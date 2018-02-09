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【巨人】桑田氏が先発、クリーンアップは松井氏－王氏－原氏…１０日・ホークスＯＢ戦スタメン

2018年2月9日20時0分  スポーツ報知
  • 前夜祭でバットを使って鏡割りをする（左から）巨人軍の久保博球団会長、ソフトバンクの王貞治球団会長、野村克也氏、柴田勲巨人軍ＯＢ会長（カメラ・成海　晃）

　巨人の宮崎キャンプ６０年を記念して開催される「ジャイアンツｖｓホークスＯＢ戦」（１０日・サンマリンスタジアム）の両軍スターティングメンバーが９日、発表された。

　長嶋茂雄・巨人軍終身名誉監督（８１）が総監督を務めるジャイアンツＯＢチームは、通算１７３勝の桑田真澄氏（４９）が先発、松井秀喜氏（４３）、王貞治氏（７７）、原辰徳氏（５９）がクリーンアップに並んだ。野村克也氏（８２）が総監督のホークスＯＢチームは、工藤公康ソフトバンク監督（５４）が先発マウンドに立つ。

　【両軍スターティングメンバー】

　◆ジャイアンツＯＢ

　１（右）高橋由伸

　２（二）篠塚和典

　３（中）松井秀喜

　４（指）王　貞治

　５（三）原　辰徳

　６（一）中畑　清

　７（遊）元木大介

　８（左）清水隆行

　９（捕）村田善則

　（投）桑田真澄

　◆ホークスＯＢ

　１（右）村松有人

　２（一）新井宏昌

　３（中）秋山幸二

　４（三）小久保裕紀

　５（左）松中信彦

　６（捕）城島健司

　７（指）山本和範

　８（遊）湯上谷宏

　９（二）藤原　満

　（投）工藤公康

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