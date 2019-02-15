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フェブラリーＳ枠順決まる　菜七子キッキングは７枠１１番に

2019年2月15日9時54分  スポーツ報知
  • 調教でコパノキッキングに騎乗した藤田菜七子騎手

　２０１９年のＪＲＡのＧ１開幕戦、フェブラリーＳ（２月１７日、東京・ダート１６００メートル）の出走馬１４頭の枠順が１５日、ＪＲＡから発表された。ＪＲＡ所属の女性騎手としては初めてＧ１に騎乗する藤田菜七子騎手（２１）が手綱を執る、４連勝中の４歳馬コパノキッキングは７枠１１番。重賞初制覇となった前走の東海Ｓまで６連勝中、武豊騎手とのコンビで臨むインティは４枠６番に決まった。馬券は１６日から前売りされる。枠順は次の通り（枠番、馬番、馬名、騎手の順、斤量はすべて５７キロ）。

１枠１番

クインズサターン　

四位　洋文　　

２枠２番

ユラノト　

福永　祐一　　

３枠３番

ゴールドドリーム　

Ｃ．ルメール　　

３枠４番

メイショウウタゲ　

北村　宏司　　

４枠５番

サクセスエナジー　

松山　弘平　　

４枠６番

インティ　

武　豊　　

５枠７番

サンライズノヴァ　

戸崎　圭太　　

５枠８番

モーニン　

和田　竜二　　

６枠９番

ワンダーリーデル　

柴田　大知　　

６枠１０番

サンライズソア　

田辺　裕信　　

７枠１１番

コパノキッキング　

藤田　菜七子　　

７枠１２番

ノボバカラ

Ｆ．ミナリク　　

８枠１３番

ノンコノユメ　

内田　博幸　　

８枠１４番

オメガパフューム　

Ｍ．デムーロ　　

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