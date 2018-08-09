Ｕ―１７代表チェコ遠征メンバー発表…千葉の１９０センチ８７キロＦＷ櫻川ソロモンら

日本サッカー協会は９日、チェコ遠征（８月１６～２７日）に臨むＵ―１７日本代表メンバー２０人を発表した。「第２５回バツラフ・イェジェク国際ユーストーナメント」に参加し、ウクライナ代表、スロバキア代表、ハンガリー代表と対戦する。

メンバーは以下の通り。

◆ＧＫ上田樹 １８５センチ７３キロ（金沢）、鈴木彩艶 １８７、８５（浦和）

◆ＤＦ中村拓海 １７７、６５（東福岡高）、木村誠二 １８４、７１（Ｆ東京）、バングーナガンデ佳史扶 １７４、６７（Ｆ東京）、馬場晴也 １８０、７１（東京Ｖ）畑大雅 １７５、６６（市船橋高）、鷲見星河 １８３、６８（名古屋）

◆ＭＦ井上樹 １７６、６４（甲府）、松岡大起 １７０、６５（鳥栖）、小田裕太郎 １８０、６９（神戸）、高田颯也 １７９、６３（大宮）、松本凪生 １８０、７１（Ｃ大阪）、山本理仁 １７８、６８（東京Ｖ）、津久井匠海１７８、７０（横浜Ｍ）

◆ＦＷ櫻川ソロモン １９０、８７（千葉）、山崎稜介 １６７、５９（清水）、栗原イブラヒムジュニア １８８、７６ （三菱養和ＳＣ）、染野唯月 １７４、６３（尚志高）、松橋優安 １７０、５５（東京Ｖ）