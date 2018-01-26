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【ロッテ】ロッテ、県内計２３試合で「ＣＨＩＢＡユニフォーム」着用

2018年1月26日13時27分  スポーツ報知
  • ロッテが着用するＣＨＩＢＡユニホームのロゴ

　ロッテは２６日、県内フレンドシップ協定を行っている１１市のロゴワッペンを右袖に付け、ホーム１２試合、ビジター１１試合でサンライズレッドの「ＣＨＩＢＡユニフォーム」を着用すると発表した。

　日程は以下の通り。

　【ＺＯＺＯマリン】
　４月１２日・西武戦（浦安市）
　４月１９日・オリックス戦（船橋市）
　５月２日・ソフトバンク戦（茂原市）
　５月１９日・ソフトバンク戦（千葉市）
　５月２４日・日本ハム戦（成田市）
　６月１４日・ＤｅＮＡ戦（習志野市）
　６月１７日・巨人戦（佐倉市）
　６月２７日・楽天戦（柏市）
　７月８日・日本ハム戦（袖ケ浦市）
　８月２２日・西武戦（市原市）
　９月１５日楽天戦（鴨川市）
　９月１９日ソフトバンク戦（千葉市）

　【ビジター着用日】
　４月７日・日本ハム戦（市原市）
　４月２２日・西武戦（浦安市）
　５月６日・日本ハム戦（柏市）
　５月１２日・西武戦（鴨川市）
　７月１日・ソフトバンク戦（佐倉市）
　７月５日・オリックス戦（袖ケ浦市）
　８月１２日・オリックス戦（千葉市）
　８月１８日楽天戦（習志野市）
　８月２９日・ソフトバンク戦（成田市）
　９月１１日・日本ハム戦（船橋市）
　９月２４日・オリックス戦（茂原市）

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