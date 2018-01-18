ＹＡＭＡＴＯ、プロレス大賞殊勲賞「違う価値観で新日本の牙城に挑んでいきたい」

殊勲賞を受賞したＹＡＭＡＴＯ

東京スポーツ新聞社制定「２０１７年度プロレス大賞」の授賞式が１８日、都内のホテルで行われ、殊勲賞を受賞したＹＡＭＡＴＯ（３６）＝ＤＲＡＧＯＮ ＧＡＴＥ＝は「ボク自身、しばらく他団体に出ることがなくてこういう他団体の選手と顔合わせる機会ってなかなかなくて雑誌の中で見る選手だなとか、すげぇデケェなとか思った」と笑わせた。

その上で「今、プロレス界、新日本にあらずばレスラーにあらずという流れがあると思うんですけど、ボクはその流れに一石を投じたい。違う価値観、違うアプローチに新日本の牙城に挑んでいきたい」と宣言していた。

受賞者の一覧は以下の通り。

東京スポーツ新聞社制定「２０１７年度プロレス大賞」

▽最優秀選手賞（ＭＶＰ）内藤哲也（３５）＝新日本＝

▽年間最高試合賞（ベストバウト）オカダ・カズチカｖｓケニー・オメガ（新日本１月４日、東京ドーム）

▽最優秀タッグチーム賞 諏訪魔（４１）＆石川修司（４２）＝全日本＝

▽殊勲賞 ＹＡＭＡＴＯ（３６）＝ＤＲＡＧＯＮ ＧＡＴＥ＝

▽敢闘賞 柴田勝頼（３８）＝新日本＝

▽技能賞 鈴木秀樹（３７）＝大日本＝

▽新人賞 青柳優馬（２２）＝全日本＝

▽女子プロレス大賞 紫雷イオ（２７）＝スターダム＝

▽特別賞 松井珠理奈（２０）＝豆腐プロレス・“ハリウッド”ＪＵＲＩＮＡ＝

▽レスリング特別表彰

須崎優衣（１８）＝安部学院高＝

奥野春菜（１８）＝至学館大＝

川井梨沙子（２３）＝ジャパンビレッジ＝

土性沙羅（２３）＝東新住建＝

高橋侑希（２４）＝ＡＬＳＯＫ＝

文田健一郎（２２）＝日体大＝