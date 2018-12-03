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悪質タックルを受けた関学大のＱＢ奥野耕世が関西学生リーグＭＶＰ受賞

2018年12月3日20時45分  スポーツ報知
  • 関西学生アメリカンフットボール連盟の松葉杯（最優秀選手）に輝いた関学大ＱＢ奥野耕世

　関西学生アメリカンフットボール連盟は３日、今季の表彰選手を発表した。松葉杯（最優秀選手）は５月の日大との定期戦で相手選手から悪質なタックルを受けたＱＢ奥野耕世（関学大２年）、優秀攻撃選手はＷＲ木村和喜（立命大２年）、優秀守備選手はＤＢ近田優貴（立命大４年）、優秀スペシャルチーム選手はキッカー安藤亘祐（関学大３年）が選ばれた。

以下はベスト１１とベストスペシャルチーム

　【オフェンス】

　▽ＯＬ
　安東純一（立命大４年）
　光岡昌典（関学大４年）
　藤川　凌（神戸大４年）
　町野友哉（京大４年）
　冨田優生（関大４年）

　▽ＴＥ
　成田光希（立命大４年）

　▽ＷＲ
　木村和喜
　小田快人（関学大４年）

　▽ＱＢ
　奥野耕世

　▽ＲＢ
　佐藤航生（京大４年）
　山口祐介（関学大４年）

　【ディフェンス】

　▽ＤＬ
　草野裕哉（京大４年）
　清水澪寿（近大３年）
　寺岡芳樹（関学大３年）
　藤本　潤（関学大３年）

　▽ＬＢ
　久下裕一朗（立命大４年）
　中野　航（京大４年）
　海崎　悠（関学大２年）

　▽ＤＢ
　荒尾亮汰（立命大３年）
　横沢良太（関学大４年）
　清家大志（関大４年）
　近田優貴

　【スペシャルチーム】

　▽キッカー
　安藤亘祐

　▽パンター
　谷川堅斗（関大３年）

　▽リターナー
　木村和喜

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