パナマ、ウルグアイ戦の背番号発表…ＧＫ陣は９月から３人ともシャッフル
2018年10月10日17時47分 スポーツ報知
日本サッカー協会は１０日、キリンチャレンジ杯のパナマ戦（１２日・デンカ）、ウルグアイ戦（１６日・埼スタ）における背番号を発表した。ロシアＷ杯以来の招集となった海外組は、ＤＦ長友が５、ＤＦ吉田が２２、ＤＦ酒井宏が１９、ＭＦ原口が８、ＭＦ柴崎が７、ＦＷ大迫が１５とおなじみの番号に。１０は９月のコスタリカ戦に引き続きＭＦ中島が背負い、前回８だったＭＦ南野は９となった。なお９月と同じメンバーが招集されているＧＫ陣は、３人とも前回から変更に。ＧＫ東口が１２→１、ＧＫ権田が２３→１２、ＧＫシュミットが１→２３とシャッフルされた。
背番号は以下の通り
１ ＧＫ東口
２ ＤＦ三浦
３ ＤＦ室屋
４ ＤＦ佐々木
５ ＤＦ長友
６ ＭＦ遠藤
７ ＭＦ柴崎
８ ＭＦ原口
９ ＭＦ南野
１０ ＭＦ中島
１１ ＦＷ川又
１２ ＧＫ権田
１３ ＦＷ北川
１４ ＭＦ伊東
１５ ＦＷ大迫
１６ ＤＦ富安
１７ ＭＦ青山
１８ ＭＦ三竿
１９ ＤＦ酒井宏
２０ ＤＦ槙野
２１ ＭＦ堂安
２２ ＤＦ吉田
２３ ＧＫシュミット