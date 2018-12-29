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【箱根駅伝】青学大・森田、東洋大・山本らは補欠…区間エントリー発表（１）

2018年12月29日16時0分  スポーツ報知
  • 東洋大・山本修二

　第９５回箱根駅伝（２０１９年１月２、３日）の区間エントリーが２９日、行われた。１０区間と補欠６人を登録。当日変更は両日あわせて４人まで可能で、区間変更はできない。

　以下、シード１０校と関東インカレ成績枠の日大の区間エントリー。（区間、名前、学年、出身校）

　【青学大】
１区　橋詰大慧〈４〉（和歌山北）
２区　梶谷瑠哉〈４〉（白鴎大足利）
３区　湯原慶吾〈１〉（水戸工業）
４区　岩見秀哉〈２〉（須磨学園）
５区　竹石尚人〈３〉（鶴崎工業）
６区　小野田勇次〈４〉（豊川）
７区　林奎介〈４〉（柏日体）
８区　山田滉介〈４〉（日体荏原）
９区　吉田圭太〈２〉（世羅）
１０区　吉田祐也〈３〉（東農大三）
補欠　橋間貴弥〈４〉（山形南）
〃　　森田歩希〈４〉（竜ヶ崎一）
〃　　生方敦也〈３〉（佐野日大）
〃　　鈴木塁人〈３〉（流経大柏）
〃　　神林勇太〈２〉（九州学院）
〃　　飯田貴之〈１〉（八千代松陰）

　【東洋大】
１区　西山和弥〈２〉（東農大二）
２区　土壁和希〈３〉（つるぎ）
３区　吉川洋次〈２〉（那須拓陽）
４区　野口英希〈２〉（松山）
５区　田中龍誠〈２〉（遊学館）
６区　今西駿介〈３〉（小林）
７区　小笹椋〈４〉（埼玉栄）
８区　田上建〈２〉（九州学院）
９区　中村拳梧〈４〉（八戸学院光星）
１０区　浅井崚雅〈２〉（一関学院）
補欠　山本修二〈４〉（遊学館）
〃　　相澤晃〈３〉（学法石川）
〃　　小室翼〈３〉（仙台育英）
〃　　大澤駿〈２〉（山形中央）
〃　　大森龍之介〈２〉（佐野日大）
〃　　鈴木宗孝〈１〉（氷取沢）

　【早大】
１区　伊澤優人〈３〉（東海大浦安）
２区　吉田匠〈２〉（洛南）
３区　千明龍之佑〈１〉（東農大二）
４区　清水歓太〈４〉（中央中等）
５区　大木皓太〈３〉（成田）６区　渕田拓臣〈２〉（京都桂）
７区　真柄光佑〈３〉（西武学園文理）
８区　太田直希〈１〉（浜松日体）
９区　新迫志希〈３〉（世羅）
１０区　宍倉健浩〈２〉（早稲田実業）
補欠　小澤直人〈４〉（草津東）
〃　　永山博基〈４〉（鹿児島実業）
〃　　太田智樹〈３〉（浜松日体）
〃　　中谷雄飛〈１〉（佐久長聖）
〃　　半澤黎斗〈１〉（学法石川）
〃　　向井悠介〈１〉（小豆島中央）

　【日体大】
１区　池田耀平〈２〉（島田）２区　山口和也〈３〉（世羅）３区　岩室天輝〈２〉（大牟田）
４区　亀田優太朗〈２〉（浜松日体）
５区　室伏穂高〈４〉（加藤学園）
６区　濱田諒〈３〉（出水中央）
７区　志賀康太〈４〉（熊本工業）
８区　森田諒太〈３〉（西条農業）
９区　林田元輝〈４〉（九州学院）
１０区　冨田真佑〈３〉（西脇工業）
補欠　宮崎勇将〈４〉（千原台）
〃　　白永智彦〈３〉（洛南）〃　　中川翔太〈３〉（九州学院）
〃　　廻谷賢〈３〉（那須拓陽）
〃　　福住賢翔〈２〉（千原台）
〃　　大内宏樹〈１〉（松山商業）

　【東海大】
１区　鬼塚翔太〈３〉（大牟田）
２区　湯澤舜〈４〉（東海大三）
３区　西川雄一朗〈３〉（須磨学園）
４区　本間敬大〈１〉（佐久長聖）
５区　西田壮志〈２〉（九州学院）
６区　中島怜利〈３〉（倉敷）
７区　阪口竜平〈３〉（洛南）
８区　松尾淳之介〈３〉（秋田工業）
９区　鈴木雄太〈２〉（東海大相模）
１０区　郡司陽大〈３〉（那須拓陽）
補欠　東優汰〈４〉（世羅）
〃　　湊谷春紀〈４〉（秋田工業）
〃　　河野遥伎〈３〉（宇和）
〃　　小松陽平〈３〉（東海大四）
〃　　關颯人〈３〉（佐久長聖）
〃　　館澤亨次〈３〉（埼玉栄）

