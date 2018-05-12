【巨人】６安打完封負け 田口は３発被弾…中日戦経過

◆巨人０―６中日（１２日・東京ドーム）

巨人が６安打に抑えられ、中日・ガルシアに来日初完封を喫した。連勝は３で止まった。

先発・田口は４回、福田に３号ソロを許すと、６回１死からビシエドに左翼席の看板直撃となる超特大の５号ソロを浴びた。

７回２死走者なしから、大島の二ゴロを一塁手・岡本が捕球エラーすると、一、二塁からアルモンテに左翼席へ６号３ランを浴びた。８回には２番手・田原が大野奨にタイムリーを許し突き放された。

打線は中日先発左腕・ガルシアの前に７回まで散発３安打で三塁を踏めず。８回に坂本勇、岡本の安打などで１死満塁としたが、ゲレーロが三ゴロ併殺打に倒れチャンスをつぶした。田口は７回５失点（自責２）で２敗目を喫した。

【試合経過】

◇９回（両軍０）

【中】（投手中川、二塁辻）大島投ゴロ、京田二ゴロ、アルモンテ左飛

◇８回（中１、巨０）

【中】（投手田原、中堅若林、右翼長野）福田三振、平田右中間二塁打、高橋三振、大野奨の右前安打で平田生還、ガルシアの遊ゴロで大野奨二封

◇７回（中３、巨０）

【巨】マギー一邪飛、長野一ゴロ、中井中前安打、大城中飛

◇６回（中１、巨０）

【巨】坂本勇右飛、吉川尚死球、岡本中飛、ゲレーロ三振

◇５回（両軍０）

【中】ガルシア、大島ともに投ゴロ、京田二飛

【巨】中井三振、大城捕ゴロ、田口三振

◇４回（中１、巨０）

【中】ビシエド遊ゴロ、福田中越３号本塁打、平田四球、高橋遊飛、大野奨左飛

◇３回（両軍０）

【中】ガルシア三振、大島四球、京田三振、アルモンテ投ゴロ

【巨】田口二ゴロ、坂本勇三ゴロ、吉川尚投ゴロ

◇２回（両軍０）

【中】平田三飛、高橋中飛、大野奨三振

【巨】マギー二ゴロ、長野四球、中井三振、大城の二ゴロで長野二封

◇１回（両軍０）