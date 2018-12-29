【箱根駅伝】青学大・森田、東洋大・山本らは補欠…区間エントリー発表（１）

第９５回箱根駅伝（２０１９年１月２、３日）の区間エントリーが２９日、行われた。１０区間と補欠６人を登録。当日変更は両日あわせて４人まで可能で、区間変更はできない。

以下、シード１０校と関東インカレ成績枠の日大の区間エントリー。（区間、名前、学年、出身校）

【青学大】

１区 橋詰大慧〈４〉（和歌山北）

２区 梶谷瑠哉〈４〉（白鴎大足利）

３区 湯原慶吾〈１〉（水戸工業）

４区 岩見秀哉〈２〉（須磨学園）

５区 竹石尚人〈３〉（鶴崎工業）

６区 小野田勇次〈４〉（豊川）

７区 林奎介〈４〉（柏日体）

８区 山田滉介〈４〉（日体荏原）

９区 吉田圭太〈２〉（世羅）

１０区 吉田祐也〈３〉（東農大三）

補欠 橋間貴弥〈４〉（山形南）

〃 森田歩希〈４〉（竜ヶ崎一）

〃 生方敦也〈３〉（佐野日大）

〃 鈴木塁人〈３〉（流経大柏）

〃 神林勇太〈２〉（九州学院）

〃 飯田貴之〈１〉（八千代松陰）

【東洋大】

１区 西山和弥〈２〉（東農大二）

２区 土壁和希〈３〉（つるぎ）

３区 吉川洋次〈２〉（那須拓陽）

４区 野口英希〈２〉（松山）

５区 田中龍誠〈２〉（遊学館）

６区 今西駿介〈３〉（小林）

７区 小笹椋〈４〉（埼玉栄）

８区 田上建〈２〉（九州学院）

９区 中村拳梧〈４〉（八戸学院光星）

１０区 浅井崚雅〈２〉（一関学院）

補欠 山本修二〈４〉（遊学館）

〃 相澤晃〈３〉（学法石川）

〃 小室翼〈３〉（仙台育英）

〃 大澤駿〈２〉（山形中央）

〃 大森龍之介〈２〉（佐野日大）

〃 鈴木宗孝〈１〉（氷取沢）

【早大】

１区 伊澤優人〈３〉（東海大浦安）

２区 吉田匠〈２〉（洛南）

３区 千明龍之佑〈１〉（東農大二）

４区 清水歓太〈４〉（中央中等）

５区 大木皓太〈３〉（成田）６区 渕田拓臣〈２〉（京都桂）

７区 真柄光佑〈３〉（西武学園文理）

８区 太田直希〈１〉（浜松日体）

９区 新迫志希〈３〉（世羅）

１０区 宍倉健浩〈２〉（早稲田実業）

補欠 小澤直人〈４〉（草津東）

〃 永山博基〈４〉（鹿児島実業）

〃 太田智樹〈３〉（浜松日体）

〃 中谷雄飛〈１〉（佐久長聖）

〃 半澤黎斗〈１〉（学法石川）

〃 向井悠介〈１〉（小豆島中央）

【日体大】

１区 池田耀平〈２〉（島田）２区 山口和也〈３〉（世羅）３区 岩室天輝〈２〉（大牟田）

４区 亀田優太朗〈２〉（浜松日体）

５区 室伏穂高〈４〉（加藤学園）

６区 濱田諒〈３〉（出水中央）

７区 志賀康太〈４〉（熊本工業）

８区 森田諒太〈３〉（西条農業）

９区 林田元輝〈４〉（九州学院）

１０区 冨田真佑〈３〉（西脇工業）

補欠 宮崎勇将〈４〉（千原台）

〃 白永智彦〈３〉（洛南）〃 中川翔太〈３〉（九州学院）

〃 廻谷賢〈３〉（那須拓陽）

〃 福住賢翔〈２〉（千原台）

〃 大内宏樹〈１〉（松山商業）

【東海大】

１区 鬼塚翔太〈３〉（大牟田）

２区 湯澤舜〈４〉（東海大三）

３区 西川雄一朗〈３〉（須磨学園）

４区 本間敬大〈１〉（佐久長聖）

５区 西田壮志〈２〉（九州学院）

６区 中島怜利〈３〉（倉敷）

７区 阪口竜平〈３〉（洛南）

８区 松尾淳之介〈３〉（秋田工業）

９区 鈴木雄太〈２〉（東海大相模）

１０区 郡司陽大〈３〉（那須拓陽）

補欠 東優汰〈４〉（世羅）

〃 湊谷春紀〈４〉（秋田工業）

〃 河野遥伎〈３〉（宇和）

〃 小松陽平〈３〉（東海大四）

〃 關颯人〈３〉（佐久長聖）

〃 館澤亨次〈３〉（埼玉栄）

【法大】

１区 矢嶋謙悟〈４〉（市立船橋）

