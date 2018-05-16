注 目 Ｊリーグ速報   大相撲夏場所４日目   絶好調！馬トク会員募集中
Facebook
Twitter

【巨人】阿部が口火で打者一巡の猛攻　１２点大勝、吉川光は３勝目…ヤクルト戦経過

2018年5月16日22時21分  スポーツ報知
  • ３勝目を挙げた吉川光を迎える高橋監督（カメラ・関口　俊明）

　◆ヤクルト４―１２巨人（１６日・鹿児島）

　巨人が１４安打１２得点と大勝し、ヤクルトとの鹿児島シリーズを１勝１敗とした。今季７度目の２ケタ得点となった。

　３回に坂本勇の右越え４号ソロで先制も、その裏、山田哲の１１号ソロで同点に追いつかれた。

　４回に打線が爆発。先頭の阿部から、岡本、亀井、長野と４連打で２点を奪うと、１死一、二塁から坂本勇のタイムリー、吉川尚の左中間２点三塁打など打者１０人、６安打の猛攻で７点を加えた。

　７回にも２死満塁から小林の２点タイムリーが飛び出すなど、またも打者１０人で４点を加えダメを押した。

　先発・吉川光は６回を６安打１失点で３勝目。

　【試合経過】

　◇９回（巨０、ヤ３）

　【巨】（投手中沢、一塁荒木、左翼田代、中堅上田、右翼鵜久森）長野、小林ともに投ゴロ、田原の代打若林三振

　【ヤ】（投手中川、遊撃若林）古賀右飛、荒木四球、山田哲の右前安打で荒木二進、西浦右越２号３ラン、上田三ゴロ、田代左前安打、鵜久森三ゴロ

  • ９回に登板した中川

    ９回に登板した中川

　◇８回（両軍０）

　【巨】ゲレーロ左前安打（代走立岡）、吉川大の遊ゴロで立岡二封、岡本左飛、亀井遊ゴロ

　【ヤ】（投手田原、左翼立岡）西浦三ゴロ、青木右前安打（代走上田）、バレンティンの左前安打で上田二進（一塁代走田代）、坂口一邪飛、大引の左前安打で満塁、山本の代打川端三邪飛

  • ８回に３番手で登板した田原

    ８回に３番手で登板した田原

　◇７回（巨４、ヤ０）

　【巨】吉川尚中飛、ゲレーロ左前安打、阿部の右翼線安打でゲレーロ三進（一塁代走吉川大）、岡本のとき暴投で吉川大二進、岡本四球で満塁、亀井の遊ゴロ失でゲレーロ生還、なお満塁、長野三振、小林の右前安打で吉川大、岡本ともに生還、亀井二進、（投手山本、右翼荒木）吉川光の代打大城の投手内野安打で満塁、坂本勇四球で亀井生還、吉川尚一ゴロ

  • ７回１死満塁、遊ゴロ失策で生還した三塁走者のゲレーロを笑顔で迎える阿部

    ７回１死満塁、遊ゴロ失策で生還した三塁走者のゲレーロを笑顔で迎える阿部

　【ヤ】（投手宮国、一塁岡本、二塁吉川大、三塁中井）古賀遊ゴロ、荒木左飛、山田哲三振

  • ７回１死、荒木の左飛をジャンプして好捕するゲレーロ

    ７回１死、荒木の左飛をジャンプして好捕するゲレーロ

　◇６回（両軍０）

　【巨】（投手松岡）小林三邪飛、吉川光遊ゴロ、坂本勇中飛

　【ヤ】西浦左前安打、青木右飛、バレンティン三振、坂口の中前安打で西浦二進、大引四球で満塁、雄平左飛

　◇５回（両軍０）

　【巨】岡本右飛、亀井左飛、長野遊ゴロ

　【ヤ】古賀三ゴロ、風張の代打広岡三振、山田哲二飛

　◇４回（巨７、ヤ０）

　【巨】阿部左前安打、岡本の右前安打で阿部三進、亀井の右越安打で阿部生還、岡本三進、長野の左前安打で岡本生還、亀井二進、小林の投前バントで亀井三塁封殺、長野二進、吉川光の投前バントで原が三塁に悪送球し長野生還、小林二進、坂本勇の左前安打で小林生還、吉川光二進、吉川尚の左中間三塁打で吉川光、坂本勇ともに生還、（投手風張）ゲレーロのとき暴投で吉川尚生還、ゲレーロ三ゴロ、阿部三振

  • ４回無死、阿部が左前安打

    ４回無死、阿部が左前安打

　【ヤ】坂口中前安打、大引二ゴロ併殺打、雄平遊ゴロ

　◇３回（両軍１）

　【巨】吉川光三振、坂本勇右越４号本塁打、吉川尚、ゲレーロともに三振

  • ３回１死、先制の右越え４号ソロ本塁打を放つ坂本勇

    ３回１死、先制の右越え４号ソロ本塁打を放つ坂本勇

　【ヤ】山田哲左越１１号本塁打、西浦三直、青木遊ゴロ、バレンティン三ゴロ

　◇２回（両軍０）

　【巨】岡本三振、亀井四球、長野の右前安打で亀井一挙三進、小林遊ゴロ併殺打

  • ２回２死一塁、右前安打を放つ長野。１８試合連続安打となった

    ２回２死一塁、右前安打を放つ長野。１８試合連続安打となった

　【ヤ】坂口右前安打、大引の左前安打で坂口二進、雄平の投ゴロで坂口三進、大引二進、古賀、原ともに三振

　◇１回（両軍０）

　【巨】坂本勇三ゴロ、吉川尚遊ゴロ、ゲレーロ左越二塁打、阿部三振

　【ヤ】山田哲四球、西浦の遊ゴロで山田哲二封、青木三振、バレンティン右飛

試合詳細
  • 楽天SocialNewsに投稿！
ニュース 順位表スコア速報
林家三平のドームすいません
写真部G担 G-Photobook
矢口亨のG-Photobook 矢口亨のG-Photobook 矢口亨のG-Photobook 矢口亨のG-Photobook
コラムでＨＯ！一覧へ
今日のスポーツ報知（東京版）
スポーツ報知の購読のお申し込みはこちら
ショップ報知
マガジン報知
個人向け写真販売
ボーイズリーグ写真販売
法人向け紙面・写真使用申請
報知ブログ（最新更新分）一覧へ