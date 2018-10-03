山梨学院大、箱根駅伝予選会登録メンバーは「マネジャーの意見も聞きながら」決定
2018年10月3日6時0分 スポーツ報知
第９５回箱根駅伝予選会（１３日、東京・立川市陸上自衛隊立川駐屯地～国営昭和記念公園＝２１．０９７５キロ）に出場する山梨学院大の登録メンバーが２日、チームの前でそれぞれが意気込みを述べた。
上田誠仁監督（５９）が「予選会コースの特徴とかレース展開。記録が良いだけでなく、最近の勢い、様子などトータルで評価して、マネジャーの意見も聞きながら」決定したという１４人（出走は１２人）。記念大会の今回は、例年より１増の上位１１校が来年１月２、３日の本戦に出場する。主将の永戸聖（４年）は「１位通過を狙う。最低でも予選通過」と３３回連続出場を見据えた。
◆箱根駅伝予選会メンバー
永戸聖〈４年〉盛岡工（岩手）
出木場風吹〈４年〉鹿児島工（鹿児島）
片山優人〈４年〉藤枝明誠（静岡）
久保和馬〈４年〉九州学院（熊本）
清水鐘平〈４年〉富士学苑（山梨）
藤田義貴〈４年〉新栄（神奈川）
ドミニク・ニャイロ〈４年〉メサビサビ（ケニア）
川口竜也〈３年〉鹿児島城西（鹿児島）
首藤貴樹〈３年〉日本文理付（大分）
中村幸成〈３年〉鹿児島実（鹿児島）
宮地大輝〈３年〉土岐商（岐阜）
安藤主税〈２年〉鹿児島実（鹿児島）
森山真伍〈２年〉樹徳（群馬）
坪井海門〈１年〉明成（宮城）箱根駅伝