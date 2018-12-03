悪質タックルを受けた関学大のＱＢ奥野耕世が関西学生リーグＭＶＰ受賞
2018年12月3日20時45分 スポーツ報知
関西学生アメリカンフットボール連盟は３日、今季の表彰選手を発表した。松葉杯（最優秀選手）は５月の日大との定期戦で相手選手から悪質なタックルを受けたＱＢ奥野耕世（関学大２年）、優秀攻撃選手はＷＲ木村和喜（立命大２年）、優秀守備選手はＤＢ近田優貴（立命大４年）、優秀スペシャルチーム選手はキッカー安藤亘祐（関学大３年）が選ばれた。
以下はベスト１１とベストスペシャルチーム
【オフェンス】
▽ＯＬ
安東純一（立命大４年）
光岡昌典（関学大４年）
藤川 凌（神戸大４年）
町野友哉（京大４年）
冨田優生（関大４年）
▽ＴＥ
成田光希（立命大４年）
▽ＷＲ
木村和喜
小田快人（関学大４年）
▽ＱＢ
奥野耕世
▽ＲＢ
佐藤航生（京大４年）
山口祐介（関学大４年）
【ディフェンス】
▽ＤＬ
草野裕哉（京大４年）
清水澪寿（近大３年）
寺岡芳樹（関学大３年）
藤本 潤（関学大３年）
▽ＬＢ
久下裕一朗（立命大４年）
中野 航（京大４年）
海崎 悠（関学大２年）
▽ＤＢ
荒尾亮汰（立命大３年）
横沢良太（関学大４年）
清家大志（関大４年）
近田優貴
【スペシャルチーム】
▽キッカー
安藤亘祐
▽パンター
谷川堅斗（関大３年）
▽リターナー
木村和喜