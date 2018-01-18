【楽天】ドラ１近藤、ドラ２岩見ら新人５人がキャンプ１軍スタート！嶋は２軍で始動

楽天は１８日、仙台市内でスタッフ会議を開き、２月１日から沖縄・久米島で行われる春季キャンプの１、２軍振り分けを発表した。新人はドラフト１～４位の近藤弘樹投手（２２）＝岡山商科大＝、岩見雅紀外野手（２２）＝慶大＝、山崎剛（２２）＝国学院大＝、渡辺佑樹投手（２２）＝岡山商科大＝に加え、同７位・寺岡寛治投手（２５）＝ＢＣ石川＝も加えた５人が１軍スタートする。嶋基宏捕手（３３）は右ふくらはぎの違和感を訴えていることもあり、２軍で始動することになった。

■一軍メンバー（久米島野球場）

◆１軍

【投手（２２人）】松井裕樹、岸孝之、近藤弘樹、則本昂大、美馬学、森雄大、藤平尚真、安楽智大、戸村健次、小野郁、池田隆英、西宮悠介、宋家豪、菅原秀、浜矢広大、渡辺佑樹、高梨雄平、寺岡寛治、辛島航、古川侑利、コラレス、今野龍太

【捕手（４人）】、山下斐紹、下妻貴寛、足立祐一、堀内謙伍

【内野手（７人）】藤田一也、今江年晶、三好匠、渡辺直人、銀次、山崎剛、内田靖人

【外野手（７人）】岡島豪郎、オコエ瑠偉、岩見雅紀、田中和基、島内宏明、フェルナンド、八百板卓丸

■二軍メンバー（仲里球場）

【投手（１８人）】塩見貴洋、釜田佳直、青山浩二、森原康平、菊池保則、鶴田圭祐、西口直人、小山雄輝、福山博之、野元浩輝、石橋良太、横山貴明、久保裕也、宮川将、入野貴大、千葉耕太、木村敏靖、井手亮太郎

【捕手（４人）】嶋基宏、伊志嶺忠、細川亨、石原彪

【内野手（９人）】吉持亮汰、茂木栄五郎、村林一輝、西巻賢二、匠、山田大樹、南要輔、向谷拓巳、松本京太郎

【外野手（５人）】島井寛仁、聖澤諒、枡田慎太郎、耀飛、中村和希