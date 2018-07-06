Ｔリーグ、今季の試合日程を発表

１０月に開幕する卓球の新リーグ「Ｔリーグ」は６日、今季の試合日程を発表した。男女各４チームのホームタウンのほか、北海道、宮城、石川、福井、兵庫などでも開催される。

Ｔリーグは２０１９年３月まで総当たり７回戦で各チーム２１試合を戦い、３月に男女上位２チームによるファイナルを行う。開幕戦は男子が２４日、女子が同２５日に両国国技館で行われる。開幕戦を含む１０月の対戦カードは、後日発表予定となっている。

▽試合日程は以下の通り（開催日／対戦カード／場所）

【男子】

◇１０月

２４日（水） 未発表／両国国技館

２６日（金）～２８（日） 未発表／名古屋テバオーシャンアリーナ

◇１１月

１６日（金） 岡山リベッツ ｖｓ Ｔ．Ｔ彩たま／岡山武道館

１７日（土） 岡山リベッツ ｖｓ 琉球アスティーダ／岡山武道館

１７日（土） 木下マイスター東京 ｖｓ Ｔ．Ｔ彩たま／アリーナ立川立飛

１８日（日） 木下マイスター東京 ｖｓ 琉球アスティーダ／アリーナ立川立飛

２０日（火） Ｔ．Ｔ彩たま ｖｓ 岡山リベッツ／サイデン化学アリーナ

２１日（水） Ｔ．Ｔ彩たま ｖｓ 琉球アスティーダ／サイデン化学アリーナ

２４日（土） 木下マイスター東京 ｖｓ 琉球アスティーダ／青山学院記念館（大学体育館）

２５日（日） 木下マイスター東京 ｖｓ 岡山リベッツ／青山学院記念館（大学体育館）

◇１２月

３日（月） 琉球アスティーダ ｖｓ 木下マイスター東京／調整中

４日（火） 琉球アスティーダ ｖｓ Ｔ．Ｔ彩たま／調整中

８日（土） 岡山リベッツ ｖｓ 木下マイスター東京／岡山武道館

９日（日） 岡山リベッツ ｖｓ 琉球アスティーダ／岡山武道館

９日（日） Ｔ．Ｔ彩たま ｖｓ 木下マイスター東京／アリーナ立川立飛

１０日（月） 琉球アスティーダ ｖｓ Ｔ．Ｔ彩たま／アリーナ立川立飛

２２日（土） Ｔ．Ｔ彩たま ｖｓ 岡山リベッツ／ウイング・ハット春日部

２３日（日） Ｔ．Ｔ彩たま ｖｓ 木下マイスター東京／ウイング・ハット春日部

２４日（月） 琉球アスティーダ ｖｓ 岡山リベッツ／宜野湾市立体育館

２５日（火） 琉球アスティーダ ｖｓ 木下マイスター東京／宜野湾市立体育館

２６日（水） 岡山リベッツ ｖｓ Ｔ．Ｔ彩たま／岡山武道館

２７日（木） 岡山リベッツ ｖｓ 木下マイスター東京／岡山武道館

◇２月

２日（土） 木下マイスター東京 ｖｓ Ｔ．Ｔ彩たま／帯広市総合体育館

２日（土） 岡山リベッツ ｖｓ 琉球アスティーダ／苫小牧市総合体育館

３日（日） 木下マイスター東京 ｖｓ 岡山リベッツ／帯広市総合体育館

３日（日） Ｔ．Ｔ彩たま ｖｓ 琉球アスティーダ／苫小牧市総合体育館

９日（土） Ｔ．Ｔ彩たま ｖｓ 木下マイスター東京／越谷市立総合体育館

１０日（日） Ｔ．Ｔ彩たま ｖｓ 岡山リベッツ／越谷市立総合体育館

１１日（月） 琉球アスティーダ ｖｓ 木下マイスター東京／豊見城市民体育館

１２日（火） 琉球アスティーダ ｖｓ 岡山リベッツ／豊見城市民体育館

１６日（土） 岡山リベッツ ｖｓ 木下マイスター東京／岡山武道館

１７日（日） 岡山リベッツ ｖｓ Ｔ．Ｔ彩たま／岡山武道館

１８日（月） 木下マイスター東京 ｖｓ 琉球アスティーダ／高砂市総合体育館

１９日（火） Ｔ．Ｔ彩たま ｖｓ 琉球アスティーダ／高砂市総合体育館

２１日（木） 琉球アスティーダ ｖｓ 岡山リベッツ／宜野湾市立体育館

