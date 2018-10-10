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パナマ、ウルグアイ戦の背番号発表…ＧＫ陣は９月から３人ともシャッフル

2018年10月10日17時47分  スポーツ報知
  • サッカー日本代表ＧＫ・東口

　日本サッカー協会は１０日、キリンチャレンジ杯のパナマ戦（１２日・デンカ）、ウルグアイ戦（１６日・埼スタ）における背番号を発表した。ロシアＷ杯以来の招集となった海外組は、ＤＦ長友が５、ＤＦ吉田が２２、ＤＦ酒井宏が１９、ＭＦ原口が８、ＭＦ柴崎が７、ＦＷ大迫が１５とおなじみの番号に。１０は９月のコスタリカ戦に引き続きＭＦ中島が背負い、前回８だったＭＦ南野は９となった。なお９月と同じメンバーが招集されているＧＫ陣は、３人とも前回から変更に。ＧＫ東口が１２→１、ＧＫ権田が２３→１２、ＧＫシュミットが１→２３とシャッフルされた。

　

　背番号は以下の通り

１　ＧＫ東口

２　ＤＦ三浦

３　ＤＦ室屋

４　ＤＦ佐々木

５　ＤＦ長友

６　ＭＦ遠藤

７　ＭＦ柴崎

８　ＭＦ原口

９　ＭＦ南野

１０　ＭＦ中島

１１　ＦＷ川又

１２　ＧＫ権田

１３　ＦＷ北川

１４　ＭＦ伊東

１５　ＦＷ大迫

１６　ＤＦ富安

１７　ＭＦ青山

１８　ＭＦ三竿

１９　ＤＦ酒井宏

２０　ＤＦ槙野

２１　ＭＦ堂安

２２　ＤＦ吉田

２３　ＧＫシュミット

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