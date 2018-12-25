稀勢の里が東の正横綱、貴景勝が新関脇、矢後が新入幕…初場所の新番付を発表
日本相撲協会は２５日、大相撲初場所（来年１月１３日初日・両国国技館）の新番付を発表した。
横綱・稀勢の里（３２）＝田子ノ浦＝は、九州場所では初日から４連敗し、１勝もできずに途中休場したが、白鵬（３３）＝宮城野＝と鶴竜（３３）＝井筒＝は全休だったため、東の正位となった。また、九州場所で初優勝した貴景勝（２２）＝千賀ノ浦＝は関脇に昇進した。元アマ横綱の矢後（２４）＝尾車＝が新入幕を果たした。
幕内番付は以下の通り。
◆初場所番付 ※年齢は初日１月１３日時点
【東】
東横綱・稀勢の里（３２）＝田子ノ浦＝
東横綱・鶴竜（３３）＝井筒＝
東大関・高安（２８）＝田子ノ浦＝
東関脇・貴景勝（２２）＝千賀ノ浦＝ 新
東小結・妙義龍（３２）＝境川＝ 再
東前頭筆頭・栃煌山（３１）＝春日野＝
東前頭２枚目・錦木（２８）＝伊勢ノ海＝
東前頭３枚目・正代（２７）＝時津風＝
東前頭４枚目・琴奨菊（３４）＝佐渡ケ嶽＝
東前頭５枚目・碧山（３２）＝春日野＝
東前頭６枚目・千代大龍（３０）＝九重＝
東前頭７枚目・竜電（２８）＝高田川＝
東前頭８枚目・魁聖（３２）＝友綱＝
東前頭９枚目・貴ノ岩（２８）＝千賀ノ浦＝
東前頭１０枚目・宝富士（３１）＝伊勢ケ浜＝
東前頭１１枚目・佐田の海（３１）＝境川＝
東前頭１２枚目・輝（２４）＝高田川＝
東前頭１３枚目・矢後（２４）＝尾車＝ 新
東前頭１４枚目・豊山（２５）＝時津風＝
東前頭１５枚目・千代の国（２８）＝九重＝
東前頭１６枚目・大奄美（２６）＝追手風＝
【西】
西横綱・白鵬（３３）＝宮城野＝
西大関・豪栄道（３２）＝境川＝
西大関・栃ノ心（３１）＝春日野＝
西関脇・玉鷲（３４）＝片男波＝ 再
西小結・御嶽海（２６）＝出羽海＝
西前頭筆頭・逸ノ城（２５）＝湊＝
西前頭２枚目・北勝富士（２６）＝八角＝
西前頭３枚目・松鳳山（３４）＝二所ノ関＝
西前頭４枚目・隠岐の海（３３）＝八角＝
西前頭５枚目・嘉風（３６）＝尾車＝
西前頭６枚目・阿武咲（２２）＝阿武松＝
西前頭７枚目・大栄翔（２５）＝追手風＝
西前頭８枚目・朝乃山（２４）＝高砂＝
西前頭９枚目・遠藤（２８）＝追手風＝
西前頭１０枚目・阿炎（２４）＝錣山＝
西前頭１１枚目・勢（３２）＝伊勢ノ海＝
西前頭１２枚目・明生（２３）＝立浪＝
西前頭１３枚目・琴勇輝（２７）＝佐渡ケ嶽＝ 再
西前頭１４枚目・千代翔馬（２７）＝九重＝
西前頭１５枚目・琴恵光（２７）＝佐渡ケ嶽＝ 再
西前頭１６枚目・大翔丸（２７）＝追手風＝