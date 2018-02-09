【巨人】桑田氏が先発、クリーンアップは松井氏－王氏－原氏…１０日・ホークスＯＢ戦スタメン
2018年2月9日20時0分 スポーツ報知
巨人の宮崎キャンプ６０年を記念して開催される「ジャイアンツｖｓホークスＯＢ戦」（１０日・サンマリンスタジアム）の両軍スターティングメンバーが９日、発表された。
長嶋茂雄・巨人軍終身名誉監督（８１）が総監督を務めるジャイアンツＯＢチームは、通算１７３勝の桑田真澄氏（４９）が先発、松井秀喜氏（４３）、王貞治氏（７７）、原辰徳氏（５９）がクリーンアップに並んだ。野村克也氏（８２）が総監督のホークスＯＢチームは、工藤公康ソフトバンク監督（５４）が先発マウンドに立つ。
【両軍スターティングメンバー】
◆ジャイアンツＯＢ
１（右）高橋由伸
２（二）篠塚和典
３（中）松井秀喜
４（指）王 貞治
５（三）原 辰徳
６（一）中畑 清
７（遊）元木大介
８（左）清水隆行
９（捕）村田善則
（投）桑田真澄
◆ホークスＯＢ
１（右）村松有人
２（一）新井宏昌
３（中）秋山幸二
４（三）小久保裕紀
５（左）松中信彦
６（捕）城島健司
７（指）山本和範
８（遊）湯上谷宏
９（二）藤原 満
（投）工藤公康