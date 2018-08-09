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Ｕ―１７代表チェコ遠征メンバー発表…千葉の１９０センチ８７キロＦＷ櫻川ソロモンら

2018年8月9日19時1分  スポーツ報知
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　日本サッカー協会は９日、チェコ遠征（８月１６～２７日）に臨むＵ―１７日本代表メンバー２０人を発表した。「第２５回バツラフ・イェジェク国際ユーストーナメント」に参加し、ウクライナ代表、スロバキア代表、ハンガリー代表と対戦する。

メンバーは以下の通り。

◆ＧＫ上田樹　１８５センチ７３キロ（金沢）、鈴木彩艶　１８７、８５（浦和）

◆ＤＦ中村拓海　１７７、６５（東福岡高）、木村誠二　１８４、７１（Ｆ東京）、バングーナガンデ佳史扶　１７４、６７（Ｆ東京）、馬場晴也　１８０、７１（東京Ｖ）畑大雅　１７５、６６（市船橋高）、鷲見星河　１８３、６８（名古屋）

◆ＭＦ井上樹　１７６、６４（甲府）、松岡大起　１７０、６５（鳥栖）、小田裕太郎　１８０、６９（神戸）、高田颯也　１７９、６３（大宮）、松本凪生　１８０、７１（Ｃ大阪）、山本理仁　１７８、６８（東京Ｖ）、津久井匠海１７８、７０（横浜Ｍ）

◆ＦＷ櫻川ソロモン　１９０、８７（千葉）、山崎稜介　１６７、５９（清水）、栗原イブラヒムジュニア　１８８、７６　（三菱養和ＳＣ）、染野唯月　１７４、６３（尚志高）、松橋優安　１７０、５５（東京Ｖ）

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