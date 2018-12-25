注 目 有馬もお任せ「馬トク」   クラブＷ杯   スポーツ動画 お知らせ 報知SNS
Facebook
Twitter
Instagram

稀勢の里が東の正横綱、貴景勝が新関脇、矢後が新入幕…初場所の新番付を発表

2018年12月25日6時0分  スポーツ報知
  • 稀勢の里は２４日に綱打ちを行った

　日本相撲協会は２５日、大相撲初場所（来年１月１３日初日・両国国技館）の新番付を発表した。

　横綱・稀勢の里（３２）＝田子ノ浦＝は、九州場所では初日から４連敗し、１勝もできずに途中休場したが、白鵬（３３）＝宮城野＝と鶴竜（３３）＝井筒＝は全休だったため、東の正位となった。また、九州場所で初優勝した貴景勝（２２）＝千賀ノ浦＝は関脇に昇進した。元アマ横綱の矢後（２４）＝尾車＝が新入幕を果たした。

　幕内番付は以下の通り。

　◆初場所番付　※年齢は初日１月１３日時点

　【東】

東横綱・稀勢の里（３２）＝田子ノ浦＝

東横綱・鶴竜（３３）＝井筒＝

東大関・高安（２８）＝田子ノ浦＝

東関脇・貴景勝（２２）＝千賀ノ浦＝　新

東小結・妙義龍（３２）＝境川＝　再

東前頭筆頭・栃煌山（３１）＝春日野＝

東前頭２枚目・錦木（２８）＝伊勢ノ海＝

東前頭３枚目・正代（２７）＝時津風＝

東前頭４枚目・琴奨菊（３４）＝佐渡ケ嶽＝

東前頭５枚目・碧山（３２）＝春日野＝

東前頭６枚目・千代大龍（３０）＝九重＝

東前頭７枚目・竜電（２８）＝高田川＝

東前頭８枚目・魁聖（３２）＝友綱＝

東前頭９枚目・貴ノ岩（２８）＝千賀ノ浦＝

東前頭１０枚目・宝富士（３１）＝伊勢ケ浜＝

東前頭１１枚目・佐田の海（３１）＝境川＝

東前頭１２枚目・輝（２４）＝高田川＝

東前頭１３枚目・矢後（２４）＝尾車＝　新

東前頭１４枚目・豊山（２５）＝時津風＝

東前頭１５枚目・千代の国（２８）＝九重＝

東前頭１６枚目・大奄美（２６）＝追手風＝

【西】

西横綱・白鵬（３３）＝宮城野＝

西大関・豪栄道（３２）＝境川＝

西大関・栃ノ心（３１）＝春日野＝

西関脇・玉鷲（３４）＝片男波＝　再

西小結・御嶽海（２６）＝出羽海＝

西前頭筆頭・逸ノ城（２５）＝湊＝

西前頭２枚目・北勝富士（２６）＝八角＝

西前頭３枚目・松鳳山（３４）＝二所ノ関＝

西前頭４枚目・隠岐の海（３３）＝八角＝

西前頭５枚目・嘉風（３６）＝尾車＝

西前頭６枚目・阿武咲（２２）＝阿武松＝

西前頭７枚目・大栄翔（２５）＝追手風＝

西前頭８枚目・朝乃山（２４）＝高砂＝

西前頭９枚目・遠藤（２８）＝追手風＝

西前頭１０枚目・阿炎（２４）＝錣山＝

西前頭１１枚目・勢（３２）＝伊勢ノ海＝

西前頭１２枚目・明生（２３）＝立浪＝

西前頭１３枚目・琴勇輝（２７）＝佐渡ケ嶽＝　再

西前頭１４枚目・千代翔馬（２７）＝九重＝

西前頭１５枚目・琴恵光（２７）＝佐渡ケ嶽＝　再

西前頭１６枚目・大翔丸（２７）＝追手風＝

相撲
コラムでＨＯ！一覧へ
注目トピック

［PR］１年の締めくくりに
逆風のビール市場で「キリン一番搾り」は絶好調！

［PR］新しいシアター体験
映画館の無い島に映画館がやってきた！中学生らと感動の出会い

［PR］マニラの統合型リゾート　
カジノだけじゃない、その全容をフィリピン・マニラで見た！

ショップ報知
マガジン報知
個人向け写真販売
ボーイズリーグ写真販売
法人向け紙面・写真使用申請
報知ブログ（最新更新分）一覧へ