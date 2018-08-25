社会人が学生に雪辱 ３年ぶりアベックＶ…卓球ドリームマッチ

◆報知新聞社後援「第７回 日本リーグ・日学連対抗 卓球ドリームマッチ」（２５日、長野・ホワイトリング）

男女の団体戦が行われ、日本リーグ代表が３年ぶりのアベック優勝を果たした。日本卓球リーグ実業団連盟と日本学生卓球連盟の協力により、社会人と学生の選抜チームが団体戦で激突する大会で、日本リーグ側の優勝は男子は２年ぶり、女子は３年ぶり。男女ともに最後の５番手同士がフルゲームで競り合う激戦となった。通算成績は男子は４勝２敗１分け、女子は５勝２敗でともに日本リーグが上回った。来年は千葉・東金市で開催される。２６日は午前９時３０分からファンとの交流会が行われる。

▼日本リーグ代表

男子監督・工藤一寛（リコー）

女子監督・森田有城（サンリツ）

【男子選手】松平賢二、笠原弘光（以上、協和発酵キリン）、上村慶哉、町飛鳥（以上、シチズン時計）、有延大夢（リコー）

【女子選手】松澤茉里奈、加藤杏華（以上、十六銀行）、成本綾海、宋恵佳（以上、中国電力）、平侑里香（サンリツ）

▼日学連代表

男子監督・高宮啓（専修大）

女子監督・氏田知孝（日大）

【男子選手】渡辺裕介、龍崎東寅（以上、明大）、田添響、郡山北斗（以上専修大）、坪井勇磨（筑波大）

【女子選手】阿部愛莉、徳永美子（以上、早大）＝、奥下茜里（日大）、田口瑛美子（筑波大）、山本笙子（中大）

▼男子団体戦結果（日＝日本リーグ、学＝日学連）

松平 １１―９ 龍崎

（日） ７―１１ （学）

１１―６

１１―６

田添 ６―１１ 町

（学） １２―１４ （日）

１１―９

１１―８

１１―６

坪井 １１―７ 有延

（学） ７―１１ （日）

１１―５

１１―７

上村 ４―１１ 郡山

（日） １１―７ （学）

９―１１

１１―８

１１―８

笠原 ９―１１ 渡辺

（日） １１―８ （学）

１１―９

６―１１

１３―１１

▼女子団体戦結果（日本リーグ＝日、日学連＝学）

徳永 ８―１１ 成本

（学） １１―７ （日）

１１―７

１１―６

阿部 １１―７ 松澤

（学） １１―９ （日）

９―１１

１１―８

宋 １１―７ 山本

（日） １１―９ （学）

１１―８

平 １１―３ 奥下

（日） １１―８ （学）

９―１１

１１―８

加藤 １１―７ 田口

（日） ７―１１（学）

１１―９

５―１１

１１―９