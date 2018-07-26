オウム真理教元信者死刑囚の死刑執行…ＴＢＳが８時３１分に「手続き始める」テロップで速報 ＮＨＫが同４４分に「２人の刑執行」を第一報

オウム真理教の一連の事件で死刑が確定している林泰男死刑囚ら２人に死刑が執行されたことをテレビ各局はニュース速報で報じた。

８時３１分にＴＢＳは「ビビット」の中で「オウム真理教元信者死刑囚の一部死刑の執行手続きを始める 法務省」とテロップで伝え、同３５分から報道フロアから「残るオウム死刑囚刑執行へ」と詳報を伝えた。さらに３８分から東京拘置所前、法務省前、名古屋拘置所前から生中継した。

続けて８時３８分に日本テレビが「スッキリ」の中で「オウム真理教を巡る一連の事件で法務省が残る死刑囚の死刑執行手続きに入った」とテロップで速報。さらにテレビ朝日は８時３９分に「羽鳥慎一モーニングショー」で「オウム真理教の元幹部６人について死刑執行の手続き開始 法務省」と速報し、８時４３分にフジテレビが「とくダネ！」で「オウム真理教の死刑囚について死刑執行の手続き開始 法務省」と続いた。

刑執行の第一報はＮＨＫで８時４４分に「あさイチ」の中で「オウム真理教の死刑囚２人の刑執行 松本智津夫元死刑囚ら７人は６日に執行」とテロップで速報し、番組を中断し、４５分からニューススタジオから「林泰男死刑囚ら２人刑執行」と伝えていた。