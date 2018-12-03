悪質タックルを受けた関学大のＱＢ奥野耕世が関西学生リーグＭＶＰ受賞

関西学生アメリカンフットボール連盟は３日、今季の表彰選手を発表した。松葉杯（最優秀選手）は５月の日大との定期戦で相手選手から悪質なタックルを受けたＱＢ奥野耕世（関学大２年）、優秀攻撃選手はＷＲ木村和喜（立命大２年）、優秀守備選手はＤＢ近田優貴（立命大４年）、優秀スペシャルチーム選手はキッカー安藤亘祐（関学大３年）が選ばれた。

以下はベスト１１とベストスペシャルチーム

【オフェンス】

▽ＯＬ

安東純一（立命大４年）

光岡昌典（関学大４年）

藤川 凌（神戸大４年）

町野友哉（京大４年）

冨田優生（関大４年）

▽ＴＥ

成田光希（立命大４年）

▽ＷＲ

木村和喜

小田快人（関学大４年）

▽ＱＢ

奥野耕世

▽ＲＢ

佐藤航生（京大４年）

山口祐介（関学大４年）

【ディフェンス】

▽ＤＬ

草野裕哉（京大４年）

清水澪寿（近大３年）

寺岡芳樹（関学大３年）

藤本 潤（関学大３年）

▽ＬＢ

久下裕一朗（立命大４年）

中野 航（京大４年）

海崎 悠（関学大２年）

▽ＤＢ

荒尾亮汰（立命大３年）

横沢良太（関学大４年）

清家大志（関大４年）

近田優貴

【スペシャルチーム】

▽キッカー

安藤亘祐

▽パンター

谷川堅斗（関大３年）

▽リターナー

木村和喜