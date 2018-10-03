山梨学院大、箱根駅伝予選会登録メンバーは「マネジャーの意見も聞きながら」決定

富士山をバックに箱根駅伝本戦出場を出場を誓う山梨学院大の選手

第９５回箱根駅伝予選会（１３日、東京・立川市陸上自衛隊立川駐屯地～国営昭和記念公園＝２１．０９７５キロ）に出場する山梨学院大の登録メンバーが２日、チームの前でそれぞれが意気込みを述べた。

上田誠仁監督（５９）が「予選会コースの特徴とかレース展開。記録が良いだけでなく、最近の勢い、様子などトータルで評価して、マネジャーの意見も聞きながら」決定したという１４人（出走は１２人）。記念大会の今回は、例年より１増の上位１１校が来年１月２、３日の本戦に出場する。主将の永戸聖（４年）は「１位通過を狙う。最低でも予選通過」と３３回連続出場を見据えた。

◆箱根駅伝予選会メンバー

永戸聖〈４年〉盛岡工（岩手）

出木場風吹〈４年〉鹿児島工（鹿児島）

片山優人〈４年〉藤枝明誠（静岡）

久保和馬〈４年〉九州学院（熊本）

清水鐘平〈４年〉富士学苑（山梨）

藤田義貴〈４年〉新栄（神奈川）

ドミニク・ニャイロ〈４年〉メサビサビ（ケニア）

川口竜也〈３年〉鹿児島城西（鹿児島）

首藤貴樹〈３年〉日本文理付（大分）

中村幸成〈３年〉鹿児島実（鹿児島）

宮地大輝〈３年〉土岐商（岐阜）

安藤主税〈２年〉鹿児島実（鹿児島）

森山真伍〈２年〉樹徳（群馬）

坪井海門〈１年〉明成（宮城）