注 目 Jリーグ速報   競馬予想は「馬トク」   支局契約記者募集 お知らせ 報知SNS
Facebook
Twitter
Instagram

春場所の新番付を発表　貴景勝が大関取りへ、北勝富士が新小結…幕内全番付一覧

2019年2月25日6時0分  スポーツ報知
  • 貴景勝

　日本相撲協会は２５日、大相撲春場所（３月１０日初日・エディオンアリーナ大阪）の新番付を発表した。

　大関取りに挑む貴景勝（２２）＝千賀ノ浦＝は２場所連続の関脇で、４場所連続の三役となった。北勝富士（２６）＝八角＝が小結に昇進。友風（２４）＝尾車＝、照強（２４）＝伊勢ケ浜＝、大翔鵬（２４）＝追手風＝が新入幕、豊ノ島（３５）＝時津風＝と石浦（２９）＝宮城野＝が再入幕を果たした。

　横綱・稀勢の里（現荒磯親方）の引退で、白鵬（３３）＝宮城野＝が東の正横綱に。大関・栃ノ心（３１）＝春日野＝は２度目のカド番となる。

　幕内番付は以下の通り。

　◆大相撲春場所番付　※年齢は初日（３月１０日）時点

　【東】

東横綱・白鵬（３３）＝宮城野＝

東大関・高安（２９）＝田子ノ浦＝

東大関・栃ノ心（３１）＝春日野＝

東関脇・貴景勝（２２）＝千賀ノ浦＝

東小結・御嶽海（２６）＝出羽海＝

東前頭筆頭・魁聖（３２）＝友綱＝

東前頭２枚目・大栄翔（２５）＝追手風＝

東前頭３枚目・錦木（２８）＝伊勢ノ海＝

東前頭４枚目・栃煌山（３２）＝春日野＝

東前頭５枚目・千代大龍（３０）＝九重＝

東前頭６枚目・隠岐の海（３３）＝八角＝

東前頭７枚目・碧山（３２）＝春日野＝

東前頭８枚目・朝乃山（２５）＝高砂＝

東前頭９枚目・佐田の海（３１）＝境川＝

東前頭１０枚目・松鳳山（３５）＝二所ノ関＝

東前頭１１枚目・竜電（２８）＝高田川＝

東前頭１２枚目・千代の国（２８）＝九重＝

東前頭１３枚目・友風（２４）＝尾車＝　新

東前頭１４枚目・照強（２４）＝伊勢ケ浜＝　新

東前頭１５枚目・石浦（２９）＝宮城野＝　再

東前頭１６枚目・大翔鵬（２４）＝追手風＝　新

東前頭１７枚目・千代翔馬（２７）＝九重＝

【西】

西横綱・鶴竜（３３）＝井筒＝

西大関・豪栄道（３２）＝境川＝

西関脇・玉鷲（３４）＝片男波＝

西小結・北勝富士（２６）＝八角＝　新

西前頭筆頭・遠藤（２８）＝追手風＝

西前頭２枚目・妙義龍（３２）＝境川＝

西前頭３枚目・正代（２７）＝時津風＝

西前頭４枚目・逸ノ城（２５）＝湊＝

西前頭５枚目・阿武咲（２２）＝阿武松＝

西前頭６枚目・阿炎（２４）＝錣山＝

西前頭７枚目・宝富士（３２）＝伊勢ケ浜＝

西前頭８枚目・琴奨菊（３５）＝佐渡ケ嶽＝

西前頭９枚目・勢（３２）＝伊勢ノ海＝

西前頭１０枚目・矢後（２４）＝尾車＝

西前頭１１枚目・明生（２３）＝立浪＝

西前頭１２枚目・嘉風（３６）＝尾車＝

西前頭１３枚目・輝（２４）＝高田川＝

西前頭１４枚目・豊ノ島（３５）＝時津風＝　再

西前頭１５枚目・琴恵光（２７）＝佐渡ケ嶽＝

西前頭１６枚目・豊山（２５）＝時津風＝

相撲
コラムでＨＯ！一覧へ
注目トピック

［PR］ふるさと納税
感謝の気持ちを込めて「100億円還元」閉店キャンペーン！

［PR］マイペースに始めよう
将来の備えに、月々3,000円から設定できる「純金積立」

［PR］パラスポーツを知ろう
拓大でフォーラム開催！ゲストに京谷和幸氏と篠田麻里子

［PR］Ｇ党なら必読！
LINE公式アカウント「ジャイアンツ情報byスポーツ報知」配信中

ショップ報知
マガジン報知
個人向け写真販売
ボーイズリーグ写真販売
法人向け紙面・写真使用申請
報知ブログ（最新更新分）一覧へ