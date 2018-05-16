【巨人】阿部が口火で打者一巡の猛攻 １２点大勝、吉川光は３勝目…ヤクルト戦経過

◆ヤクルト４―１２巨人（１６日・鹿児島）

巨人が１４安打１２得点と大勝し、ヤクルトとの鹿児島シリーズを１勝１敗とした。今季７度目の２ケタ得点となった。

３回に坂本勇の右越え４号ソロで先制も、その裏、山田哲の１１号ソロで同点に追いつかれた。

４回に打線が爆発。先頭の阿部から、岡本、亀井、長野と４連打で２点を奪うと、１死一、二塁から坂本勇のタイムリー、吉川尚の左中間２点三塁打など打者１０人、６安打の猛攻で７点を加えた。

７回にも２死満塁から小林の２点タイムリーが飛び出すなど、またも打者１０人で４点を加えダメを押した。

先発・吉川光は６回を６安打１失点で３勝目。

【試合経過】

◇９回（巨０、ヤ３）

【巨】（投手中沢、一塁荒木、左翼田代、中堅上田、右翼鵜久森）長野、小林ともに投ゴロ、田原の代打若林三振

【ヤ】（投手中川、遊撃若林）古賀右飛、荒木四球、山田哲の右前安打で荒木二進、西浦右越２号３ラン、上田三ゴロ、田代左前安打、鵜久森三ゴロ ９回に登板した中川

◇８回（両軍０）

【巨】ゲレーロ左前安打（代走立岡）、吉川大の遊ゴロで立岡二封、岡本左飛、亀井遊ゴロ

【ヤ】（投手田原、左翼立岡）西浦三ゴロ、青木右前安打（代走上田）、バレンティンの左前安打で上田二進（一塁代走田代）、坂口一邪飛、大引の左前安打で満塁、山本の代打川端三邪飛 ８回に３番手で登板した田原

◇７回（巨４、ヤ０）

◇６回（両軍０）

【巨】（投手松岡）小林三邪飛、吉川光遊ゴロ、坂本勇中飛

【ヤ】西浦左前安打、青木右飛、バレンティン三振、坂口の中前安打で西浦二進、大引四球で満塁、雄平左飛

◇５回（両軍０）

【巨】岡本右飛、亀井左飛、長野遊ゴロ

【ヤ】古賀三ゴロ、風張の代打広岡三振、山田哲二飛

◇４回（巨７、ヤ０）

【ヤ】坂口中前安打、大引二ゴロ併殺打、雄平遊ゴロ

◇３回（両軍１）

【ヤ】山田哲左越１１号本塁打、西浦三直、青木遊ゴロ、バレンティン三ゴロ

◇２回（両軍０）

【ヤ】坂口右前安打、大引の左前安打で坂口二進、雄平の投ゴロで坂口三進、大引二進、古賀、原ともに三振

◇１回（両軍０）

【巨】坂本勇三ゴロ、吉川尚遊ゴロ、ゲレーロ左越二塁打、阿部三振