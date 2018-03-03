【巨人】対外試合６試合目で今季初勝利 ９回に河野がサヨナラ打

◆オープン戦 巨人６ｘ―５ヤクルト（３日・東京ドーム）

【試合経過】

◇９回（ヤ０、巨１ｘ）

【ヤ】奥村左前安打、谷内の三塁前バントで奥村二進、荒木遊ゴロ、山崎四球、塩見遊ゴロ

【巨】（投手石山）立岡四球、長野の二ゴロで立岡二進、河野の中越二塁打で立岡生還サヨナラ

◇８回（ヤ３、巨２）

【ヤ】（投手宮国、捕手河野、三塁辻、遊撃北村）荒木死球、山崎の投前バントで荒木二進、塩見の左越二塁打で荒木生還、藤井の内野安打で塩見三進、カラシティーの代打大松三振の間に藤井二盗、中村の遊ゴロを北村が一塁悪送球し塩見、藤井ともに生還、中村二進、広岡三振

【巨】（投手近藤、捕手古賀）中井右飛、北村四球、大城の左越二塁打で北村三進、岡本の遊ゴロで北村生還、辻の初球に捕逸で大城三進、辻の左翼線二塁打で大城生還、田中俊遊ゴロ

◇７回（両軍２）

【ヤ】（三塁北村、左翼中井）坂口四球、雄平の右前安打で坂口二進、中村の捕前バントで坂口三進、雄平二進（三塁代走藤井）、広岡の三塁内野安打で藤井生還、雄平三進、奥村の左前安打で雄平生還、広岡二進、谷内中飛、バレンティンの代打荒木のとき広岡飛びだしタッチアウト

【巨】（投手カラシティー、一塁荒木、左翼藤井、右翼塩見）阿部の代打大城中前安打、岡本の右越二塁打で大城三進、田中貴の代打辻の右前安打で大城、岡本ともに生還、田中俊左飛、立岡の右前安打で辻二進、長野、若林ともに三振

◇６回（両軍０）

【ヤ】（二塁田中俊、中堅立岡、右翼長野）谷内遊ゴロ、バレンティン中飛、青木投手強襲内野安打、中川の一塁悪送球で青木二進（代走山崎）、畠山遊ゴロ

【巨】（一塁坂口、左翼塩見、中堅山崎）長野四球、若林遊ゴロ併殺打、ゲレーロ中前安打（代走中井）、マギーの７球目に中井二盗、マギー遊直

◇５回（両軍０）

【ヤ】（投手中川、遊撃若林）中村右飛、広岡の捕邪飛を田中貴が落球（記録は失策）、広岡二ゴロ、山田哲三振

【巨】（二塁奥村）田中貴、重信、陽岱鋼三者連続三振

◇４回（両軍０）

【ヤ】川端左前安打（代走谷内）、バレンティン三振、青木の右前安打で谷内一挙三進、畠山四球で満塁、坂口左飛、雄平の遊ゴロで畠山二封

【巨】（投手寺島、三塁谷内）マギー遊ゴロ、阿部、岡本ともに三振

◇３回（両軍０）

【ヤ】中村右飛、広岡遊ゴロ、山田哲三振

【巨】陽岱鋼左飛、吉川尚三振、坂本勇左翼線二塁打、ゲレーロ左飛

◇２回（ヤ０、巨１）

【ヤ】青木二飛、畠山中前安打、坂口左飛、雄平の遊ゴロで畠山二封

【巨】マギー遊ゴロ、阿部右越１号本塁打、岡本四球、田中貴三振、重信二ゴロ

◇１回（両軍０）

【ヤ】山田哲中飛、川端遊ゴロ、バレンティン左飛

【巨】陽岱鋼二ゴロ、吉川尚中前安打、坂本勇のとき吉川尚牽制飛び出しタッチアウト（記録は盗塁死）、坂本勇四球、ゲレーロ右飛