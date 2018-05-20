日本ハム・清宮がスタメン外れる 楽天ドラ２岩見は「７番・左翼」…スタメン発表

◆日本ハム―楽天（２０日・札幌ドーム）

日本ハムのドラフト１位・清宮幸太郎内野手（１８）がスタメンを外れた。２日の楽天戦で１軍デビュー後、１５試合連続で先発出場を続けて来たが、この日先発落ち。チームは２試合連続無得点で試合前に栗山英樹監督（５７）が打順の大幅変更を示唆していた。清宮はここまで１５試合で打率１割７分６厘、１本塁打、１打点だった。

楽天のドラフト２位・岩見雅紀外野手（２３）は「７番・左翼」で初スタメンとなった。慶大で東京六大学史上３位となる２１本塁打を放ち、イースタンでは３３試合に出場し、５本塁打１９打点、打率３割１分６厘の成績を残して１８日に１軍に昇格。１８、１９日はともに代打で途中出場し、空振り三振、中飛だった。

両チームのスタメンは以下の通り。

【楽天スタメン】

１（遊）茂木、２（二）藤田、３（指）今江、４（右）ペゲーロ、５（一）内田、６（三）ウィーラー、７（左）岩見、８（捕）嶋、９（中）オコエ ▽投・塩見＝左

【日本ハムスタメン】

１（中）西川、２（左）大田、３（指）近藤、４（一）中田、５（三）レアード、６（捕）鶴岡、７（右）岡、８（二）横尾、９（遊）石井一 ▽投・加藤＝左