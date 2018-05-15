【巨人】岡本、２戦連発も空砲 好投・山口俊を見殺し…ヤクルト戦経過

◆ヤクルト２―１巨人（１５日・鹿児島）

巨人・山口俊が１―１の同点で迎えた８回、先頭の青木にカウント１ボール１ストライクからの高めの直球を右翼席へ運ばれた。青木の日本球界７年ぶりの本塁打で勝ち越し点を許した。

山口俊は２回２死一、三塁で山田哲に左前適時打で先制を許したが、打線は４回に岡本の２戦連発となる右越え７号ソロで同点に追いついた。

山口俊は１３５球で９安打２失点と粘り強い投球を見せたが報われなかった。

打線はヤクルト先発・ハフに８回まで４安打に封じられた。９回は石山から岡本、長野が安打を放ち１死一、二塁としたが、代打・阿部は左飛、代打・大城は中直に倒れた。ハフに来日初白星を献上した。

【試合経過】

◇９回（巨０、ヤＸ）

◇８回（巨０、ヤ１）

【巨】吉川尚三振、ゲレーロ三ゴロ、マギー三振

【ヤ】青木右越１号本塁打、バレンティン、坂口、川端いずれも遊ゴロ

◇７回（両軍０）

【巨】小林三振、山口俊投ゴロ、坂本勇四球、吉川尚のとき坂本勇二盗失敗

【ヤ】雄平右前安打、古賀のバント投ゴロで雄平二封、ハフバント三飛、山田哲の右前安打で古賀一挙三進、西浦三振

◇６回（両軍０）

【巨】マギー左前安打、岡本の三ゴロでマギー二封、亀井中飛、長野のとき岡本二盗、長野二ゴロ ６回の攻撃前に円陣を組む巨人ナイン

【ヤ】バレンティン、坂口ともに右飛、川端遊ゴロ

◇５回（両軍０）

◇４回（巨１、ヤ０）

【ヤ】川端遊ゴロ、雄平中前安打、古賀の遊ゴロで雄平二進、ハフ三振

◇３回（両軍０）

【巨】山口俊三振、坂本勇四球、吉川尚の二ゴロで坂本勇二進、ゲレーロ死球、マギー三振

【ヤ】青木右前安打、バレンティン二飛、坂口二ゴロ併殺打

◇２回（巨０、ヤ１）

【巨】マギー右前安打、岡本中飛、亀井四球でマギー二進、長野中飛、小林右邪飛

【ヤ】川端一ゴロ、雄平左前安打、古賀のとき雄平二盗、古賀三振、ハフの二塁内野安打で雄平三進、山田哲の左前安打で雄平生還、ハフ二進、西浦三振 力投する山口俊

◇１回（両軍０）