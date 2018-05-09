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【１０日の予告先発】巨人・内海、阪神・谷川が先発
2018年5月9日17時31分 スポーツ報知
１０日の阪神戦で今季初先発する内海
【セ・リーグ】
◆巨人・内海哲也―阪神・谷川昌希（１８時・東京ドーム）
【パ・リーグ】
◆オリックス・金子千尋―日本ハム・村田透（１８時・京セラドーム大阪）
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