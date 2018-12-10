第９５回箱根駅伝登録メンバー〈１〉

来年１月２、３日に行われる第９５回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝、報知新聞社後援）を主催する関東学生陸上競技連盟は１０日、出場２３チームの登録メンバー１６人を発表した。史上初となる２度目の学生駅伝３冠と箱根史上３校目の５連覇を狙う青学大を中心に平成最後の箱根駅伝も熱戦が繰り広げられることは必至。全２３チーム３６８人の登録メンバーが確定し、いよいよ臨戦ムードが高まってきた。

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各校の登録メンバー１６人は以下の通り。

【青学大】

小野田勇次〈４〉 豊川

梶谷瑠哉〈４〉 白鴎大足利

橋詰大慧〈４〉 和歌山北

橋間貴弥〈４〉 山形南

林奎介〈４〉 柏日体

森田歩希〈４〉 竜ヶ崎一

山田滉介〈４〉 日体荏原

生方敦也〈３〉 佐野日大

鈴木塁人〈３〉 流経大柏

竹石尚人〈３〉 鶴崎工業

吉田祐也〈３〉 東農大三

岩見秀哉〈２〉 須磨学園

神林勇太〈２〉 九州学院

吉田圭太〈２〉 世羅

飯田貴之〈１〉 八千代松陰

湯原慶吾〈１〉 水戸工業

【東洋大】

小笹椋〈４〉 埼玉栄

中村拳梧〈４〉 八戸学院光星

山本修二〈４〉 遊学館

相澤晃〈３〉 学法石川

今西駿介〈３〉 小林

小室翼〈３〉 仙台育英

土壁和希〈３〉 つるぎ

浅井崚雅〈２〉 一関学院

大澤駿〈２〉 山形中央

大森龍之介〈２〉 佐野日大

田中龍誠〈２〉 遊学館

田上建〈２〉 九州学院

西山和弥〈２〉 東農大二

野口英希〈２〉 松山

吉川洋次〈２〉 那須拓陽

鈴木宗孝〈１〉 氷取沢

【早大】

小澤直人〈４〉 草津東

清水歓太〈４〉 中央中等

永山博基〈４〉 鹿児島実業

伊澤優人〈３〉 東海大浦安

大木皓太〈３〉 成田

太田智樹〈３〉 浜松日体

新迫志希〈３〉 世羅

真柄光佑〈３〉 西武学園文理

宍倉健浩〈２〉 早稲田実業

渕田拓臣〈２〉 京都桂

吉田匠〈２〉 洛南

太田直希〈１〉 浜松日体

千明龍之佑〈１〉 東農大二

中谷雄飛〈１〉 佐久長聖

半澤黎斗〈１〉 学法石川

向井悠介〈１〉 小豆島中央

【日体大】

志賀康太〈４〉 熊本工業

林田元輝〈４〉 九州学院

宮崎勇将〈４〉 千原台

室伏穂高〈４〉 加藤学園

白永智彦〈３〉 洛南

冨田真佑〈３〉 西脇工業

中川翔太〈３〉 九州学院

濱田諒〈３〉 出水中央

廻谷賢〈３〉 那須拓陽

森田諒太〈３〉 西条農業

山口和也〈３〉 世羅

池田耀平〈２〉 島田

岩室天輝〈２〉 大牟田

亀田優太朗〈２〉 浜松日体

福住賢翔〈２〉 千原台

大内宏樹〈１〉 松山商業

【東海大】

東優汰〈４〉 世羅

湊谷春紀〈４〉 秋田工業

湯澤舜〈４〉 東海大三

鬼塚翔太〈３〉 大牟田

郡司陽大〈３〉 那須拓陽

河野遥伎〈３〉 宇和

小松陽平〈３〉 東海大四

阪口竜平〈３〉 洛南

關颯人〈３〉 佐久長聖

館澤亨次〈３〉 埼玉栄

中島怜利〈３〉 倉敷

西川雄一朗〈３〉 須磨学園

松尾淳之介〈３〉 秋田工業

鈴木雄太〈２〉 東海大相模

西田壮志〈２〉 九州学院

本間敬大〈１〉 佐久長聖

【法大】

大畑和真〈４〉 島田

狩野琢巳〈４〉 東農大二

鈴木亮平〈４〉 酒田南

土井大輔〈４〉 九州国際大付

坂東悠汰〈４〉 津名

矢嶋謙悟〈４〉 市立船橋

青木涼真〈３〉 春日部

岡原仁志〈３〉 広島国際学院

強矢涼太〈３〉 高崎健大高崎

佐藤敏也〈３〉 愛知

坪井慧〈３〉 大垣日大

増田蒼馬〈３〉 島田

松澤拓弥〈３〉 中京

寺沢玄〈２〉 九州学院

田辺佑典〈２〉 伊賀白鳳

鎌田航生〈１〉 法大二

【城西大】

大石巧〈４〉 袋井

金子元気〈４〉 坂戸西

鈴木勝彦〈４〉 二本松工業

中島公平〈４〉 水城

はげ下拓斗〈４〉 中京

服部潤哉〈４〉 中京大中京

荻久保寛也〈３〉 三郷工業

中原佑仁〈３〉 市立船橋

西嶋雄伸〈３〉 名経大高蔵

宮澤真太〈３〉 十日町

大里凌央〈２〉 加藤学園

菊地駿弥〈２〉 作新学院

雲井崚太〈２〉 西京

野上亮祐〈２〉 中京大中京

松尾鴻雅〈１〉 八戸学院光星

山本嵐〈１〉 佐久長聖