【欧州リーグ】ゼニト、セビリアが先勝、セルティックはドロー…プレーオフ第１戦
欧州リーグ（ＥＬ）のプレーオフ第１戦が２３日、各地で行われた。
ゼニト（ロシア）はモルデ（ノルウェー）に３―１で勝利。セビリア（スペイン）はシグマ・オロモウツ（チェコ）に１―０、セルティック（スコットランド）はスードゥバ・マリヤンポレ（リトアニア）と敵地で１―１で引き分けた。第２戦は３０日に行われ、勝者が９月２０日から始まる１次リーグに進出する（組み合わせ抽選は３１日にモナコで開催）。第１戦の結果は次の通り。
ルドゴレツ（ブルガリア） １―０ トルペド・クタイシ（ジョージア）
ゼニト（ロシア） ３―１ モルデ（ノルウェー）
トレンチーン（スロバキア） １―１ ラルナカ（キプロス）
ＡＰＯＥＬ（キプロス） １―０ アスタナ（カザフスタン）
シェリフ（モルドバ） １―０ カラバフ（アゼルバイジャン）
スードゥバ・マリヤンポレ（リトアニア） １―１ セルティック（スコットランド）
セビリア（スペイン） １―０ シグマ・オロモウツ（チェコ）
サルプスボルグ（ノルウェー） ３―１ マッカビ・テルアビブ（イスラエル）
マルメ（スウェーデン） ２―２ ミッティラン（デンマーク）
アトランタ（イタリア） ０―０ コペンハーゲン（デンマーク）
デュドランジュ（ルクセンブルク） ２―０ ＣＦＲクルージュ（ルーマニア）
バーゼル（スイス） ３―２ アポロン（キプロス）
オリンピアコス（ギリシャ） ３―１ バーンリー（イングランド）
ゾリャ（ウクライナ） ０―０ ライプチヒ（ドイツ）
パルチザン（セルビア） １―１ ベジクタシュ（トルコ）
スパルタク・トルナバ（スロバキア） ２―０ オリンピア・リュブリャナ（スロベニア）
ラピド・ウィーン（オーストリア） ３―１ Ｓブカレスト（ルーマニア）
ゲンク（ベルギー） ５―２ ブロンビー（デンマーク）
レンジャーズ（スコットランド） １―０ ウファ（ロシア）
ローゼンボリ（ノルウェー） ３―１ シュケンディヤ（マケドニア）
ゲント（ベルギー） ０―０ ボルドー（フランス）