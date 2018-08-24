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【欧州リーグ】ゼニト、セビリアが先勝、セルティックはドロー…プレーオフ第１戦

2018年8月24日9時0分  スポーツ報知

　欧州リーグ（ＥＬ）のプレーオフ第１戦が２３日、各地で行われた。

　ゼニト（ロシア）はモルデ（ノルウェー）に３―１で勝利。セビリア（スペイン）はシグマ・オロモウツ（チェコ）に１―０、セルティック（スコットランド）はスードゥバ・マリヤンポレ（リトアニア）と敵地で１―１で引き分けた。第２戦は３０日に行われ、勝者が９月２０日から始まる１次リーグに進出する（組み合わせ抽選は３１日にモナコで開催）。第１戦の結果は次の通り。

　ルドゴレツ（ブルガリア）　１―０　トルペド・クタイシ（ジョージア）

　ゼニト（ロシア）　３―１　モルデ（ノルウェー）

　トレンチーン（スロバキア）　１―１　ラルナカ（キプロス）

　ＡＰＯＥＬ（キプロス）　１―０　アスタナ（カザフスタン）

　シェリフ（モルドバ）　１―０　カラバフ（アゼルバイジャン）

　スードゥバ・マリヤンポレ（リトアニア）　１―１　セルティック（スコットランド）

　セビリア（スペイン）　１―０　シグマ・オロモウツ（チェコ）

　サルプスボルグ（ノルウェー）　３―１　マッカビ・テルアビブ（イスラエル）

　マルメ（スウェーデン）　２―２　ミッティラン（デンマーク）

　アトランタ（イタリア）　０―０　コペンハーゲン（デンマーク）

　デュドランジュ（ルクセンブルク）　２―０　ＣＦＲクルージュ（ルーマニア）

　バーゼル（スイス）　３―２　アポロン（キプロス）

　オリンピアコス（ギリシャ）　３―１　バーンリー（イングランド）

　ゾリャ（ウクライナ）　０―０　ライプチヒ（ドイツ）

　パルチザン（セルビア）　１―１　ベジクタシュ（トルコ）

　スパルタク・トルナバ（スロバキア）　２―０　オリンピア・リュブリャナ（スロベニア）　

　ラピド・ウィーン（オーストリア）　３―１　Ｓブカレスト（ルーマニア）

　ゲンク（ベルギー）　５―２　ブロンビー（デンマーク）

　レンジャーズ（スコットランド）　１―０　ウファ（ロシア）

　ローゼンボリ（ノルウェー）　３―１　シュケンディヤ（マケドニア）

　ゲント（ベルギー）　０―０　ボルドー（フランス）

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