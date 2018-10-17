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【コーフィールドＣ】チェスナットコートは１３番枠、ソールインパクトは２０番枠　ゲート番決定

2018年10月17日13時4分  スポーツ報知
  • １３番枠を引いたチェスナットコートを管理する矢作調教師

　ＪＲＡ海外馬券発売対象の豪Ｇ１・コーフィールドＣ（日本時間１０月２０日１４時４０分発走予定）のゲート番が１７日、決定した。日本から参戦するチェスナットコート（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎）は１３番ゲート、同じくソールインパクト（牡６歳、美浦・戸田博文厩舎）は２０番ゲートに決定した。馬券は馬番で発売される。

　◆コーフィールドＣ（コーフィールド競馬場・芝２４００メートル、フルゲート１８頭）

馬番　　ゲート番　馬名

＜１＞　（１７）　ベストソリューション

＜２＞　（３）　　ザクリフスオブモハー

＜３＞　（１３）　チェスナットコート

＜４＞　（１５）　ジョンスノー

＜５＞　（１６）　サウンドチェック

＜６＞　（８）　　エースハイ

＜７＞　（１９）　ザタージマハル

＜８＞　（１）　　ドゥレット

＜９＞　（９）　　レッドヴァードン

＜１０＞（７）　　ヴァンジュールマスク

＜１１＞（１１）　ベンチュラストーム

＜１２＞（１４）　マイティーボス

＜１３＞（４）　　ホームズマン

＜１４＞（６）　　キングズウィルドリーム

＜１５＞（２０）　ソールインパクト

＜１６＞（２）　　ガリックチーフテン

＜１７＞（１８）　ナイツウォッチ

＜１８＞（１０）　ヤングスター

＜１９＞（１２）　パトリックエリン

＜２０＞（５）　　ジャーメー

　※出走馬確定はレース当日の１０月２０日午前７時頃。確定までに馬番１～１８番までの馬が出走取消になった場合、１９、２０番の補欠馬が繰り上がることがあります。

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