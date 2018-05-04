【巨人】５投手で０封リレー　延長１２回は宮国が抑えた

◆ＤｅＮＡ０―０巨人＝延長１２回規定により引き分け＝（４日・横浜）

巨人は延長１２回０―０で引き分けた。この日、阪神が敗れたため２位に浮上した。

投手陣の好投が光った。先発の菅野は８回無失点。菅野は４月２０日の阪神４回戦の９回から始まり、前回完封勝利した同２９日のヤクルト戦を経て、この日の８回まで、１８イニング連続で無失点となった。

その後、カミネロ、マシソン、沢村、宮国が１イニングずつ無失点に抑えた。

打線は４回、６回、８回、延長１０回、１１回、１２回と６度得点圏に走者を送ったが、あと１本が出なかった。

【試合経過】

【巨】吉川大右前安打、（投手三嶋）岡本の左前安打で吉川大二進、立岡のバント捕ゴロ併殺打で岡本二進、長野申告敬遠、小林死球で満塁、（投手砂田、左翼乙坂、右翼）沢村の代打大城の代打中井三振

【Ｄ】（投手宮国、一塁岡本、三塁中井）田中浩投手内野安打、宮崎二ゴロ併殺打、神里二塁内野安打、桑原の右前安打で神里一挙三進、倉本二ゴロ