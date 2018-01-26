【ロッテ】ロッテ、県内計２３試合で「ＣＨＩＢＡユニフォーム」着用
2018年1月26日13時27分 スポーツ報知
ロッテは２６日、県内フレンドシップ協定を行っている１１市のロゴワッペンを右袖に付け、ホーム１２試合、ビジター１１試合でサンライズレッドの「ＣＨＩＢＡユニフォーム」を着用すると発表した。
日程は以下の通り。
【ＺＯＺＯマリン】
４月１２日・西武戦（浦安市）
４月１９日・オリックス戦（船橋市）
５月２日・ソフトバンク戦（茂原市）
５月１９日・ソフトバンク戦（千葉市）
５月２４日・日本ハム戦（成田市）
６月１４日・ＤｅＮＡ戦（習志野市）
６月１７日・巨人戦（佐倉市）
６月２７日・楽天戦（柏市）
７月８日・日本ハム戦（袖ケ浦市）
８月２２日・西武戦（市原市）
９月１５日楽天戦（鴨川市）
９月１９日ソフトバンク戦（千葉市）
【ビジター着用日】
４月７日・日本ハム戦（市原市）
４月２２日・西武戦（浦安市）
５月６日・日本ハム戦（柏市）
５月１２日・西武戦（鴨川市）
７月１日・ソフトバンク戦（佐倉市）
７月５日・オリックス戦（袖ケ浦市）
８月１２日・オリックス戦（千葉市）
８月１８日楽天戦（習志野市）
８月２９日・ソフトバンク戦（成田市）
９月１１日・日本ハム戦（船橋市）
９月２４日・オリックス戦（茂原市）