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【１０日の予告先発】巨人・内海、阪神・谷川が先発

2018年5月9日17時31分  スポーツ報知
  • １０日の阪神戦で今季初先発する内海

　【セ・リーグ】

　◆巨人・内海哲也―阪神・谷川昌希（１８時・東京ドーム）

　【パ・リーグ】

　◆オリックス・金子千尋―日本ハム・村田透（１８時・京セラドーム大阪）

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