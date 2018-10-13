【箱根予選会】関東学生連合チーム候補に東大・近藤ら 上智大勢初出場の可能性も

◆報知新聞社後援 第９５回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝＝来年１月２、３日）予選会（１３日、東京・立川市の陸上自衛隊立川駐屯地スタート、国営昭和記念公園ゴール＝２１・０９７５キロ）

予選会で敗退した大学の中から個人成績上位者を中心に選考される関東学生連合チームの候補選手が絞られた。個人４７位の近藤秀一（東大４年）をはじめ、上智大勢として初出場を目指す外山正一郎（４年）、古林潤也（防衛大４年）らが候補に挙がる。メンバーは１校１人に限定し、これまで本戦出場経験がない選手が対象で外国人留学生を除く。本戦ではチーム、個人ともに順位がつかないオープン参加となる。

以下、候補選手１６人。（予選会個人順位、選手名、学年、大学名、記録）

３１位 米井翔也〈４〉 亜大 １時間３分２３秒

４２位 国川恭朗〈３〉 麗沢大 １時間３分３９秒

４７位 近藤秀一〈４〉 東大 １時間３分４４秒

５４位 鈴木大海〈２〉 創価大 １時間３分５２秒

５５位 小林彬朗〈２〉 専大 １時間３分５２秒

６１位 西沢晃佑〈４〉 駿河台大 １時間３分５８秒

６７位 相馬祟史〈２〉 筑波大 １時間４分６秒

７２位 田中健祐〈４〉 東農大 １時間４分９秒

９２位 鈴木悠太〈４〉 平国大 １時間４分３０秒

１１９位 石井闘志〈１〉 流経大 １時間４分４９秒

１３０位 鈴木陸〈４〉 明学大 １時間５分１秒

１３６位 外山正一郎〈４〉 上智大 １時間５分５秒

１４２位 関口大樹〈３〉 関東学院大 １時間５分１１秒

１５４位 鈴木優斗〈３〉 東経大 １時間５分２０秒

１５８位 永瀬孝〈２〉 桜美林大 １時間５分２３秒

１６８位 古林潤也〈４〉 防衛大 １時間５分２９秒

前回優勝の青学大などシード１０校、予選会通過１１校、「関東インカレ成績枠」の日大、オープン参加の関東学生連合の計２３チームが平成最後の箱根駅伝に臨む。