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【巨人】５投手で０封リレー　延長１２回は宮国が抑えた

2018年5月4日21時30分  スポーツ報知

　◆ＤｅＮＡ０―０巨人＝延長１２回規定により引き分け＝（４日・横浜）

　巨人は延長１２回０―０で引き分けた。この日、阪神が敗れたため２位に浮上した。

　投手陣の好投が光った。先発の菅野は８回無失点。菅野は４月２０日の阪神４回戦の９回から始まり、前回完封勝利した同２９日のヤクルト戦を経て、この日の８回まで、１８イニング連続で無失点となった。

　その後、カミネロ、マシソン、沢村、宮国が１イニングずつ無失点に抑えた。

　打線は４回、６回、８回、延長１０回、１１回、１２回と６度得点圏に走者を送ったが、あと１本が出なかった。

　【試合経過】

　◆１２回（両軍０）

　【巨】吉川大右前安打、（投手三嶋）岡本の左前安打で吉川大二進、立岡のバント捕ゴロ併殺打で岡本二進、長野申告敬遠、小林死球で満塁、（投手砂田、左翼乙坂、右翼）沢村の代打大城の代打中井三振

　【Ｄ】（投手宮国、一塁岡本、三塁中井）田中浩投手内野安打、宮崎二ゴロ併殺打、神里二塁内野安打、桑原の右前安打で神里一挙三進、倉本二ゴロ

  • 延長１２回を抑えて捕手・小林とハイタッチする宮国（左）（カメラ・矢口　亨）

    延長１２回を抑えて捕手・小林とハイタッチする宮国（左）（カメラ・矢口　亨）

　◆１１回（両軍０）

　【巨】坂本勇三振、阿部中飛、ゲレーロ左前安打、吉川大のときゲレーロ二盗、吉川大のとき三盗死

  • 延長１１回２死二塁、打者・吉川大のとき、二塁走者・ゲレーロが三塁盗塁もタッチアウト（三塁手・宮崎）

    延長１１回２死二塁、打者・吉川大のとき、二塁走者・ゲレーロが三塁盗塁もタッチアウト（三塁手・宮崎）

　【Ｄ】（投手沢村）乙坂三振、大和右邪飛、筒香遊ゴロ

  • 延長１１回から登板した沢村。帽子のつばには「自信」の文字が（カメラ・矢口　亨）

    延長１１回から登板した沢村。帽子のつばには「自信」の文字が（カメラ・矢口　亨）

　◆１０回（両軍０）

　【巨】（投手井納、一塁田中浩）亀井左中間二塁打（代走立岡）、長野の投ゴロで立岡三進、小林二ゴロ、（投手エスコバー、二塁倉本）カミネロの代打田中俊二ゴロ

　【Ｄ】（投手マシソン、中堅立岡、右翼長野）桑原三ゴロ、倉本中飛、嶺井右飛

  • 延長１０回に登板したマシソン（カメラ・関口　俊明）

    延長１０回に登板したマシソン（カメラ・関口　俊明）

　◆９回（両軍０）

　【巨】（投手山崎）ゲレーロ、吉川大、岡本三者連続三振

　【Ｄ】（投手カミネロ）大和右飛、筒香二ゴロ、ロペス中前安打、宮崎の左前安打でロペス二進（二塁代走田中）、柴田二ゴロ

  • ９回に登板したカミネロ（カメラ・関口　俊明）

    ９回に登板したカミネロ（カメラ・関口　俊明）

　◆８回（両軍０）

　【巨】（投手パットン、二塁柴田）長野中前安打、小林の投前バントで長野二進、菅野一邪飛、坂本勇申告敬遠、吉川尚の代打阿部投ゴロ

　【Ｄ】（一塁阿部、二塁吉川大、三塁岡本）パットンの代打梶谷左飛、嶺井三振、乙坂左飛

　◆７回（両軍０）

　【巨】マギー四球（代走吉川大）、（投手三上）岡本バント捕飛、亀井二ゴロ併殺打

　【Ｄ】（三塁吉川大）ロペス中飛、宮崎右越二塁打、宮本の代打中川大、桑原ともに三振

  • ７回２死二塁、桑原を三振に抑えてグラブをたたいて喜ぶ菅野（カメラ・矢口　亨）

    ７回２死二塁、桑原を三振に抑えてグラブをたたいて喜ぶ菅野（カメラ・矢口　亨）

　◆６回（両軍０）

　【巨】菅野三ゴロ、坂本勇左翼線二塁打、吉川尚の遊ゴロで坂本勇三進、ゲレーロ三振

　【Ｄ】乙坂三振、大和投直、筒香三振

  • ６回２死、筒香を空振り三振に仕留め、ガッツポーズをする菅野（カメラ・関口　俊明）

    ６回２死、筒香を空振り三振に仕留め、ガッツポーズをする菅野（カメラ・関口　俊明）

　◆５回（両軍０）

　【巨】亀井三邪飛、長野中飛、小林遊直

　【Ｄ】桑原三振、石田二ゴロ、嶺井一邪飛

　◆４回（両軍０）

　【巨】坂本勇二ゴロ、吉川尚右翼線二塁打、ゲレーロ二飛、マギー四球、岡本二飛

  • ４回１死、右翼線にチーム初安打となる二塁打を放つ吉川尚（カメラ・関口　俊明）

    ４回１死、右翼線にチーム初安打となる二塁打を放つ吉川尚（カメラ・関口　俊明）

　【Ｄ】筒香中飛、ロペス遊ゴロ、宮崎の二ゴロを吉川尚が失策、宮本の二ゴロで宮崎二封

　◆３回（両軍０）

　【巨】長野一飛、小林、菅野ともに三振

　【Ｄ】嶺井一邪飛、乙坂遊ゴロ、大和中飛

　◆２回（両軍０）

　【巨】マギー右飛、岡本三振、亀井一ゴロ

　【Ｄ】宮本三振、桑原二飛、石田三振

　◆１回（両軍０）

　【巨】坂本勇、吉川尚、ゲレーロ三者連続三振

　【Ｄ】乙坂右前安打、大和の三前バントで乙坂二進、筒香四球、ロペスの右邪飛で乙坂三進、宮崎三ゴロ

  • 力投する先発の菅野

    力投する先発の菅野

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