大日本・鈴木秀樹、相撲ネタさく裂「かち上げのおかげ」プロレス大賞技能賞
2018年1月18日14時31分 スポーツ報知
東京スポーツ新聞社制定「２０１７年度プロレス大賞」の授賞式が１８日、都内のホテルで行われ、技能賞を受賞した大日本の鈴木秀樹（３７）は「技能賞を受賞した理由は、普段から使っているかち上げのおかげだと思っています」と相撲ネタを織り交ぜてあいさつした。今年の抱負も「今年もかち上げを使って休まないように頑張りたいと思います」と宣言し会場を笑わせていた。
受賞者の一覧は以下の通り。
東京スポーツ新聞社制定「２０１７年度プロレス大賞」
▽最優秀選手賞（ＭＶＰ）内藤哲也（３５）＝新日本＝
▽年間最高試合賞（ベストバウト）オカダ・カズチカｖｓケニー・オメガ（新日本１月４日、東京ドーム）
▽最優秀タッグチーム賞 諏訪魔（４１）＆石川修司（４２）＝全日本＝
▽殊勲賞 ＹＡＭＡＴＯ（３６）＝ＤＲＡＧＯＮ ＧＡＴＥ＝
▽敢闘賞 柴田勝頼（３８）＝新日本＝
▽技能賞 鈴木秀樹（３７）＝大日本＝
▽新人賞 青柳優馬（２２）＝全日本＝
▽女子プロレス大賞 紫雷イオ（２７）＝スターダム＝
▽特別賞 松井珠理奈（２０）＝豆腐プロレス・“ハリウッド”ＪＵＲＩＮＡ＝
▽レスリング特別表彰
須崎優衣（１８）＝安部学院高＝
奥野春菜（１８）＝至学館大＝
川井梨沙子（２３）＝ジャパンビレッジ＝
土性沙羅（２３）＝東新住建＝
高橋侑希（２４）＝ＡＬＳＯＫ＝
文田健一郎（２２）＝日体大＝