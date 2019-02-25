春場所の新番付を発表 貴景勝が大関取りへ、北勝富士が新小結…幕内全番付一覧

貴景勝 日本相撲協会は２５日、大相撲春場所（３月１０日初日・エディオンアリーナ大阪）の新番付を発表した。 大関取りに挑む貴景勝（２２）＝千賀ノ浦＝は２場所連続の関脇で、４場所連続の三役となった。北勝富士（２６）＝八角＝が小結に昇進。友風（２４）＝尾車＝、照強（２４）＝伊勢ケ浜＝、大翔鵬（２４）＝追手風＝が新入幕、豊ノ島（３５）＝時津風＝と石浦（２９）＝宮城野＝が再入幕を果たした。 横綱・稀勢の里（現荒磯親方）の引退で、白鵬（３３）＝宮城野＝が東の正横綱に。大関・栃ノ心（３１）＝春日野＝は２度目のカド番となる。 幕内番付は以下の通り。 ◆大相撲春場所番付 ※年齢は初日（３月１０日）時点 【東】 東横綱・白鵬（３３）＝宮城野＝ 東大関・高安（２９）＝田子ノ浦＝ 東大関・栃ノ心（３１）＝春日野＝ 東関脇・貴景勝（２２）＝千賀ノ浦＝ 東小結・御嶽海（２６）＝出羽海＝ 東前頭筆頭・魁聖（３２）＝友綱＝ 東前頭２枚目・大栄翔（２５）＝追手風＝ 東前頭３枚目・錦木（２８）＝伊勢ノ海＝ 東前頭４枚目・栃煌山（３２）＝春日野＝ 東前頭５枚目・千代大龍（３０）＝九重＝ 東前頭６枚目・隠岐の海（３３）＝八角＝ 東前頭７枚目・碧山（３２）＝春日野＝ 東前頭８枚目・朝乃山（２５）＝高砂＝ 東前頭９枚目・佐田の海（３１）＝境川＝ 東前頭１０枚目・松鳳山（３５）＝二所ノ関＝ 東前頭１１枚目・竜電（２８）＝高田川＝ 東前頭１２枚目・千代の国（２８）＝九重＝ 東前頭１３枚目・友風（２４）＝尾車＝ 新 東前頭１４枚目・照強（２４）＝伊勢ケ浜＝ 新 東前頭１５枚目・石浦（２９）＝宮城野＝ 再 東前頭１６枚目・大翔鵬（２４）＝追手風＝ 新 東前頭１７枚目・千代翔馬（２７）＝九重＝ 【西】 西横綱・鶴竜（３３）＝井筒＝ 西大関・豪栄道（３２）＝境川＝ 西関脇・玉鷲（３４）＝片男波＝ 西小結・北勝富士（２６）＝八角＝ 新 西前頭筆頭・遠藤（２８）＝追手風＝ 西前頭２枚目・妙義龍（３２）＝境川＝ 西前頭３枚目・正代（２７）＝時津風＝ 西前頭４枚目・逸ノ城（２５）＝湊＝ 西前頭５枚目・阿武咲（２２）＝阿武松＝ 西前頭６枚目・阿炎（２４）＝錣山＝ 西前頭７枚目・宝富士（３２）＝伊勢ケ浜＝ 西前頭８枚目・琴奨菊（３５）＝佐渡ケ嶽＝ 西前頭９枚目・勢（３２）＝伊勢ノ海＝ 西前頭１０枚目・矢後（２４）＝尾車＝ 西前頭１１枚目・明生（２３）＝立浪＝ 西前頭１２枚目・嘉風（３６）＝尾車＝ 西前頭１３枚目・輝（２４）＝高田川＝ 西前頭１４枚目・豊ノ島（３５）＝時津風＝ 再 西前頭１５枚目・琴恵光（２７）＝佐渡ケ嶽＝ 西前頭１６枚目・豊山（２５）＝時津風＝