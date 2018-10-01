箱根予選会エントリー 明大のエース坂口、創価大の留学生ムイルが外れる

昨年の箱根駅伝予選会

第９５回箱根駅伝予選会（１３日、東京・立川市陸上自衛隊立川駐屯地～国営昭和記念公園＝２１・０９７５キロ）の出場校と登録選手が１日、発表された。前回まで５０００メートル（１６分３０秒以内）と１万メートル（３４分以内）の２種目で設定されていた参加資格記録が今回から１万メートル（記録は同じ）だけとなったため、出場校は前回（４９校）より１０減の３９校となった。

今回から競技距離は２０キロからハーフマラソンに約１・１キロ延長。各校１４人以内が選手登録され、当日に１２人以内がハーフマラソンを一斉スタートし、上位１０選手の合計タイムで競う。９５回の記念大会の今回は例年より１増の上位１１校が来年１月２、３日の本戦の出場権を獲得する。９４回箱根駅伝で史上６校目の４連覇を果たした青学大をはじめ１０位以内の大学はシード校として出場権を獲得している。

前回の本戦で１２位に沈み、９年ぶりにシード権（１０位以内）を逃した強豪の駒大は、エースの片西景（４年）、主将の堀合大輔（４年）ら主力が順当にメンバー入り。予選会トップ通過の最有力候補に挙がる。「平成の駅伝王者」と呼ばれた駒大は、平成最後の箱根駅伝で真価を発揮するためにも立川で抜群の存在会を示したいところだ。

前回、１０位の中央学院大とわずか１４秒差の１１位でシード権を逃した順大は、１６年リオ五輪３０００メートル障害日本代表の塩尻和也（４年）、前回５区４位の山田攻（４年）ら主軸が登録メンバーに名を連ね、上位通過を目指す。

前回の箱根駅伝１区２位の浦野雄平、同３区５位の青木祐人、同４区３位の土方英和の強力３年生を擁する国学院大もトップ、あるいは上位通過の力がある。神奈川大、大東大もチーム編成に問題なく、予選会突破が濃厚と見られる。

前々回の予選会では８８大会ぶりに本戦出場を逃したが、前回の予選会では３位通過で復活した中大は、中山顕（４年）、堀尾謙介（４年）、舟津彰馬（３年）の３本柱をはじめ、主要選手がメンバー入り。６月の全日本大学駅伝関東地区選考会では主将の関口康平（４年）が途中棄権して敗退したが、箱根駅伝では予選会、さらに本戦で名門復活をアピールしたいところだ。

山梨学院大は前回の予選会で個人２位のケニア人留学生のドミニク・ニャイロ（４年）、主将の永戸聖（３年）を中心に３３年連続３３回目の本戦出場を目指す。２年連続３度目の出場を狙う東京国際大は３１歳の渡辺和也（２年）が登録メンバー入りした。

前回の予選会でそれぞれ１２位、１３位で敗退した創価大、明大は誤算が生じた登録メンバーとなった。

創価大は前回個人５位のケニア人留学生のムソニ・ムイル（３年）が右かかとの疲労骨折のため、メンバーから外れた。「ムイルが予選会に出られないことは夏の頃から分かっていたので、ムイルに頼らないチームづくりをしてきた。全員の力で出場権を獲得したい」と瀬上雄然監督（５６）は表情を引き締めて話した。

明大は１万メートル２８分３５秒４７でチーム２番目の記録を持つエースで主将の坂口裕之（４年）が不調のため、メンバー外となった。前回は坂口がレース当日に発熱し、急きょ欠場。さらに５キロ地点で上位につけていた三輪軌道（３年）が給水テーブルにぶつかり、途中棄権するという不運が重なり、敗退した。今回も坂口不在というピンチがあるが、それを乗り越え、２年ぶりの箱根路復活を果たせるか、注目される。

前回の予選会では次点の１１位に終わり、本戦出場を逃した日大は、関東学生対校選手権男子１部の１４～１８年の５大会の総合得点が最も多い大学に出場権が与えられる「関東インカレ成績枠」で２年ぶりに本戦に出場することが決まっている。

予選会で敗退した大学の中から個人成績上位者を中心に関東学生連合チームが編成される（１校１人に限定し、外国人留学生を除く）。前回、関東学生連合チームのエース兼主将として本戦の１区に出場予定だったが、直前にインフルエンザを発症し、急きょ欠場を強いられた東大の秀才ランナー近藤秀一（４年）の最後の挑戦は大きな見所となる。