２２日（金） 琉球アスティーダ ｖｓ Ｔ．Ｔ彩たま／宜野湾市立体育館

２３日（土） 木下マイスター東京 ｖｓ 岡山リベッツ／アリーナ立川立飛

２４日（日） 木下マイスター東京 ｖｓ Ｔ．Ｔ彩たま／アリーナ立川立飛

【女子】（日本生命のチーム名称は後日発表予定）

◇１０月

２５日（木） 未発表／両国国技館

２６日（金）～２８日（日） 未発表／アリーナ立川立飛

◇１１月

１５日（木） ＴＯＰ名古屋 ｖｓ 日本ペイントマレッツ／名古屋テバオーシャンアリーナ

１６日（金） ＴＯＰ名古屋 ｖｓ 木下アビエル神奈川／名古屋テバオーシャンアリーナ

１７日（土） 日本生命（仮称） ｖｓ 日本ペイントマレッツ／はびきのコロセアム

１８日（日） 日本生命（仮称） ｖｓ 木下アビエル神奈川／はびきのコロセアム

１９日（月） 日本ペイントマレッツ ｖｓ ＴＯＰ名古屋／いしかわ総合スポーツセンター

２０日（火） 日本ペイントマレッツ ｖｓ 日本生命（仮称）／いしかわ総合スポーツセンター

２０日（火） 木下アビエル神奈川 ｖｓ ＴＯＰ名古屋／福井県営体育館

２１日（水） 木下アビエル神奈川 ｖｓ 日本生命（仮称）／福井県営体育館

◇１２月

３日（月） 日本ペイントマレッツ ｖｓ 日本生命（仮称）／高砂市総合体育館

４日（火） 日本ペイントマレッツ ｖｓ 木下アビエル神奈川／高砂市総合体育館

８日（土） ＴＯＰ名古屋 ｖｓ 日本生命（仮称）／名古屋テバオーシャンアリーナ

９日（日） ＴＯＰ名古屋 ｖｓ 木下アビエル神奈川／名古屋テバオーシャンアリーナ

２２日（土） 日本生命（仮称） ｖｓ 日本ペイントマレッツ／貝塚市立総合体育館

２２日（土） 木下アビエル神奈川 ｖｓ ＴＯＰ名古屋／アリーナ立川立飛

２３日（日） 日本生命（仮称） ｖｓ ＴＯＰ名古屋／貝塚市立総合体育館

２３日（日） 木下アビエル神奈川 ｖｓ 日本ペイントマレッツ／アリーナ立川立飛

２６日（水） 木下アビエル神奈川 ｖｓ ＴＯＰ名古屋／高砂市総合体育館

２６日（水） 日本生命（仮称） ｖｓ 日本ペイントマレッツ／調整中

２７日（木） 木下アビエル神奈川 ｖｓ 日本ペイントマレッツ／高砂市総合体育館

２７日（木） 日本生命（仮称） ｖｓ ＴＯＰ名古屋／調整中

◇１月

３０日（水） 日本ペイントマレッツ ｖｓ 日本生命（仮称）／大阪府立体育会館

３１日（木） 日本ペイントマレッツ ｖｓ ＴＯＰ名古屋／大阪府立体育会館

◇２月

２日（土） 木下アビエル神奈川 ｖｓ 日本生命（仮称）／ゼビオアリーナ仙台

３日（日） ＴＯＰ名古屋 ｖｓ 木下アビエル神奈川／ゼビオアリーナ仙台

９日（土） 木下アビエル神奈川 ｖｓ 日本生命（仮称）／横浜文化体育館

１０日（日） 木下アビエル神奈川 ｖｓ 日本ペイントマレッツ／横浜文化体育館

１０日（日） ＴＯＰ名古屋 ｖｓ 日本生命（仮称）／名古屋テバオーシャンアリーナ

１１日（月） ＴＯＰ名古屋 ｖｓ 日本ペイントマレッツ／名古屋テバオーシャンアリーナ

１３日（水） 日本ペイントマレッツ ｖｓ 木下アビエル神奈川／調整中

１４日（木） 日本ペイントマレッツ ｖｓ ＴＯＰ名古屋／調整中

１６日（土） 日本生命（仮称） ｖｓ 木下アビエル神奈川／はびきのコロセアム

１７日（日） 日本ペイントマレッツ ｖｓ 木下アビエル神奈川／はびきのコロセアム

２１日（木） 日本生命（仮称） ｖｓ ＴＯＰ名古屋／岸和田総合体育館

２２日（金） 日本生命（仮称） ｖｓ 木下アビエル神奈川／岸和田総合体育館

２３日（土） ＴＯＰ名古屋 ｖｓ 日本ペイントマレッツ／西尾市総合体育館

２４日（日） ＴＯＰ名古屋 ｖｓ 日本生命（仮称）／西尾市総合体育館