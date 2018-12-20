【有馬記念】オジュウチョウサンが１番枠ゲット 武豊騎手は３年連続の白帽

１番枠をゲットした武豊騎手 さすがの引きの強さを見せ、公開枠順抽選会で１番を引き当てたオジュウチョウサン騎乗の武豊（カメラ・泉 貫太）

年末の大一番、第６３回有馬記念・Ｇ１（２３日、中山競馬場・芝２５００メートル）の公開枠順抽選会が１２月２０日、都内で行われた。ファン投票１位のレイデオロは６枠１２番、同３位の「障害王者」オジュウチョウサンは絶好の１番枠を騎乗する武豊騎手が引き当てた。

決定した枠順は次の通り（馬番、馬名、斤量、騎手の順）。馬券は２１日に一部ウインズで金曜日発売される。

１ オジュウチョウサン ５７ 武豊

２ クリンチャー ５７ 福永祐一

３ モズカッチャン ５５ ミルコ・デムーロ

４ マカヒキ ５７ 岩田康誠

５ パフォーマプロミス ５７ クリスチャン・デムーロ

６ サトノダイヤモンド ５７ ブレントン・アヴドゥラ

７ サウンズオブアース ５７ 藤岡佑介

８ ブラストワンピース ５５ 池添謙一

９ リッジマン ５７ 蛯名正義

１０ ミッキースワロー ５７ 横山典弘

１１ ミッキーロケット ５７ オイシン・マーフィー

１２ レイデオロ ５７ クリストフ・ルメール

１３ スマートレイアー ５５ 戸崎圭太

１４ キセキ ５７ 川田将雅

１５ シュヴァルグラン ５７ ヒュー・ボウマン

１６ サクラアンプルール ５７ 田辺裕信