主な大学の登録メンバーは以下の通り。

【順大】

塩尻 和也（４年）

山田 攻（４年）

金原 弘直（４年）

小林 聖（４年）

吉岡 幸輝（４年）

難波 皓平（３年）

藤曲 寛人（３年）

小畠 隆太郎（３年）

野田 一輝（３年）

鈴木 雄人（３年）

橋本 龍一（３年）

野口 雄大（２年）

清水 颯大（２年）

澤藤 響（２年）

【駒大】

伊勢 翔吾（４年）

片西 景（４年）

下 史典（４年）

白頭 徹也（４年）

堀合 大輔（４年）

大坪 桂一郎（３年）

中村 大成（３年）

中村 大聖（３年）

山下 一貴（３年）

伊東 颯汰（２年）

小島 海斗（２年）

小原 拓未（２年）

加藤 淳（２年）

神戸 駿介（２年）

【神奈川大】

枝村 高輔（４年）

佐久間 勇起（４年）

田中 尚人（４年）

多和田 涼介（４年）

徳川 稜汰（４年）

山藤 篤司（４年）

荻野 太成（３年）

越川 堅太（３年）

安田 共貴（３年）

井手 孝一（２年）

小笠原 峰士（２年）

北崎 拓矢（２年）

川口 慧（１年）

安田 響（１年）

【国学院大】

江島 崚太（４年）

小中 駿祐（４年）

中山 貴裕（４年）

長谷 勇汰（４年）

蜂屋 瑛拡（４年）

青木 祐人（３年）

稲毛 暉斗（３年）

浦野 雄平（３年）

土方 英和（３年）

茂原 大悟（３年）

臼井 健太（２年）

河東 寛大（２年）

森 秀翔（２年）

藤木 宏太（１年）

【中大】

神崎 裕（４年）

堀尾 謙介（４年）

関口 康平（４年）

中山 顕（４年）

二井 康介（３年）

舟津 彰馬（３年）

安永 直斗（３年）

岩佐 快斗（３年）

池田 勘汰（２年）

大森 太楽（２年）

加井 虎造（２年）

三須 健乃介（２年）

矢野 郁人（２年）

三浦 拓朗（１年）

【大東大】

奈須 智晃（４年）

新井 康平（４年）

大久保 陸人（４年）

齋藤 諒（４年）

谷川 貴俊（４年）

平内 幹太（４年）

山崎 光（４年）

川澄 克弥（３年）

佐藤 弘規（３年）

奈良 凌介（３年）

阿比留 魁（２年）

藤岡 賢蔵（２年）

佐藤 陸（１年）

服部 奏斗（１年）

【東京国際大】

浦馬場 裕也（４年）

河野 歩（４年）

梅本 祥太（４年）

堤 完一（４年）

伊藤 達彦（３年）

山瀬 大成（３年）

真船 恭輔（３年）

モグス・タイタス（３年）

相沢 悠斗（３年）

佐伯 涼（２年）

加藤 純平（２年）

渡邊 和也（２年）

原田 和輝（２年）

栗原 卓也（２年）

【山梨学院大】

出木場 風吹（４年）

片山 優人（４年）

久保 和馬（４年）

清水 鐘平（４年）

永戸 聖（４年）

藤田 義貴（４年）

ドミニク・ニャイロ（４年）

川口 竜也（３年）

首藤 貴樹（３年）

中村 幸成（３年）

宮地 大輝（３年）

安藤 主税（２年）

森山 真伍（２年）

坪井 海門（１年）

【国士舘大】

内山 武（４年）

工藤 海良（４年）

住吉 秀昭（４年）

高田 直也（４年）

多喜端 夕貴（４年）

戸澤 奨（４年）

藤江 千紘（４年）

山口 純平（４年）

石川 智康（３年）

大西 彰（３年）

鼡田 章宏（３年）

福田 有馬（３年）

加藤 直人（２年）

ライモイ・ヴィンセント（１年）

【上武大】

石井 僚（４年）

太田黒 卓（４年）

大森 樹（４年）

久保田 直生（４年）

熊倉 優介（４年）

関 佑斗（４年）

淵 喜輝（４年）

松下 恭一郎（４年）

岡山 翼（３年）

佐々木 守（３年）

武田 貫誠（３年）

橋立 旋（３年）

