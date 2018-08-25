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社会人が学生に雪辱　３年ぶりアベックＶ…卓球ドリームマッチ

2018年8月25日17時13分  スポーツ報知
  • ３年ぶりに学生に雪辱した女子の日本リーグ代表チーム（左から森田監督、松沢、平、成本、加藤、宋）
  • ２年ぶりに優勝した男子の日本リーグ代表チーム（左から工藤監督、町、松平、笠原、上村、有延）

　◆報知新聞社後援「第７回　日本リーグ・日学連対抗　卓球ドリームマッチ」（２５日、長野・ホワイトリング）

　男女の団体戦が行われ、日本リーグ代表が３年ぶりのアベック優勝を果たした。日本卓球リーグ実業団連盟と日本学生卓球連盟の協力により、社会人と学生の選抜チームが団体戦で激突する大会で、日本リーグ側の優勝は男子は２年ぶり、女子は３年ぶり。男女ともに最後の５番手同士がフルゲームで競り合う激戦となった。通算成績は男子は４勝２敗１分け、女子は５勝２敗でともに日本リーグが上回った。来年は千葉・東金市で開催される。２６日は午前９時３０分からファンとの交流会が行われる。

　▼日本リーグ代表

　男子監督・工藤一寛（リコー）

　女子監督・森田有城（サンリツ）

　【男子選手】松平賢二、笠原弘光（以上、協和発酵キリン）、上村慶哉、町飛鳥（以上、シチズン時計）、有延大夢（リコー）

　【女子選手】松澤茉里奈、加藤杏華（以上、十六銀行）、成本綾海、宋恵佳（以上、中国電力）、平侑里香（サンリツ）

　▼日学連代表

　男子監督・高宮啓（専修大）

　女子監督・氏田知孝（日大）

　【男子選手】渡辺裕介、龍崎東寅（以上、明大）、田添響、郡山北斗（以上専修大）、坪井勇磨（筑波大）

　【女子選手】阿部愛莉、徳永美子（以上、早大）＝、奥下茜里（日大）、田口瑛美子（筑波大）、山本笙子（中大）

　▼男子団体戦結果（日＝日本リーグ、学＝日学連）

松平　　１１―９　龍崎

（日）　７―１１　（学）

　　　　１１―６

　　　　１１―６

田添　　６―１１　町

（学）　１２―１４　（日）

　　　　１１―９

　　　　１１―８

　　　　１１―６

坪井　　１１―７　有延

（学）　７―１１　（日）

　　　　１１―５

　　　　１１―７

上村　　４―１１　郡山

（日）　１１―７　（学）

　　　　９―１１

　　　　１１―８

　　　　１１―８

笠原　　９―１１　渡辺

（日）　１１―８　（学）

　　　　１１―９

　　　　６―１１

　　　　１３―１１

　▼女子団体戦結果（日本リーグ＝日、日学連＝学）

徳永　　８―１１　成本

（学）　１１―７　（日）

　　　　１１―７

　　　　１１―６

阿部　　１１―７　松澤

（学）　１１―９　（日）

　　　　９―１１

　　　　１１―８

宋　　　１１―７　　山本

（日）　１１―９　（学）

　　　　１１―８

平　　　１１―３　　奥下

（日）　１１―８　（学）

　　　　９―１１

　　　　１１―８

加藤　　１１―７　田口

（日）　７―１１（学）

　　　　１１―９

　　　　５―１１

　　　　１１―９

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