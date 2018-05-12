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【巨人】６安打完封負け　田口は３発被弾…中日戦経過

2018年5月12日21時10分  スポーツ報知
  • ６回１死、ビシエドにソロ本塁打を打たれた田口

　◆巨人０―６中日（１２日・東京ドーム）

　巨人が６安打に抑えられ、中日・ガルシアに来日初完封を喫した。連勝は３で止まった。

　先発・田口は４回、福田に３号ソロを許すと、６回１死からビシエドに左翼席の看板直撃となる超特大の５号ソロを浴びた。

　７回２死走者なしから、大島の二ゴロを一塁手・岡本が捕球エラーすると、一、二塁からアルモンテに左翼席へ６号３ランを浴びた。８回には２番手・田原が大野奨にタイムリーを許し突き放された。

　打線は中日先発左腕・ガルシアの前に７回まで散発３安打で三塁を踏めず。８回に坂本勇、岡本の安打などで１死満塁としたが、ゲレーロが三ゴロ併殺打に倒れチャンスをつぶした。田口は７回５失点（自責２）で２敗目を喫した。

　【試合経過】

　◇９回（両軍０）

　【中】（投手中川、二塁辻）大島投ゴロ、京田二ゴロ、アルモンテ左飛

　【巨】（一塁福田、三塁堂上、左翼工藤）マギー三ゴロ、長野左前安打、辻遊ゴロ併殺打

  • ９回１死、長野が１５試合連続安打となる左前安打を放つ

    ９回１死、長野が１５試合連続安打となる左前安打を放つ

　◇８回（中１、巨０）

　【中】（投手田原、中堅若林、右翼長野）福田三振、平田右中間二塁打、高橋三振、大野奨の右前安打で平田生還、ガルシアの遊ゴロで大野奨二封

　【巨】若林二飛、坂本勇右前安打、吉川尚死球で坂本勇二進、岡本の中前安打で満塁、ゲレーロ三ゴロ併殺打

  • ８回１死満塁、三塁ゴロ併殺に倒れるゲレーロ

    ８回１死満塁、三塁ゴロ併殺に倒れるゲレーロ

　◇７回（中３、巨０）

　【中】大野奨三振、ガルシア三邪飛、大島の二ゴロで一塁岡本が失策、京田の右前安打で大島二進、アルモンテ左越６号３ラン、ビシエド三邪飛

  • ７回２死、打者・大島（左）の二ゴロを捕球出来ず出塁を許した岡本（

    ７回２死、打者・大島（左）の二ゴロを捕球出来ず出塁を許した岡本（

　【巨】マギー一邪飛、長野一ゴロ、中井中前安打、大城中飛

　◇６回（中１、巨０）

　【中】アルモンテ遊ゴロ、ビシエド左越５号本塁打、福田右飛、平田右前安打、高橋の二ゴロで平田二封

  • ６回１死、ビシエドに本塁打を打たれた巨人ベンチ

    ６回１死、ビシエドに本塁打を打たれた巨人ベンチ

　【巨】坂本勇右飛、吉川尚死球、岡本中飛、ゲレーロ三振

　◇５回（両軍０）

　【中】ガルシア、大島ともに投ゴロ、京田二飛

　【巨】中井三振、大城捕ゴロ、田口三振

　◇４回（中１、巨０）

　【中】ビシエド遊ゴロ、福田中越３号本塁打、平田四球、高橋遊飛、大野奨左飛

　【巨】岡本遊ゴロ、ゲレーロ一ゴロ、マギー三塁内野安打、長野中飛

  • ４回２死、マギーが三塁強襲の内野安打を放つ

    ４回２死、マギーが三塁強襲の内野安打を放つ

　◇３回（両軍０）

　【中】ガルシア三振、大島四球、京田三振、アルモンテ投ゴロ

　【巨】田口二ゴロ、坂本勇三ゴロ、吉川尚投ゴロ

　◇２回（両軍０）

　【中】平田三飛、高橋中飛、大野奨三振

　【巨】マギー二ゴロ、長野四球、中井三振、大城の二ゴロで長野二封

　◇１回（両軍０）

　【中】大島遊ゴロ、京田二ゴロ、アルモンテ四球、ビシエドの左前安打でアルモンテ二進、福田三振

　【巨】坂本勇右前安打、吉川尚のとき坂本勇二盗、吉川尚三振、岡本三ゴロ、ゲレーロ右邪飛

  • １回無死、右前打放った坂本勇

    １回無死、右前打放った坂本勇

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