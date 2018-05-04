【巨人】５投手で０封リレー 延長１２回は宮国が抑えた
◆ＤｅＮＡ０―０巨人＝延長１２回規定により引き分け＝（４日・横浜）
巨人は延長１２回０―０で引き分けた。この日、阪神が敗れたため２位に浮上した。
投手陣の好投が光った。先発の菅野は８回無失点。菅野は４月２０日の阪神４回戦の９回から始まり、前回完封勝利した同２９日のヤクルト戦を経て、この日の８回まで、１８イニング連続で無失点となった。
その後、カミネロ、マシソン、沢村、宮国が１イニングずつ無失点に抑えた。
打線は４回、６回、８回、延長１０回、１１回、１２回と６度得点圏に走者を送ったが、あと１本が出なかった。
【試合経過】
◆１２回（両軍０）
【巨】吉川大右前安打、（投手三嶋）岡本の左前安打で吉川大二進、立岡のバント捕ゴロ併殺打で岡本二進、長野申告敬遠、小林死球で満塁、（投手砂田、左翼乙坂、右翼）沢村の代打大城の代打中井三振
【Ｄ】（投手宮国、一塁岡本、三塁中井）田中浩投手内野安打、宮崎二ゴロ併殺打、神里二塁内野安打、桑原の右前安打で神里一挙三進、倉本二ゴロ
◆１１回（両軍０）
◆１０回（両軍０）
【巨】（投手井納、一塁田中浩）亀井左中間二塁打（代走立岡）、長野の投ゴロで立岡三進、小林二ゴロ、（投手エスコバー、二塁倉本）カミネロの代打田中俊二ゴロ
◆９回（両軍０）
【巨】（投手山崎）ゲレーロ、吉川大、岡本三者連続三振
◆８回（両軍０）
【巨】（投手パットン、二塁柴田）長野中前安打、小林の投前バントで長野二進、菅野一邪飛、坂本勇申告敬遠、吉川尚の代打阿部投ゴロ
【Ｄ】（一塁阿部、二塁吉川大、三塁岡本）パットンの代打梶谷左飛、嶺井三振、乙坂左飛
◆７回（両軍０）
【巨】マギー四球（代走吉川大）、（投手三上）岡本バント捕飛、亀井二ゴロ併殺打
◆６回（両軍０）
【巨】菅野三ゴロ、坂本勇左翼線二塁打、吉川尚の遊ゴロで坂本勇三進、ゲレーロ三振
◆５回（両軍０）
【巨】亀井三邪飛、長野中飛、小林遊直
【Ｄ】桑原三振、石田二ゴロ、嶺井一邪飛
◆４回（両軍０）
【Ｄ】筒香中飛、ロペス遊ゴロ、宮崎の二ゴロを吉川尚が失策、宮本の二ゴロで宮崎二封
◆３回（両軍０）
【巨】長野一飛、小林、菅野ともに三振
【Ｄ】嶺井一邪飛、乙坂遊ゴロ、大和中飛
◆２回（両軍０）
【巨】マギー右飛、岡本三振、亀井一ゴロ
【Ｄ】宮本三振、桑原二飛、石田三振
◆１回（両軍０）
【巨】坂本勇、吉川尚、ゲレーロ三者連続三振