　【法大】
１区　矢嶋謙悟〈４〉（市立船橋）
２区　坂東悠汰〈４〉（津名）
３区　岡原仁志〈３〉（広島国際学院）
４区　狩野琢巳〈４〉（東農大二）
５区　青木涼真〈３〉（春日部）
６区　坪井慧〈３〉（大垣日大）
７区　土井大輔〈４〉（九州国際大付属）
８区　鎌田航生〈１〉（法大二）
９区　増田蒼馬〈３〉（島田）
１０区　鈴木亮平〈４〉（酒田南）
補欠　大畑和真〈４〉（島田）
〃　　強矢涼太〈３〉（高崎健大高崎）
〃　　佐藤敏也〈３〉（愛知）
〃　　松澤拓弥〈３〉（中京）
〃　　寺沢玄〈２〉（九州学院）
〃　　田辺佑典〈２〉（伊賀白鳳）

　【城西大】
１区　鈴木勝彦〈４〉（二本松工業）
２区　金子元気〈４〉（坂戸西）
３区　中島公平〈４〉（水城）
４区　西嶋雄伸〈３〉（名経大高蔵）
５区　服部潤哉〈４〉（中京大中京）
６区　菊地駿弥〈２〉（作新学院）
７区　山本嵐〈１〉（佐久長聖）
８区　はげ下拓斗〈４〉（中京）
９区　中原佑仁〈３〉（市立船橋）
１０区　野上亮祐〈２〉（中京大中京）
補欠　大石巧〈４〉（袋井）
〃　　荻久保寛也〈３〉（三郷工業）
〃　　宮澤真太〈３〉（十日町）
〃　　大里凌央〈２〉（加藤学園）
〃　　雲井崚太〈２〉（西京）
〃　　松尾鴻雅〈１〉（八戸学院光星）

　【拓大】
１区　赤崎暁〈３〉（開新）
２区　Ｗ・デレセ〈４〉（エチオピア／メダニアレム）
３区　竹蓋草太〈１〉（市立船橋）
４区　石川佳樹〈２〉（烏山）
５区　戸部凌佑〈４〉（前橋育英）
６区　硴野魁星〈４〉（八代工業）
７区　吉原遼太郎〈２〉（千葉南）
８区　楠本幸太郎〈３〉（久御山）
９区　清水崚汰〈２〉（中之条）
１０区　松岡涼真〈２〉（大分東明）
補欠　馬場祐輔〈４〉（九州産業大九州）
〃　　白髪大輝〈４〉（神辺旭）
〃　　佐藤広夢〈１〉（中越）
〃　　澤田大輝〈１〉（一関学院）
〃　　五十嵐大己〈４〉（三浦学苑）
〃　　青柳拓郎〈２〉（拓大紅陵）

　【帝京大】
１区　竹下凱〈４〉（常葉学園橘）
２区　畔上和弥〈４〉（関根学園）
３区　遠藤大地〈１〉（古川工業）
４区　谷村龍生〈２〉（西京）
５区　小野寺悠〈２〉（加藤学園）
６区　島貫温太〈３〉（市立柏）
７区　岩佐壱誠〈３〉（徳島科学技術）
８区　鳥飼悠生〈２〉（市立船橋）
９区　小森稜太〈３〉（いなべ総合）
１０区　星岳〈２〉（明成）
補欠　濱川駿〈４〉（米子松蔭）
〃　　横井裕仁〈４〉（津島）
〃　　岡智洋〈３〉（日立工業）
〃　　田村丈哉〈３〉（市立船橋）
〃　　平田幸四郎〈３〉（久御山）
〃　　吉野貴大〈３〉（東海大望星）

　【中央学院大】
１区　川村悠登〈３〉（中央学院）
２区　高橋翔也〈２〉（市立船橋）
３区　栗原啓吾〈１〉（東農大二）
４区　有馬圭哉〈３〉（東播磨）
５区　高砂大地〈３〉（関西大北陽）
６区　樋口陸〈４〉（武蔵越生）
７区　廣佳樹〈４〉（県立西宮）
８区　大濱輝〈３〉（須磨友が丘）
９区　藤井雄大〈３〉（大分西）
１０区　市山翼〈４〉（大宮東）
補欠　釜谷直樹〈４〉（西脇工業）
〃　　福岡海統〈４〉（花咲徳栄）
〃　　長山瑞季〈３〉（那須拓陽）
〃　　石綿宏人〈２〉（市立松戸）
〃　　畝歩夢〈２〉（倉敷）
〃　　吉田光汰〈１〉（拓大紅陵）

　【日大】
１区　横山徹〈２〉（中越）
２区　Ｐ・ワンブィ〈４〉（ケニア／エリート）
３区　野田啓太〈２〉（伊賀白鳳）
４区　北野太翔〈１〉（倉敷）
５区　鈴木康平〈１〉（中越）
６区　宮崎佑喜〈２〉（佐野日大）
７区　加藤拓海〈４〉（成田）
８区　松木之衣〈３〉（長野日大）
９区　遠田光太郎〈２〉（酒田南）
１０区　金子智哉〈３〉（佐野日大）
補欠　佐藤玲偉〈４〉（作新学院）
〃　　阿部涼〈３〉（学法石川）
〃　　武田悠太郎〈２〉（東京実業）
〃　　小林陸大〈２〉（市立柏）
〃　　大池竜紀〈１〉（長野日大）
〃　　山本起弘〈１〉（豊川）

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