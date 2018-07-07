イングランド、ケイン爆発で得点新記録なるか…スウェーデン戦スタメン発表

◆Ｗ杯ロシア大会▽決勝トーナメント準々決勝 スウェーデン－イングランド（７日・サマラ）

スウェーデン―イングランド戦のスタメンが発表された。イングランドはコロンビア戦から変更なし。スウェーデンはスイス戦からスベンソンとルスティグが外れ、ラーションとクラフトが起用された。

イングランドの今大会９得点は、優勝した６６年イングランド大会の１１ゴールに次ぐ歴代２位。エースのＦＷケインはそのうち６ゴールを挙げており、８６年メキシコ大会で得点王に輝いたＦＷリネカー（元名古屋）に並んでいる。

スウェーデンはこの一戦がＷ杯通算５０戦目。優勝未経験国としてはメキシコ（５７戦）に次ぐ２位。

両チームの対戦成績はＷ杯での二度の引き分けを含め、７勝７敗９分けと全くの五分。

【スウェーデン】

▽ＧＫ

（１）オルセン（コペンハーゲン）

▽ＤＦ

（３）リンデロフ（マンチェスターＵ）

（４）グランクビスト（クラスノダール）

（６）アウグスティンソン（ブレーメン）

（１６）クラフト（ボローニャ）

▽ＭＦ

（７）ラーション（ハルシティ）

（８）エクダル（ハンブルガーＳＶ）

（１０）フォクスベリ（ライプチヒ）

（１７）クラーソン（クラスノダール）

▽ＦＷ

（９）ベリ（アルアイン）

（２０）トイボネン（トゥールーズ）

【イングランド】

▽ＧＫ

（１）ピックフォード（エバートン）

▽ＤＦ

（２）ウォーカー（マンチェスターＣ）

（５）ストーンズ（マンチェスターＣ）

（６）マグワイア（レスター）

▽ＭＦ

（７）リンガード（マンチェスターＵ）

（８）ヘンダーソン（リバプール）

（１２）トリッピアー（トットナム）

（１８）ヤング（マンチェスターＵ）

（２０）アリ（トットナム）

▽ＦＷ

（９）ケイン（トットナム）

（１０）スターリング（マンチェスターＣ）