社会人が学生に雪辱 ３年ぶりアベックＶ
◆報知新聞社後援「第７回 日本リーグ・日学連対抗 卓球ドリームマッチ」（２５日、長野・ホワイトリング）
男女の団体戦が行われ、日本リーグ代表が３年ぶりのアベック優勝を果たした。日本卓球リーグ実業団連盟と日本学生卓球連盟の協力により、社会人と学生の選抜チームが団体戦で激突する大会で、日本リーグ側の優勝は男子は２年ぶり、女子は３年ぶり。男女ともに最後の５番手同士がフルゲームで競り合う激戦となった。通算成績は男子は４勝２敗１分け、女子は５勝２敗でともに日本リーグが上回った。来年は千葉・東金市で開催される。２６日は午前９時３０分からファンとの交流会が行われる。
▼日本リーグ代表
男子監督・工藤一寛（リコー）
女子監督・森田有城（サンリツ）
【男子選手】松平賢二、笠原弘光（以上、協和発酵キリン）、上村慶哉、町飛鳥（以上、シチズン時計）、有延大夢（リコー）
【女子選手】松澤茉里奈、加藤杏華（以上、十六銀行）、成本綾海、宋恵佳（以上、中国電力）、平侑里香（サンリツ）
▼日学連代表
男子監督・高宮啓（専修大）
女子監督・氏田知孝（日大）
【男子選手】渡辺裕介、龍崎東寅（以上、明大）、田添響、郡山北斗（以上専修大）、坪井勇磨（筑波大）
【女子選手】阿部愛莉、徳永美子（以上、早大）＝、奥下茜里（日大）、田口瑛美子（筑波大）、山本笙子（中大）
▼男子団体戦結果（日＝日本リーグ、学＝日学連）
松平 １１―９ 龍崎
（日） ７―１１ （学）
１１―６
１１―６
田添 ６―１１ 町
（学） １２―１４ （日）
１１―９
１１―８
１１―６
坪井 １１―７ 有延
（学） ７―１１ （日）
１１―５
１１―７
上村 ４―１１ 郡山
（日） １１―７ （学）
９―１１
１１―８
１１―８
笠原 ９―１１ 渡辺
（日） １１―８ （学）
１１―９
６―１１
１３―１１
▼女子団体戦結果（日本リーグ＝日、日学連＝学）
徳永 ８―１１ 成本
（学） １１―７ （日）
１１―７
１１―６
阿部 １１―７ 松澤
（学） １１―９ （日）
９―１１
１１―８
宋 １１―７ 山本
（日） １１―９ （学）
１１―８
平 １１―３ 奥下
（日） １１―８ （学）
９―１１
１１―８
加藤 １１―７ 田口
（日） ７―１１（学）
１１―９
５―１１
１１―９