【高松宮記念】枠順決まる ダノンスマッシュは１３番 豊モズスーパーフレアは１５番
中央競馬の春のスプリント王決定戦、第４９回高松宮記念・Ｇ１（３月２４日、中京競馬場・芝１２００メートル）の枠順が、２２日、ＪＲＡから発表された。
１２００メートルの重賞を２連勝中のダノンスマッシュは１３番、武豊騎手とコンビを組む快速牝馬モズスーパーフレアは１５番と、ともに外めの７枠にそろった。また、自身２度目のＧ１騎乗となる藤田菜七子騎手が手綱を執るスノードラゴンは１番枠を引き当てた。枠順は次の通り。馬番、馬名、斤量、騎手名の順
１ スノードラゴン
５７ 藤田 菜七子
２ ラインスピリット
５７ 森 一馬
３ ミスターメロディ
５７ 福永 祐一
４ セイウンコウセイ
５７ 幸 英明
５ ティーハーフ
５７ 国分 優作
６ アレスバローズ
５７ 川田 将雅
７ ショウナンアンセム
５７ 藤岡 康太
８ レッツゴードンキ
５５ 岩田 康誠
９ ナックビーナス
５５ 大野 拓弥
１０ ラブカンプー
５５ 酒井 学
１１ ヒルノデイバロー
５７ 横山 典弘
１２ ロジクライ
５７ クリストフ・ルメール
１３ ダノンスマッシュ
５７ 北村 友一
１４ ペイシャフェリシタ
５５ 松田 大作
１５ モズスーパーフレア
５５ 武 豊
１６ デアレガーロ
５５ 池添 謙一
１７ ダイメイフジ
５７ 丸山 元気
１８ ダイメイプリンセス
５５ ミルコ・デムーロ