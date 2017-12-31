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【ＲＩＺＩＮ】那須川天心、浅倉カンナ、堀口恭司が優勝…試合結果

2017年12月31日22時41分  スポーツ報知
  • 全トーナメントの表彰式

　◆ＲＩＺＩＮ　バンタム級トーナメント＆女子スーパーアトム級トーナメント　２ｎｄ　ＲＯＵＮＤ／Ｆｉｎａｌ　ＲＯＵＮＤ（３１日・さいたまスーパーアリーナ）

　堀口恭司（２７）＝アメリカン・トップチーム＝、、那須川天心（１９）＝ＴＡＲＧＥＴ＝が下馬評通りの活躍でトーナメントを制する一方、浅倉カンナ（２０）＝パラエストラ松戸＝が、ＲＥＮＡ（２６）＝シーザージム＝から勝利をもぎ取る番狂わせで、大みそか大会を大いに沸かせた。

　◆３１日全試合結果

　▽第１試合　バンタム級トーナメント準決勝　○堀口恭司（３回４分２７秒　肩固め）マネル・ケイプ●

　▽第２試合　バンタム級トーナメント準決勝　○石渡伸太郎（判定　３―０）大塚隆史●

　▽第３試合　キックボクシングトーナメント１回戦　○那須川天心（１回１分５８秒　ＫＯ）浜本“キャット”雄大●

　▽第４試合　キックボクシングトーナメント１回戦　○藤田大和（３回０分５０秒　ＫＯ）砂辺光久●

　▽第５試合　女子スーパーアトム級トーナメント準決勝　○ＲＥＮＡ（１回４分３９秒　ＴＫＯ）アイリーン・リベラ●

　▽第６試合　女子スーパーアトム級トーナメント準決勝　○浅倉カンナ（２回３分４０秒　腕ひしぎ十字固め）マリア・オリベイラ●

　▽第７試合　ＭＭＡ特別ルール・７２ｋｇ　○矢地祐介（１回２分３６秒　三角締め）五味隆典●

　▽第８試合　女子ＭＭＡルール・５７ｋｇ　○真珠・野沢オークライヤー（１回４分４７秒　腕ひしぎ十字固め）チェルシー・ラグラース●

　▽第９試合　ＭＭＡルール・１２０ｋｇ　○ミルコ・クロコップ（１回１分２秒　ＫＯ）高阪剛●

　▽第１０試合　キックボクシングトーナメント決勝　○那須川天心（１回１分２７秒　ＴＫＯ）藤田大和●

　▽第１１試合　女子スーパーアトム級トーナメント決勝　○浅倉カンナ（１回４分３４秒　チョークスリーパー）ＲＥＮＡ●

　▽第１２試合　バンタム級ＧＰ決勝　○堀口恭司（２回０分１４秒　ＫＯ）石渡伸太郎●

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格闘技

箱根駅伝 2017

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