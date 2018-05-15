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【巨人】岡本、２戦連発も空砲　好投・山口俊を見殺し…ヤクルト戦経過

2018年5月15日21時38分  スポーツ報知
  • ４回無死、岡本が右越えにソロ本塁打

　◆ヤクルト２―１巨人（１５日・鹿児島）

　巨人・山口俊が１―１の同点で迎えた８回、先頭の青木にカウント１ボール１ストライクからの高めの直球を右翼席へ運ばれた。青木の日本球界７年ぶりの本塁打で勝ち越し点を許した。

　山口俊は２回２死一、三塁で山田哲に左前適時打で先制を許したが、打線は４回に岡本の２戦連発となる右越え７号ソロで同点に追いついた。

　山口俊は１３５球で９安打２失点と粘り強い投球を見せたが報われなかった。

　打線はヤクルト先発・ハフに８回まで４安打に封じられた。９回は石山から岡本、長野が安打を放ち１死一、二塁としたが、代打・阿部は左飛、代打・大城は中直に倒れた。ハフに来日初白星を献上した。

　【試合経過】

　◇９回（巨０、ヤＸ）

　【巨】（投手石山、一塁荒木、三塁大引、左翼坂口）岡本左前安打（代走吉川大）、亀井三振、長野の左前安打で吉川大二進、小林の代打阿部左飛、山口俊の代打大城中飛

  • ９回１死一、二塁、代打・阿部を告げる高橋監督

    ９回１死一、二塁、代打・阿部を告げる高橋監督

　◇８回（巨０、ヤ１）

　【巨】吉川尚三振、ゲレーロ三ゴロ、マギー三振

　【ヤ】青木右越１号本塁打、バレンティン、坂口、川端いずれも遊ゴロ

　◇７回（両軍０）

　【巨】小林三振、山口俊投ゴロ、坂本勇四球、吉川尚のとき坂本勇二盗失敗

　【ヤ】雄平右前安打、古賀のバント投ゴロで雄平二封、ハフバント三飛、山田哲の右前安打で古賀一挙三進、西浦三振

　◇６回（両軍０）

　【巨】マギー左前安打、岡本の三ゴロでマギー二封、亀井中飛、長野のとき岡本二盗、長野二ゴロ

  • ６回の攻撃前に円陣を組む巨人ナイン

    ６回の攻撃前に円陣を組む巨人ナイン

　【ヤ】バレンティン、坂口ともに右飛、川端遊ゴロ

　◇５回（両軍０）

　【巨】山口俊左前安打、坂本勇三振、吉川尚の遊ゴロで山口俊二封、ゲレーロ三振

  • ５回無死、左前安打を放つ山口俊

    ５回無死、左前安打を放つ山口俊

　【ヤ】山田哲三振、西浦二直、青木右飛

  • ５回１死、西浦のライナーをジャンピングキャッチした二塁手・吉川尚

    ５回１死、西浦のライナーをジャンピングキャッチした二塁手・吉川尚

　◇４回（巨１、ヤ０）

　【巨】岡本右越７号本塁打、亀井遊ゴロ、長野三ゴロ、小林遊飛

  • ４回無死、同点右越え本塁打を放つ岡本（捕手・古賀）

    ４回無死、同点右越え本塁打を放つ岡本（捕手・古賀）

　【ヤ】川端遊ゴロ、雄平中前安打、古賀の遊ゴロで雄平二進、ハフ三振

　◇３回（両軍０）

　【巨】山口俊三振、坂本勇四球、吉川尚の二ゴロで坂本勇二進、ゲレーロ死球、マギー三振

　【ヤ】青木右前安打、バレンティン二飛、坂口二ゴロ併殺打

　◇２回（巨０、ヤ１）

　【巨】マギー右前安打、岡本中飛、亀井四球でマギー二進、長野中飛、小林右邪飛

　【ヤ】川端一ゴロ、雄平左前安打、古賀のとき雄平二盗、古賀三振、ハフの二塁内野安打で雄平三進、山田哲の左前安打で雄平生還、ハフ二進、西浦三振

  • 力投する山口俊

    力投する山口俊

　◇１回（両軍０）

　【巨】坂本勇中飛、吉川尚二ゴロ、ゲレーロ遊ゴロ

　【ヤ】山田哲四球、西浦の左前安打で山田哲三塁狙うもタッチアウト、青木遊飛、バレンティン四球で西浦二進、坂口の二ゴロでバレンティン二封

  • １回無死一塁、西浦の左前安打で三塁を狙った一塁走者・山田を素早い送球でタッチアウトにした左翼手・ゲレーロ（三塁手はマギー）

    １回無死一塁、西浦の左前安打で三塁を狙った一塁走者・山田を素早い送球でタッチアウトにした左翼手・ゲレーロ（三塁手はマギー）

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