２区 坂東悠汰〈４〉（津名）

３区 岡原仁志〈３〉（広島国際学院）

４区 狩野琢巳〈４〉（東農大二）

５区 青木涼真〈３〉（春日部）

６区 坪井慧〈３〉（大垣日大）

７区 土井大輔〈４〉（九州国際大付属）

８区 鎌田航生〈１〉（法大二）

９区 増田蒼馬〈３〉（島田）

１０区 鈴木亮平〈４〉（酒田南）

補欠 大畑和真〈４〉（島田）

〃 強矢涼太〈３〉（高崎健大高崎）

〃 佐藤敏也〈３〉（愛知）

〃 松澤拓弥〈３〉（中京）

〃 寺沢玄〈２〉（九州学院）

〃 田辺佑典〈２〉（伊賀白鳳）

【城西大】

１区 鈴木勝彦〈４〉（二本松工業）

２区 金子元気〈４〉（坂戸西）

３区 中島公平〈４〉（水城）

４区 西嶋雄伸〈３〉（名経大高蔵）

５区 服部潤哉〈４〉（中京大中京）

６区 菊地駿弥〈２〉（作新学院）

７区 山本嵐〈１〉（佐久長聖）

８区 はげ下拓斗〈４〉（中京）

９区 中原佑仁〈３〉（市立船橋）

１０区 野上亮祐〈２〉（中京大中京）

補欠 大石巧〈４〉（袋井）

〃 荻久保寛也〈３〉（三郷工業）

〃 宮澤真太〈３〉（十日町）

〃 大里凌央〈２〉（加藤学園）

〃 雲井崚太〈２〉（西京）

〃 松尾鴻雅〈１〉（八戸学院光星）

【拓大】

１区 赤崎暁〈３〉（開新）

２区 Ｗ・デレセ〈４〉（エチオピア／メダニアレム）

３区 竹蓋草太〈１〉（市立船橋）

４区 石川佳樹〈２〉（烏山）

５区 戸部凌佑〈４〉（前橋育英）

６区 硴野魁星〈４〉（八代工業）

７区 吉原遼太郎〈２〉（千葉南）

８区 楠本幸太郎〈３〉（久御山）

９区 清水崚汰〈２〉（中之条）

１０区 松岡涼真〈２〉（大分東明）

補欠 馬場祐輔〈４〉（九州産業大九州）

〃 白髪大輝〈４〉（神辺旭）

〃 佐藤広夢〈１〉（中越）

〃 澤田大輝〈１〉（一関学院）

〃 五十嵐大己〈４〉（三浦学苑）

〃 青柳拓郎〈２〉（拓大紅陵）

【帝京大】

１区 竹下凱〈４〉（常葉学園橘）

２区 畔上和弥〈４〉（関根学園）

３区 遠藤大地〈１〉（古川工業）

４区 谷村龍生〈２〉（西京）

５区 小野寺悠〈２〉（加藤学園）

６区 島貫温太〈３〉（市立柏）

７区 岩佐壱誠〈３〉（徳島科学技術）

８区 鳥飼悠生〈２〉（市立船橋）

９区 小森稜太〈３〉（いなべ総合）

１０区 星岳〈２〉（明成）

補欠 濱川駿〈４〉（米子松蔭）

〃 横井裕仁〈４〉（津島）

〃 岡智洋〈３〉（日立工業）

〃 田村丈哉〈３〉（市立船橋）

〃 平田幸四郎〈３〉（久御山）

〃 吉野貴大〈３〉（東海大望星）

【中央学院大】

１区 川村悠登〈３〉（中央学院）

２区 高橋翔也〈２〉（市立船橋）

３区 栗原啓吾〈１〉（東農大二）

４区 有馬圭哉〈３〉（東播磨）

５区 高砂大地〈３〉（関西大北陽）

６区 樋口陸〈４〉（武蔵越生）

７区 廣佳樹〈４〉（県立西宮）

８区 大濱輝〈３〉（須磨友が丘）

９区 藤井雄大〈３〉（大分西）

１０区 市山翼〈４〉（大宮東）

補欠 釜谷直樹〈４〉（西脇工業）

〃 福岡海統〈４〉（花咲徳栄）

〃 長山瑞季〈３〉（那須拓陽）

〃 石綿宏人〈２〉（市立松戸）

〃 畝歩夢〈２〉（倉敷）

〃 吉田光汰〈１〉（拓大紅陵）

【日大】

１区 横山徹〈２〉（中越）

２区 Ｐ・ワンブィ〈４〉（ケニア／エリート）

３区 野田啓太〈２〉（伊賀白鳳）

４区 北野太翔〈１〉（倉敷）

５区 鈴木康平〈１〉（中越）

６区 宮崎佑喜〈２〉（佐野日大）

７区 加藤拓海〈４〉（成田）

８区 松木之衣〈３〉（長野日大）

９区 遠田光太郎〈２〉（酒田南）

１０区 金子智哉〈３〉（佐野日大）

補欠 佐藤玲偉〈４〉（作新学院）

〃 阿部涼〈３〉（学法石川）

〃 武田悠太郎〈２〉（東京実業）

〃 小林陸大〈２〉（市立柏）

〃 大池竜紀〈１〉（長野日大）

〃 山本起弘〈１〉（豊川）