岩崎 大洋（２年）

西村 暉（１年）

【創価大】

二宗 広大（４年）

古場 京介（４年）

作田 将希（４年）

棚橋 建太（４年）

秋山 優樹（４年）

上田 結也（３年）

築舘 陽介（３年）

米満 怜（３年）

石津 佳晃（２年）

鈴木 大海（２年）

原富 慶李（２年）

松本 直樹（２年）

三上 雄太（１年）

永井 大育（１年）

【明大】

角出 龍哉（４年）

阿部 弘輝（３年）

三輪 軌道（３年）

中島 大就（３年）

佐々木 大輔（３年）

南 俊希（３年）

岸 哲也（３年）

斉藤 寛明（３年）

村上 純大（２年）

小袖 英人（２年）

前田 舜平（２年）

鈴木 聖人（１年）

中嶋 大樹（１年）

手嶋 杏丞（１年）

【専大】

南 美空翔（１年）

川平 浩之（４年）

佐藤 雄基（４年）

島田 匠海（４年）

瀬谷 浩晃（４年）

藤井 健吾（４年）

水口 敬斗（４年）

宮下 竣（４年）

和田 照也（４年）

小林 彬寛（２年）

塚原 淳之（３年）

長谷川 柊（３年）

横山 絢史（２年）

市来原 潤（２年）

【麗沢大】

西澤 健太（４年）

吉鶴 実（４年）

市川 駿（４年）

村瀬 佳樹（４年）

国川 恭朗（３年）

宮田 僚（３年）

河内 宏太（３年）

水野 優希（２年）

植田 陽平（２年）

萩原 新（２年）

竹内 奨真（２年）

杉保 滉太（２年）

早川 朋輝（２年）

椎野 修羅（１年）

【東農大】

加藤 大地（４年）

金子 鷹（４年）

小山 直城（４年）

鈴木 開登（４年）

瀬戸口 凌（４年）

田中 健祐（４年）

森 柊斗（４年）

今井 優作（３年）

川田 裕也（３年）

那須野 幸佑（３年）

西野 匠哉（３年）

工藤 颯（２年）

平間 大貴（２年）

山口 武（２年）

【日本薬科大】

神戸 巧（４年）

宮平 健太郎（４年）

山本 翔也（４年）

サイモン・カリウキ（４年）

溜池 勇太（３年）

土屋 祐太（３年）

時川 朋也（３年）

仲間 紘大（３年）

今川 深透（２年）

大倉 秀太（２年）

千葉 勇輝（２年）

時川 昌也（２年）

山田 直樹（２年）

中川 竜大朗（１年）

【流経大】

藤崎 真伍（４年）

小原 佑介（３年）

菊地 海斗（３年）

島 龍之介（３年）

岡島 慶典（２年）

渋江 海斗（２年）

下園 伸一郎（２年）

石井 闘志（１年）

小野 悠人（１年）

熊田 翔太（１年）

高橋 登也（１年）

中根 翔也（１年）

宮下 資人（１年）

横森 駿介（１年）

【筑波大】

川瀬 宙夢（４年）

村上 諄（４年）

相澤 拓実（３年）

池田 親（３年）

金丸 逸樹（３年）

藤田 黎士（３年）

児玉 朋大（２年）

猿橋 拓己（２年）

相馬 崇史（２年）

田川 昇太（２年）

西 研人（２年）

山口 航平（２年）

渡辺 珠生（２年）

杉山 魁声（１年）

【亜大】

梅本 龍太（４年）

武 雄介（４年）

西村 涼（４年）

古川 舜（４年）

横田 大地（４年）

米井 翔也（４年）

上土井 雅大（３年）

田崎 聖良（３年）

立石 拓海（３年）

西澤 広太（３年）

山本 裕二（３年）

兼次 祐希（２年）

千田 悠人（２年）

河村 悠（１年）

【桜美林大】

田部 幹也（４年）

嶋津 颯太（４年）

森 駿太（４年）

阿川 大祐（３年）

岡野 文哉（３年）

佐藤 拓巳（３年）

鶴田 和博（３年）

レダマ・キサイサ（３年）

浅田 智哉（２年）

永瀬 孝（２年）

永田 陸（２年）

前山 晃太郎（２年）

松本 瞬（２年）

山口 翔一（１年）