩田　西浦　勝一（日本）

１２（８）エジーラ　牝４　５５・５ｋｇ　ルメール　Ｄ・ウェルド（アイルランド）

１３（６）ラトローブ　牡３　５５　マクドナルド　Ｊ・オブライエン（アイルランド）

１４（１１）ロストロポーヴィチ　牡３　５５　ローダン　Ａ・オブライエン（アイルランド）

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