【ロッテ】５・１７～２０「肉祭り」メニュー決定！コンテスト受賞の逸品も
ロッテは９日、ＺＯＺＯマリンスタジアム外周イベントエリアで１７～２０日に開催する「マリーンズ・肉祭」の出店店舗、メニュー２０品が決定したと発表した。
メニューと価格は以下の通り。
〈１〉ローストポーク丼 （なる花）１０００円。第４回（２０１７年）全国丼グランプリ金賞受賞
〈２〉ケバブサンド （ペルシアンヤズダニ）７００円。ケバブグランプリ２０１７全国３位受賞
〈３〉飛騨牛ステーキ串 （小池コーポレーション）１３００円。２０１７年飛騨牛全国和牛能力共進会 日本一
〈４〉飛騨牛あぶり握り（小池コーポレーション）６００円。
〈５〉松坂牛ステーキ丼（小池コーポレーション）１９００円。
〈６〉神戸牛ステーキ丼（ＫＳカンパニー）１５００円。
〈７〉知多牛バーガー（ケーズピット）９００円。バーガーフェスイオン京都３位
〈８〉熟成牛タン串（ＦＭＳ Ｆｏｏｄｓ）１０００円。
〈９〉肉巻きおにぎり（小池コーポレーション）７００円。全国お弁当総菜大賞 おにぎり部門準大賞
〈１０〉ケバブサンドウィッチ（ＰＥＡＣＥ ＯＦ ＮＩＬＥ）７００円。フジテレビ主催 ＷＯＲＬＤ ＦＯＯＤ ＣＵＰ １位
〈１１〉炙りジャンボチャーシュー丼（小六茶屋）１０００円。東庄町産グルメ選手権 ５位入賞
〈１２〉牛肩ロースステーキ弁当（蛸やん）１０００円。食肉グランプリ受賞
〈１３〉イベリコ豚のジャンボ生フランク（小池コーポレーション）６００円。岐阜県キッチンカーイベント ポーク＆チキン部門２位
〈１４〉フィリーチーズステーキ （イブシキッチン）７５０円。
〈１５〉極上帯広豚丼（ＢＵＴＡＳＡＮ）１５００円。
〈１６〉てりやきチキンチーズ（株式会社アイガーフーズ）７００円。
〈１７〉ケバブサンド（スマイルケバブ）７００円。
〈１８〉仙台牛タン丼（バミューダ）１２００円。
〈１９〉香港チャーシュー（濱龍）１０００円。
〈２０〉牛ステーキ焼きそば（パプリカ）８００円。
飲食担当者コメント「マリーンズ・肉祭りには日本全国の肉自慢の店舗が多数集合します。当日は野球観戦のお供として、ビールと一緒に肉料理を楽しんでいただければと思います」。
【開催時間】
５月１７、１８日…午後３時１５分～８時１５分
５月１９、２０日…午前１０時～午後５時