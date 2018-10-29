九州場所の新番付を発表…幕内全番付一覧

日本相撲協会は２９日、大相撲九州場所（１１月１１日初日・福岡国際センター）の新番付を発表した。

◆九州場所番付 ※年齢は初日１１月１１日時点

【東】

東横綱・白鵬（３３）＝宮城野＝

東横綱・稀勢の里（３２）＝田子ノ浦＝

東大関・豪栄道（３２）＝境川＝

東関脇・御嶽海（２５）＝出羽海＝

東小結・貴景勝（２２）＝千賀ノ浦＝

東前頭筆頭・妙義龍（３２）＝境川＝

東前頭２枚目・栃煌山（３１）＝春日野＝

東前頭３枚目・錦木（２８）＝伊勢ノ海＝

東前頭４枚目・正代（２６）＝時津風＝

東前頭５枚目・千代大龍（２９）＝九重＝

東前頭６枚目・貴ノ岩（２８）＝千賀ノ浦＝

東前頭７枚目・阿炎（２４）＝錣山＝

東前頭８枚目・勢（３２）＝伊勢ノ海＝

東前頭９枚目・琴奨菊（３４）＝佐渡ケ嶽＝

東前頭１０枚目・佐田の海（３１）＝境川＝

東前頭１１枚目・千代の国（２８）＝九重＝

東前頭１２枚目・碧山（３２）＝春日野＝

東前頭１３枚目・阿武咲（２２）＝阿武松＝

東前頭１４枚目・千代翔馬（２７）＝九重＝

東前頭１５枚目・大奄美（２５）＝追手風＝（再入幕）

東前頭１６枚目・荒鷲（３２）＝峰崎＝（再入幕）

【西】

西横綱・鶴竜（３３）＝井筒＝

西大関・高安（２８）＝田子ノ浦＝

西大関・栃ノ心（３１）＝春日野＝

西関脇・逸ノ城（２５）＝湊＝

西小結・魁聖（３１）＝友綱＝（再小結）

西前頭筆頭・北勝富士（２６）＝八角＝

西前頭２枚目・玉鷲（３３）＝片男波＝

西前頭３枚目・竜電（２８）＝高田川＝

西前頭４枚目・嘉風（３６）＝尾車＝

西前頭５枚目・朝乃山（２４）＝高砂＝

西前頭６枚目・輝（２４）＝高田川＝

西前頭７枚目・松鳳山（３４）＝二所ノ関＝

西前頭８枚目・宝富士（３１）＝伊勢ケ浜＝

西前頭９枚目・大栄翔（２５）＝追手風＝

西前頭１０枚目・豊山（２５）＝時津風＝

西前頭１１枚目・隠岐の海（３３）＝八角＝

西前頭１２枚目・遠藤（２８）＝追手風＝

西前頭１３枚目・隆の勝（２３）＝千賀ノ浦＝ ※１１月１４日２４歳

西前頭１４枚目・大翔丸（２７）＝追手風＝

西前頭１５枚目・明生（２３）＝立浪＝（再入幕）

西前頭１６枚目・千代丸（２７）＝九重＝