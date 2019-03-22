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【高松宮記念】枠順決まる　ダノンスマッシュは１３番　豊モズスーパーフレアは１５番

2019年3月22日9時52分  スポーツ報知

　中央競馬の春のスプリント王決定戦、第４９回高松宮記念・Ｇ１（３月２４日、中京競馬場・芝１２００メートル）の枠順が、２２日、ＪＲＡから発表された。

　１２００メートルの重賞を２連勝中のダノンスマッシュは１３番、武豊騎手とコンビを組む快速牝馬モズスーパーフレアは１５番と、ともに外めの７枠にそろった。また、自身２度目のＧ１騎乗となる藤田菜七子騎手が手綱を執るスノードラゴンは１番枠を引き当てた。枠順は次の通り。馬番、馬名、斤量、騎手名の順

１　スノードラゴン　

５７　藤田　菜七子

２　ラインスピリット　

５７　森　一馬　　

３　ミスターメロディ

５７　福永　祐一

４　セイウンコウセイ　

５７　幸　英明

５　ティーハーフ　

５７　国分　優作　

６　アレスバローズ　

５７　川田　将雅　

７　ショウナンアンセム　

５７　藤岡　康太　

８　レッツゴードンキ　

５５　岩田　康誠　

９　ナックビーナス　

５５　大野　拓弥　

１０　ラブカンプー　

５５　酒井　学　

１１　ヒルノデイバロー　

５７　横山　典弘　

１２　ロジクライ　

５７　クリストフ・ルメール　

１３　ダノンスマッシュ　

５７　北村　友一　　

１４　ペイシャフェリシタ　

５５　松田　大作　　

１５　モズスーパーフレア　

５５　武　豊　

１６　デアレガーロ　

５５　池添　謙一　　

１７　ダイメイフジ　

５７　丸山　元気　

１８　ダイメイプリンセス　

５５　ミルコ・デムーロ　　

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