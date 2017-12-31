【ＲＩＺＩＮ】那須川天心、浅倉カンナ、堀口恭司が優勝…試合結果
◆ＲＩＺＩＮ バンタム級トーナメント＆女子スーパーアトム級トーナメント ２ｎｄ ＲＯＵＮＤ／Ｆｉｎａｌ ＲＯＵＮＤ（３１日・さいたまスーパーアリーナ）
堀口恭司（２７）＝アメリカン・トップチーム＝、、那須川天心（１９）＝ＴＡＲＧＥＴ＝が下馬評通りの活躍でトーナメントを制する一方、浅倉カンナ（２０）＝パラエストラ松戸＝が、ＲＥＮＡ（２６）＝シーザージム＝から勝利をもぎ取る番狂わせで、大みそか大会を大いに沸かせた。
◆３１日全試合結果
▽第１試合 バンタム級トーナメント準決勝 ○堀口恭司（３回４分２７秒 肩固め）マネル・ケイプ●
▽第２試合 バンタム級トーナメント準決勝 ○石渡伸太郎（判定 ３―０）大塚隆史●
▽第３試合 キックボクシングトーナメント１回戦 ○那須川天心（１回１分５８秒 ＫＯ）浜本“キャット”雄大●
▽第４試合 キックボクシングトーナメント１回戦 ○藤田大和（３回０分５０秒 ＫＯ）砂辺光久●
▽第５試合 女子スーパーアトム級トーナメント準決勝 ○ＲＥＮＡ（１回４分３９秒 ＴＫＯ）アイリーン・リベラ●
▽第６試合 女子スーパーアトム級トーナメント準決勝 ○浅倉カンナ（２回３分４０秒 腕ひしぎ十字固め）マリア・オリベイラ●
▽第７試合 ＭＭＡ特別ルール・７２ｋｇ ○矢地祐介（１回２分３６秒 三角締め）五味隆典●
▽第８試合 女子ＭＭＡルール・５７ｋｇ ○真珠・野沢オークライヤー（１回４分４７秒 腕ひしぎ十字固め）チェルシー・ラグラース●
▽第９試合 ＭＭＡルール・１２０ｋｇ ○ミルコ・クロコップ（１回１分２秒 ＫＯ）高阪剛●
▽第１０試合 キックボクシングトーナメント決勝 ○那須川天心（１回１分２７秒 ＴＫＯ）藤田大和●
▽第１１試合 女子スーパーアトム級トーナメント決勝 ○浅倉カンナ（１回４分３４秒 チョークスリーパー）ＲＥＮＡ●
▽第１２試合 バンタム級ＧＰ決勝 ○堀口恭司（２回０分１４秒 ＫＯ）石渡伸太郎●