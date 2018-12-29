【箱根駅伝】青学大・森田、東洋大・山本らは補欠…区間エントリー発表（１）
第９５回箱根駅伝（２０１９年１月２、３日）の区間エントリーが２９日、行われた。１０区間と補欠６人を登録。当日変更は両日あわせて４人まで可能で、区間変更はできない。
以下、シード１０校と関東インカレ成績枠の日大の区間エントリー。（区間、名前、学年、出身校）
【青学大】
１区 橋詰大慧〈４〉（和歌山北）
２区 梶谷瑠哉〈４〉（白鴎大足利）
３区 湯原慶吾〈１〉（水戸工業）
４区 岩見秀哉〈２〉（須磨学園）
５区 竹石尚人〈３〉（鶴崎工業）
６区 小野田勇次〈４〉（豊川）
７区 林奎介〈４〉（柏日体）
８区 山田滉介〈４〉（日体荏原）
９区 吉田圭太〈２〉（世羅）
１０区 吉田祐也〈３〉（東農大三）
補欠 橋間貴弥〈４〉（山形南）
〃 森田歩希〈４〉（竜ヶ崎一）
〃 生方敦也〈３〉（佐野日大）
〃 鈴木塁人〈３〉（流経大柏）
〃 神林勇太〈２〉（九州学院）
〃 飯田貴之〈１〉（八千代松陰）
【東洋大】
１区 西山和弥〈２〉（東農大二）
２区 土壁和希〈３〉（つるぎ）
３区 吉川洋次〈２〉（那須拓陽）
４区 野口英希〈２〉（松山）
５区 田中龍誠〈２〉（遊学館）
６区 今西駿介〈３〉（小林）
７区 小笹椋〈４〉（埼玉栄）
８区 田上建〈２〉（九州学院）
９区 中村拳梧〈４〉（八戸学院光星）
１０区 浅井崚雅〈２〉（一関学院）
補欠 山本修二〈４〉（遊学館）
〃 相澤晃〈３〉（学法石川）
〃 小室翼〈３〉（仙台育英）
〃 大澤駿〈２〉（山形中央）
〃 大森龍之介〈２〉（佐野日大）
〃 鈴木宗孝〈１〉（氷取沢）
【早大】
１区 伊澤優人〈３〉（東海大浦安）
２区 吉田匠〈２〉（洛南）
３区 千明龍之佑〈１〉（東農大二）
４区 清水歓太〈４〉（中央中等）
５区 大木皓太〈３〉（成田）６区 渕田拓臣〈２〉（京都桂）
７区 真柄光佑〈３〉（西武学園文理）
８区 太田直希〈１〉（浜松日体）
９区 新迫志希〈３〉（世羅）
１０区 宍倉健浩〈２〉（早稲田実業）
補欠 小澤直人〈４〉（草津東）
〃 永山博基〈４〉（鹿児島実業）
〃 太田智樹〈３〉（浜松日体）
〃 中谷雄飛〈１〉（佐久長聖）
〃 半澤黎斗〈１〉（学法石川）
〃 向井悠介〈１〉（小豆島中央）
【日体大】
１区 池田耀平〈２〉（島田）２区 山口和也〈３〉（世羅）３区 岩室天輝〈２〉（大牟田）
４区 亀田優太朗〈２〉（浜松日体）
５区 室伏穂高〈４〉（加藤学園）
６区 濱田諒〈３〉（出水中央）
７区 志賀康太〈４〉（熊本工業）
８区 森田諒太〈３〉（西条農業）
９区 林田元輝〈４〉（九州学院）
１０区 冨田真佑〈３〉（西脇工業）
補欠 宮崎勇将〈４〉（千原台）
〃 白永智彦〈３〉（洛南）〃 中川翔太〈３〉（九州学院）
〃 廻谷賢〈３〉（那須拓陽）
〃 福住賢翔〈２〉（千原台）
〃 大内宏樹〈１〉（松山商業）
【東海大】
１区 鬼塚翔太〈３〉（大牟田）
２区 湯澤舜〈４〉（東海大三）
３区 西川雄一朗〈３〉（須磨学園）
４区 本間敬大〈１〉（佐久長聖）
５区 西田壮志〈２〉（九州学院）
６区 中島怜利〈３〉（倉敷）
７区 阪口竜平〈３〉（洛南）
８区 松尾淳之介〈３〉（秋田工業）
９区 鈴木雄太〈２〉（東海大相模）
１０区 郡司陽大〈３〉（那須拓陽）
補欠 東優汰〈４〉（世羅）
〃 湊谷春紀〈４〉（秋田工業）
〃 河野遥伎〈３〉（宇和）
〃 小松陽平〈３〉（東海大四）
〃 關颯人〈３〉（佐久長聖）
〃 館澤亨次〈３〉（埼玉栄）
【法大】
