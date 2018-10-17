【コーフィールドＣ】チェスナットコートは１３番枠、ソールインパクトは２０番枠 ゲート番決定
ＪＲＡ海外馬券発売対象の豪Ｇ１・コーフィールドＣ（日本時間１０月２０日１４時４０分発走予定）のゲート番が１７日、決定した。日本から参戦するチェスナットコート（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎）は１３番ゲート、同じくソールインパクト（牡６歳、美浦・戸田博文厩舎）は２０番ゲートに決定した。馬券は馬番で発売される。
◆コーフィールドＣ（コーフィールド競馬場・芝２４００メートル、フルゲート１８頭）
馬番 ゲート番 馬名
＜１＞ （１７） ベストソリューション
＜２＞ （３） ザクリフスオブモハー
＜３＞ （１３） チェスナットコート
＜４＞ （１５） ジョンスノー
＜５＞ （１６） サウンドチェック
＜６＞ （８） エースハイ
＜７＞ （１９） ザタージマハル
＜８＞ （１） ドゥレット
＜９＞ （９） レッドヴァードン
＜１０＞（７） ヴァンジュールマスク
＜１１＞（１１） ベンチュラストーム
＜１２＞（１４） マイティーボス
＜１３＞（４） ホームズマン
＜１４＞（６） キングズウィルドリーム
＜１５＞（２０） ソールインパクト
＜１６＞（２） ガリックチーフテン
＜１７＞（１８） ナイツウォッチ
＜１８＞（１０） ヤングスター
＜１９＞（１２） パトリックエリン
＜２０＞（５） ジャーメー
※出走馬確定はレース当日の１０月２０日午前７時頃。確定までに馬番１～１８番までの馬が出走取消になった場合、１９、２０番の補欠馬が繰り上がることがあります。