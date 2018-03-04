【巨人】陽＆大城１号！投打かみ合い快勝…ヤクルト戦試合経過

◆オープン戦 巨人８―１ヤクルト（４日・東京ドーム）

【試合経過】

◇９回（ヤ０、巨Ｘ）

【ヤ】（投手カミネロ、中堅重信）谷内二ゴロ、塩見右飛、鵜久森の代打大松二飛

◇８回（ヤ０、巨１）

【ヤ】（投手マシソン）広岡、坂口ともに右飛、奥村三振

【巨】（投手田川）山本三振、河野左邪飛、立岡の代打大城右越１号本塁打、中井三振

◇７回（ヤ０、巨３）

【ヤ】（投手沢村、三塁辻、右翼中井）畠山右飛、山崎三振、中村遊ゴロ

【巨】（投手中沢、捕手大村、一塁荒木）立岡中越三塁打、中井の左前安打で立岡生還、和田三振、マギーの代打陽岱鋼のとき暴投で中井二進、陽岱鋼左中間１号２ラン、田中俊中前安打、辻左飛、岡本遊ゴロ

◇６回（両軍０）

【ヤ】（投手田原、二塁田中俊、三塁中井、遊撃山本、左翼和田）山田哲三振、バレンティン中飛、鵜久森三ゴロ

【巨】（投手秋吉、二塁谷内、左翼塩見、右翼山崎）長野遊ゴロ、岡本死球、山本の右前安打で岡本一挙三進、河野二ゴロ併殺打

◇５回（ヤ０、巨４）

【ヤ】（投手桜井、一塁岡本、三塁田中俊）広岡遊ゴロ、青木二ゴロ、藤井三振

【巨】（三塁奥村、中堅坂口）長野左飛、岡本左前安打、若林四球で岡本二進、河野の中前安打で岡本一挙生還、若林二進、立岡の右中間三塁打で若林、河野ともに生還、吉川尚の右前安打で立岡生還、ゲレーロのとき暴投で吉川二進、ゲレーロ四球（ゲレーロの代走和田）、マギーの一邪飛で吉川三進、田中俊右飛

◇４回（ヤ１、巨０）

【ヤ】バレンティン左越３号本塁打、川端左前安打（代走鵜久森）、畠山四球で鵜久森二進、雄平の二ゴロ併殺打で鵜久森三進、中村中飛

【巨】（投手大下）吉川尚中前安打、ゲレーロ中飛、マギーのとき吉川二盗、マギーの右飛で吉川三進、阿部三振

◇３回（両軍０）

【ヤ】中村中前安打、広岡遊ゴロ併殺打、青木四球、藤井の投前バント内野安打で青木二進、山田哲三振

【巨】若林、河野、立岡三者連続三振

◇２回（両軍０）

【ヤ】川端一ゴロ、畠山三振、雄平三直

【巨】阿部二ゴロ、長野三飛、岡本遊ゴロ

◇１回（両軍０）

【ヤ】青木四球、藤井の捕前バントで青木二進、山田哲中飛、バレンティン三ゴロ

【巨】立岡右飛、吉川尚遊ゴロ、ゲレーロ四球、マギー一ゴロ