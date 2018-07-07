ブラジルＤＦマルセロ復帰、ベルギーはフェライニら起用…スタメン発表
2018年7月7日2時5分 スポーツ報知
◆Ｗ杯ロシア大会▽準々決勝 ブラジル―ベルギー（６日・カザン）
ブラジルはＤＦマルセロが出場停止から復帰。出場停止となったカゼミロの代役は、フェルナンジーニョが指名された。
ベルギーは日本戦逆転勝利の立役者となった、ＭＦフェライニとＭＦシャドリがスタメン。悲願の初優勝へ打倒サッカー王国に挑む。
【ブラジル】
▽ＧＫ
（１）アリソン（ローマ）
▽ＤＦ
（２）チアゴシウバ（パリＳＧ）
（３）ミランダ（インテル）
（１２）マルセロ（Ｒマドリード）
（２２）ファグネル（コリンチャンス）
▽ＭＦ
（１０）ネイマール（パリＳＧ）
（１１）コウチーニョ（バルセロナ）
（１５）パウリーニョ（バルセロナ）
（１７）フェルナンジーニョ（マンチェスターＣ）
（１９）ウィリアン（チェルシー）
▽ＦＷ
（９）ガブリエウジェズス（マンチェスターＣ）
【ベルギー】
▽ＧＫ
（１）クルトワ（チェルシー）
▽ＤＦ
（２）アルデルウェイレルト（トットナム）
（４）コンパニー（マンチェスターＣ）
（５）フェルトンゲン（トットナム）
▽ＭＦ
（６）ビツェル（天津権健）
（７）デブルイネ（マンチェスターＣ）
（８）フェライニ（マンチェスターＵ）
（１５）ムニエ（パリＳＧ）
▽ＦＷ
（９）ルカク（マンチェスターＣ）
（１０）Ｅ・アザール（チェルシー）
（２２）シャドリ（ウェストブロミッジ）