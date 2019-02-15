フェブラリーＳ枠順決まる 菜七子キッキングは７枠１１番に
2019年2月15日9時54分 スポーツ報知
２０１９年のＪＲＡのＧ１開幕戦、フェブラリーＳ（２月１７日、東京・ダート１６００メートル）の出走馬１４頭の枠順が１５日、ＪＲＡから発表された。ＪＲＡ所属の女性騎手としては初めてＧ１に騎乗する藤田菜七子騎手（２１）が手綱を執る、４連勝中の４歳馬コパノキッキングは７枠１１番。重賞初制覇となった前走の東海Ｓまで６連勝中、武豊騎手とのコンビで臨むインティは４枠６番に決まった。馬券は１６日から前売りされる。枠順は次の通り（枠番、馬番、馬名、騎手の順、斤量はすべて５７キロ）。
１枠１番
クインズサターン
四位 洋文
２枠２番
ユラノト
福永 祐一
３枠３番
ゴールドドリーム
Ｃ．ルメール
３枠４番
メイショウウタゲ
北村 宏司
４枠５番
サクセスエナジー
松山 弘平
４枠６番
インティ
武 豊
５枠７番
サンライズノヴァ
戸崎 圭太
５枠８番
モーニン
和田 竜二
６枠９番
ワンダーリーデル
柴田 大知
６枠１０番
サンライズソア
田辺 裕信
７枠１１番
コパノキッキング
藤田 菜七子
７枠１２番
ノボバカラ
Ｆ．ミナリク
８枠１３番
ノンコノユメ
内田 博幸
８枠１４番
オメガパフューム
Ｍ．デムーロ