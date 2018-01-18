大日本・鈴木秀樹、相撲ネタさく裂「かち上げのおかげ」プロレス大賞技能賞

技能賞を受賞した鈴木

東京スポーツ新聞社制定「２０１７年度プロレス大賞」の授賞式が１８日、都内のホテルで行われ、技能賞を受賞した大日本の鈴木秀樹（３７）は「技能賞を受賞した理由は、普段から使っているかち上げのおかげだと思っています」と相撲ネタを織り交ぜてあいさつした。今年の抱負も「今年もかち上げを使って休まないように頑張りたいと思います」と宣言し会場を笑わせていた。

受賞者の一覧は以下の通り。

東京スポーツ新聞社制定「２０１７年度プロレス大賞」

▽最優秀選手賞（ＭＶＰ）内藤哲也（３５）＝新日本＝

▽年間最高試合賞（ベストバウト）オカダ・カズチカｖｓケニー・オメガ（新日本１月４日、東京ドーム）

▽最優秀タッグチーム賞 諏訪魔（４１）＆石川修司（４２）＝全日本＝

▽殊勲賞 ＹＡＭＡＴＯ（３６）＝ＤＲＡＧＯＮ ＧＡＴＥ＝

▽敢闘賞 柴田勝頼（３８）＝新日本＝

▽技能賞 鈴木秀樹（３７）＝大日本＝

▽新人賞 青柳優馬（２２）＝全日本＝

▽女子プロレス大賞 紫雷イオ（２７）＝スターダム＝

▽特別賞 松井珠理奈（２０）＝豆腐プロレス・“ハリウッド”ＪＵＲＩＮＡ＝

▽レスリング特別表彰

須崎優衣（１８）＝安部学院高＝

奥野春菜（１８）＝至学館大＝

川井梨沙子（２３）＝ジャパンビレッジ＝

土性沙羅（２３）＝東新住建＝

高橋侑希（２４）＝ＡＬＳＯＫ＝

文田健一郎（２２）＝日体大＝