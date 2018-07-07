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ブラジルＤＦマルセロ復帰、ベルギーはフェライニら起用…スタメン発表

2018年7月7日2時5分  スポーツ報知
  • フェイスペイントも準備万端なブラジルのサポーター（ロイター）

　◆Ｗ杯ロシア大会▽準々決勝　ブラジル―ベルギー（６日・カザン）

　ブラジルはＤＦマルセロが出場停止から復帰。出場停止となったカゼミロの代役は、フェルナンジーニョが指名された。

　ベルギーは日本戦逆転勝利の立役者となった、ＭＦフェライニとＭＦシャドリがスタメン。悲願の初優勝へ打倒サッカー王国に挑む。

　【ブラジル】
　▽ＧＫ
　（１）アリソン（ローマ）
　▽ＤＦ
　（２）チアゴシウバ（パリＳＧ）
　（３）ミランダ（インテル）
　（１２）マルセロ（Ｒマドリード）
　（２２）ファグネル（コリンチャンス）
　▽ＭＦ
　（１０）ネイマール（パリＳＧ）
　（１１）コウチーニョ（バルセロナ）
　（１５）パウリーニョ（バルセロナ）
　（１７）フェルナンジーニョ（マンチェスターＣ）
　（１９）ウィリアン（チェルシー）
　▽ＦＷ
　（９）ガブリエウジェズス（マンチェスターＣ）

　【ベルギー】
　▽ＧＫ
　（１）クルトワ（チェルシー）
　▽ＤＦ
　（２）アルデルウェイレルト（トットナム）
　（４）コンパニー（マンチェスターＣ）
　（５）フェルトンゲン（トットナム）
　▽ＭＦ
　（６）ビツェル（天津権健）
　（７）デブルイネ（マンチェスターＣ）
　（８）フェライニ（マンチェスターＵ）
　（１５）ムニエ（パリＳＧ）
　▽ＦＷ
　（９）ルカク（マンチェスターＣ）
　（１０）Ｅ・アザール（チェルシー）
　（２２）シャドリ（ウェストブロミッジ）

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