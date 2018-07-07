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イングランド、ケイン爆発で得点新記録なるか…スウェーデン戦スタメン発表

2018年7月7日22時40分  スポーツ報知
  • スウェーデンのサポーター（ロイター）
  • サウスゲイト監督のお面をつけるイングランドのサポーター（ロイター）

　◆Ｗ杯ロシア大会▽決勝トーナメント準々決勝　スウェーデン－イングランド（７日・サマラ）

　スウェーデン―イングランド戦のスタメンが発表された。イングランドはコロンビア戦から変更なし。スウェーデンはスイス戦からスベンソンとルスティグが外れ、ラーションとクラフトが起用された。

　イングランドの今大会９得点は、優勝した６６年イングランド大会の１１ゴールに次ぐ歴代２位。エースのＦＷケインはそのうち６ゴールを挙げており、８６年メキシコ大会で得点王に輝いたＦＷリネカー（元名古屋）に並んでいる。

　スウェーデンはこの一戦がＷ杯通算５０戦目。優勝未経験国としてはメキシコ（５７戦）に次ぐ２位。

　両チームの対戦成績はＷ杯での二度の引き分けを含め、７勝７敗９分けと全くの五分。

　【スウェーデン】
　▽ＧＫ
　（１）オルセン（コペンハーゲン）
　▽ＤＦ
　（３）リンデロフ（マンチェスターＵ）
　（４）グランクビスト（クラスノダール）
　（６）アウグスティンソン（ブレーメン）
　（１６）クラフト（ボローニャ）
　▽ＭＦ
　（７）ラーション（ハルシティ）
　（８）エクダル（ハンブルガーＳＶ）
　（１０）フォクスベリ（ライプチヒ）
　（１７）クラーソン（クラスノダール）
　▽ＦＷ
　（９）ベリ（アルアイン）
　（２０）トイボネン（トゥールーズ）

　【イングランド】
　▽ＧＫ
　（１）ピックフォード（エバートン）
　▽ＤＦ
　（２）ウォーカー（マンチェスターＣ）
　（５）ストーンズ（マンチェスターＣ）
　（６）マグワイア（レスター）
　▽ＭＦ
　（７）リンガード（マンチェスターＵ）
　（８）ヘンダーソン（リバプール）
　（１２）トリッピアー（トットナム）
　（１８）ヤング（マンチェスターＵ）
　（２０）アリ（トットナム）
　▽ＦＷ
　（９）ケイン（トットナム）
　（１０）スターリング（マンチェスターＣ）

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