１区 矢嶋謙悟〈４〉（市立船橋）
２区 坂東悠汰〈４〉（津名）
３区 岡原仁志〈３〉（広島国際学院）
４区 狩野琢巳〈４〉（東農大二）
５区 青木涼真〈３〉（春日部）
６区 坪井慧〈３〉（大垣日大）
７区 土井大輔〈４〉（九州国際大付属）
８区 鎌田航生〈１〉（法大二）
９区 増田蒼馬〈３〉（島田）
１０区 鈴木亮平〈４〉（酒田南）
補欠 大畑和真〈４〉（島田）
〃 強矢涼太〈３〉（高崎健大高崎）
〃 佐藤敏也〈３〉（愛知）
〃 松澤拓弥〈３〉（中京）
〃 寺沢玄〈２〉（九州学院）
〃 田辺佑典〈２〉（伊賀白鳳）
【城西大】
１区 鈴木勝彦〈４〉（二本松工業）
２区 金子元気〈４〉（坂戸西）
３区 中島公平〈４〉（水城）
４区 西嶋雄伸〈３〉（名経大高蔵）
５区 服部潤哉〈４〉（中京大中京）
６区 菊地駿弥〈２〉（作新学院）
７区 山本嵐〈１〉（佐久長聖）
８区 はげ下拓斗〈４〉（中京）
９区 中原佑仁〈３〉（市立船橋）
１０区 野上亮祐〈２〉（中京大中京）
補欠 大石巧〈４〉（袋井）
〃 荻久保寛也〈３〉（三郷工業）
〃 宮澤真太〈３〉（十日町）
〃 大里凌央〈２〉（加藤学園）
〃 雲井崚太〈２〉（西京）
〃 松尾鴻雅〈１〉（八戸学院光星）
【拓大】
１区 赤崎暁〈３〉（開新）
２区 Ｗ・デレセ〈４〉（エチオピア／メダニアレム）
３区 竹蓋草太〈１〉（市立船橋）
４区 石川佳樹〈２〉（烏山）
５区 戸部凌佑〈４〉（前橋育英）
６区 硴野魁星〈４〉（八代工業）
７区 吉原遼太郎〈２〉（千葉南）
８区 楠本幸太郎〈３〉（久御山）
９区 清水崚汰〈２〉（中之条）
１０区 松岡涼真〈２〉（大分東明）
補欠 馬場祐輔〈４〉（九州産業大九州）
〃 白髪大輝〈４〉（神辺旭）
〃 佐藤広夢〈１〉（中越）
〃 澤田大輝〈１〉（一関学院）
〃 五十嵐大己〈４〉（三浦学苑）
〃 青柳拓郎〈２〉（拓大紅陵）
【帝京大】
１区 竹下凱〈４〉（常葉学園橘）
２区 畔上和弥〈４〉（関根学園）
３区 遠藤大地〈１〉（古川工業）
４区 谷村龍生〈２〉（西京）
５区 小野寺悠〈２〉（加藤学園）
６区 島貫温太〈３〉（市立柏）
７区 岩佐壱誠〈３〉（徳島科学技術）
８区 鳥飼悠生〈２〉（市立船橋）
９区 小森稜太〈３〉（いなべ総合）
１０区 星岳〈２〉（明成）
補欠 濱川駿〈４〉（米子松蔭）
〃 横井裕仁〈４〉（津島）
〃 岡智洋〈３〉（日立工業）
〃 田村丈哉〈３〉（市立船橋）
〃 平田幸四郎〈３〉（久御山）
〃 吉野貴大〈３〉（東海大望星）
【中央学院大】
１区 川村悠登〈３〉（中央学院）
２区 高橋翔也〈２〉（市立船橋）
３区 栗原啓吾〈１〉（東農大二）
４区 有馬圭哉〈３〉（東播磨）
５区 高砂大地〈３〉（関西大北陽）
６区 樋口陸〈４〉（武蔵越生）
７区 廣佳樹〈４〉（県立西宮）
８区 大濱輝〈３〉（須磨友が丘）
９区 藤井雄大〈３〉（大分西）
１０区 市山翼〈４〉（大宮東）
補欠 釜谷直樹〈４〉（西脇工業）
〃 福岡海統〈４〉（花咲徳栄）
〃 長山瑞季〈３〉（那須拓陽）
〃 石綿宏人〈２〉（市立松戸）
〃 畝歩夢〈２〉（倉敷）
〃 吉田光汰〈１〉（拓大紅陵）
【日大】
１区 横山徹〈２〉（中越）
２区 Ｐ・ワンブィ〈４〉（ケニア／エリート）
３区 野田啓太〈２〉（伊賀白鳳）
４区 北野太翔〈１〉（倉敷）
５区 鈴木康平〈１〉（中越）
６区 宮崎佑喜〈２〉（佐野日大）
７区 加藤拓海〈４〉（成田）
８区 松木之衣〈３〉（長野日大）
９区 遠田光太郎〈２〉（酒田南）
１０区 金子智哉〈３〉（佐野日大）
補欠 佐藤玲偉〈４〉（作新学院）
〃 阿部涼〈３〉（学法石川）
〃 武田悠太郎〈２〉（東京実業）
〃 小林陸大〈２〉（市立柏）
〃 大池竜紀〈１〉（長野日大）
〃 山本起弘〈１〉（豊川）