【巨人】阿部が口火で打者一巡の猛攻 １２点大勝、吉川光は３勝目…ヤクルト戦経過
◆ヤクルト４―１２巨人（１６日・鹿児島）
巨人が１４安打１２得点と大勝し、ヤクルトとの鹿児島シリーズを１勝１敗とした。今季７度目の２ケタ得点となった。
３回に坂本勇の右越え４号ソロで先制も、その裏、山田哲の１１号ソロで同点に追いつかれた。
４回に打線が爆発。先頭の阿部から、岡本、亀井、長野と４連打で２点を奪うと、１死一、二塁から坂本勇のタイムリー、吉川尚の左中間２点三塁打など打者１０人、６安打の猛攻で７点を加えた。
７回にも２死満塁から小林の２点タイムリーが飛び出すなど、またも打者１０人で４点を加えダメを押した。
先発・吉川光は６回を６安打１失点で３勝目。
【試合経過】
◇９回（巨０、ヤ３）
【巨】（投手中沢、一塁荒木、左翼田代、中堅上田、右翼鵜久森）長野、小林ともに投ゴロ、田原の代打若林三振
◇８回（両軍０）
【巨】ゲレーロ左前安打（代走立岡）、吉川大の遊ゴロで立岡二封、岡本左飛、亀井遊ゴロ
◇７回（巨４、ヤ０）
【巨】吉川尚中飛、ゲレーロ左前安打、阿部の右翼線安打でゲレーロ三進（一塁代走吉川大）、岡本のとき暴投で吉川大二進、岡本四球で満塁、亀井の遊ゴロ失でゲレーロ生還、なお満塁、長野三振、小林の右前安打で吉川大、岡本ともに生還、亀井二進、（投手山本、右翼荒木）吉川光の代打大城の投手内野安打で満塁、坂本勇四球で亀井生還、吉川尚一ゴロ
◇６回（両軍０）
【巨】（投手松岡）小林三邪飛、吉川光遊ゴロ、坂本勇中飛
【ヤ】西浦左前安打、青木右飛、バレンティン三振、坂口の中前安打で西浦二進、大引四球で満塁、雄平左飛
◇５回（両軍０）
【巨】岡本右飛、亀井左飛、長野遊ゴロ
【ヤ】古賀三ゴロ、風張の代打広岡三振、山田哲二飛
◇４回（巨７、ヤ０）
【巨】阿部左前安打、岡本の右前安打で阿部三進、亀井の右越安打で阿部生還、岡本三進、長野の左前安打で岡本生還、亀井二進、小林の投前バントで亀井三塁封殺、長野二進、吉川光の投前バントで原が三塁に悪送球し長野生還、小林二進、坂本勇の左前安打で小林生還、吉川光二進、吉川尚の左中間三塁打で吉川光、坂本勇ともに生還、（投手風張）ゲレーロのとき暴投で吉川尚生還、ゲレーロ三ゴロ、阿部三振
【ヤ】坂口中前安打、大引二ゴロ併殺打、雄平遊ゴロ
◇３回（両軍１）
【ヤ】山田哲左越１１号本塁打、西浦三直、青木遊ゴロ、バレンティン三ゴロ
◇２回（両軍０）
【ヤ】坂口右前安打、大引の左前安打で坂口二進、雄平の投ゴロで坂口三進、大引二進、古賀、原ともに三振
◇１回（両軍０）
【巨】坂本勇三ゴロ、吉川尚遊ゴロ、ゲレーロ左越二塁打、阿部三振
【ヤ】山田哲四球、西浦の遊ゴロで山田哲二封、青木三振、バレンティン右飛