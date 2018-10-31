多田悦子、小西伶弥ら６タイトル戦を発表 １２・１大阪

真正ジムは３１日、神戸市内で会見し、１２月１日にエディオンアリーナ大阪（大阪府立体育会館）の第２競技場で「リアルスピリッツｖｏｌ．６０」、「同６１」の２部興行でタイトルマッチ６試合を行うことを発表した。唯一の世界戦は元ＷＢＡ、元ＩＢＦ女子ミニフライ級王者・多田悦子（３７）＝真正＝がＷＢＯ女子同級王者・江畑佳代子（４２）＝ワタナベ＝に挑戦。３本目の世界ベルトに挑む多田は「倒しに行く。今回のＷＢＯ挑戦も通過点。今後ＷＢＣも取って４つのベルトすべてを取りたい」と４団体制覇まで掲げた。興行の主要カードは以下の通り。

【昼の部（女子）午後１２時３０分第１試合開始】

▽ＷＢＯ世界ミニフライ級タイトルマッチ 王者・江畑佳代子（ワタナベ）―挑戦者・多田悦子（真正）

▽ＷＢＯ女子アジアパシフィックミニフライ級王座決定戦 ワッサナ・カームデー（タイ）―佐伯霞（真正）

▽東洋太平洋女子フェザー級タイトルマッチ 王者・藤原芽子（真正）―挑戦者・三好喜美佳（川崎新田）

【夜の部（男子）午後５時１５分第１試合開始】

▽ＷＢＯアジアパシフィックライトフライ級タイトルマッチ 王者・小西伶弥（真正）―挑戦者・リチャード・ロサレス（フィリピン）

▽ＷＢＯアジアパシフィックスーパーフェザー級王座決定戦 仲村正男（渥美）―カルロ・マガリ（フィリピン）

▽フェザー級８回戦

元ＷＢＡ世界スーパーバンタム級王者、ＷＢＡ世界フェザー級８位・久保隼（真正）―インドネシアフェザー級王者・ノルディ・マナカネ（インドネシア）

◇チケット 昼夜それぞれリングサイドＡ２万円、リングサイドＢ１万円、立ち見・自由席５０００円。問い合わせは真正ジムＴＥＬ０７８・３３５・５１４７。