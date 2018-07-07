イングランド、ケイン爆発で得点新記録なるか…スウェーデン戦スタメン発表
◆Ｗ杯ロシア大会▽決勝トーナメント準々決勝 スウェーデン－イングランド（７日・サマラ）
スウェーデン―イングランド戦のスタメンが発表された。イングランドはコロンビア戦から変更なし。スウェーデンはスイス戦からスベンソンとルスティグが外れ、ラーションとクラフトが起用された。
イングランドの今大会９得点は、優勝した６６年イングランド大会の１１ゴールに次ぐ歴代２位。エースのＦＷケインはそのうち６ゴールを挙げており、８６年メキシコ大会で得点王に輝いたＦＷリネカー（元名古屋）に並んでいる。
スウェーデンはこの一戦がＷ杯通算５０戦目。優勝未経験国としてはメキシコ（５７戦）に次ぐ２位。
両チームの対戦成績はＷ杯での二度の引き分けを含め、７勝７敗９分けと全くの五分。
【スウェーデン】
▽ＧＫ
（１）オルセン（コペンハーゲン）
▽ＤＦ
（３）リンデロフ（マンチェスターＵ）
（４）グランクビスト（クラスノダール）
（６）アウグスティンソン（ブレーメン）
（１６）クラフト（ボローニャ）
▽ＭＦ
（７）ラーション（ハルシティ）
（８）エクダル（ハンブルガーＳＶ）
（１０）フォクスベリ（ライプチヒ）
（１７）クラーソン（クラスノダール）
▽ＦＷ
（９）ベリ（アルアイン）
（２０）トイボネン（トゥールーズ）
【イングランド】
▽ＧＫ
（１）ピックフォード（エバートン）
▽ＤＦ
（２）ウォーカー（マンチェスターＣ）
（５）ストーンズ（マンチェスターＣ）
（６）マグワイア（レスター）
▽ＭＦ
（７）リンガード（マンチェスターＵ）
（８）ヘンダーソン（リバプール）
（１２）トリッピアー（トットナム）
（１８）ヤング（マンチェスターＵ）
（２０）アリ（トットナム）
▽ＦＷ
（９）ケイン（トットナム）
（１０）スターリング（マンチェスターＣ）