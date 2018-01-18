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大日本・鈴木秀樹、相撲ネタさく裂「かち上げのおかげ」プロレス大賞技能賞

2018年1月18日14時31分  スポーツ報知
  • 技能賞を受賞した鈴木

　東京スポーツ新聞社制定「２０１７年度プロレス大賞」の授賞式が１８日、都内のホテルで行われ、技能賞を受賞した大日本の鈴木秀樹（３７）は「技能賞を受賞した理由は、普段から使っているかち上げのおかげだと思っています」と相撲ネタを織り交ぜてあいさつした。今年の抱負も「今年もかち上げを使って休まないように頑張りたいと思います」と宣言し会場を笑わせていた。

　受賞者の一覧は以下の通り。

　東京スポーツ新聞社制定「２０１７年度プロレス大賞」

　▽最優秀選手賞（ＭＶＰ）内藤哲也（３５）＝新日本＝

　▽年間最高試合賞（ベストバウト）オカダ・カズチカｖｓケニー・オメガ（新日本１月４日、東京ドーム）

　▽最優秀タッグチーム賞　諏訪魔（４１）＆石川修司（４２）＝全日本＝

　▽殊勲賞　ＹＡＭＡＴＯ（３６）＝ＤＲＡＧＯＮ　ＧＡＴＥ＝

　▽敢闘賞　柴田勝頼（３８）＝新日本＝

　▽技能賞　鈴木秀樹（３７）＝大日本＝

　▽新人賞　青柳優馬（２２）＝全日本＝

　▽女子プロレス大賞　紫雷イオ（２７）＝スターダム＝

　▽特別賞　松井珠理奈（２０）＝豆腐プロレス・“ハリウッド”ＪＵＲＩＮＡ＝

　▽レスリング特別表彰

　須崎優衣（１８）＝安部学院高＝

　奥野春菜（１８）＝至学館大＝

　川井梨沙子（２３）＝ジャパンビレッジ＝

　土性沙羅（２３）＝東新住建＝

　高橋侑希（２４）＝ＡＬＳＯＫ＝

　文田健一郎（２２）＝日体大＝

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