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【巨人】田口、初回の失点重く　６回２失点も黒星　打線は５安打に抑えられる…ＤｅＮＡ戦経過

2018年5月19日18時1分  スポーツ報知
  • ９回１死二塁、遊ゴロに倒れた坂本勇

　◆巨人１―５ＤｅＮＡ（１９日・東京ドーム）

　巨人は初回、先発・田口が筒香に２試合連続本塁打となる８号２ランを浴び先制を許した。

　４回にゲレーロの左翼線二塁打、マギーの一塁線を破る二塁打で１点を返した。さらに１死満塁としたが後続が倒れた。

　６回には１死一、三塁で長野が浅い右飛に倒れ、大城も凡退すると、７回、田口から代わった宮国が梶谷、ソトに連打を浴び無死一、三塁からロペスに左犠飛を打たれ３点目を失った。

　８回には三上から２死一、三塁の好機を作るも長野が捕邪飛。この試合まで１９試合連続安打だった長野だが、この日は３打数無安打で連続試合安打はストップした。

　９回には４番手・田原が２死一、二塁から宮崎に左中間に２点二塁打を浴び、ダメを押された。

　巨人の連勝は２でストップ。先発・田口は６回９安打２失点で３敗目（２勝）。

　【試合経過】

　◇９回（Ｄ２、巨０）

　【Ｄ】（投手田原、三塁辻）梶谷右前安打、ソト左飛、ロペスのとき梶谷二盗、ロペス遊ゴロ、筒香申告敬遠、宮崎の左中間二塁打でロペス、筒香ともに生還、宮崎三塁狙うもタッチアウト

　【巨】（投手山崎、左翼神里）大城左翼線二塁打、田原の代打中井三振、坂本勇遊ゴロ、吉川尚の代打阿部右飛

  • ９回２死二塁、最後の打者・阿部が右飛に倒れる

    ９回２死二塁、最後の打者・阿部が右飛に倒れる

　◇８回（両軍０）

　【Ｄ】（投手上原）柴田中前安打、高城の一前バントで柴田二進、エスコバーの代打乙坂の遊ゴロで柴田三進、大和遊ゴロ

  • ８回に３番手で登板し、無失点に抑えた上原

    ８回に３番手で登板し、無失点に抑えた上原

　【巨】（投手三上）ゲレーロ右前安打、吉川大の代打辻の一ゴロでゲレーロ二進、岡本の右飛でゲレーロ三進、亀井四球、長野捕邪飛

  • ８回２死一三塁、長野が捕邪飛に倒れる

    ８回２死一三塁、長野が捕邪飛に倒れる

　◇７回（Ｄ１、巨０）

　【Ｄ】（投手宮国、三塁吉川大）梶谷右翼線二塁打、ソトの左前安打で梶谷三進、ロペスの左犠飛で梶谷生還、筒香左飛、宮崎の二ゴロでソト二封

  • ７回無死一、三塁、ロペスの左犠飛で三塁走者の梶谷（右）が生還し、肩を落とす宮国。左は次打者の筒香

    ７回無死一、三塁、ロペスの左犠飛で三塁走者の梶谷（右）が生還し、肩を落とす宮国。左は次打者の筒香

　【巨】宮国の代打若林三振、坂本勇右飛、吉川尚三振

　◇６回（両軍０）

　【Ｄ】田中浩左前安打、高城の一前バントで田中浩二進（代走柴田）、武藤の代打桑原、大和ともに三振

  • ６回２死二塁、大和を空振り三振に仕留め、雄たけびをあげる田口

    ６回２死二塁、大和を空振り三振に仕留め、雄たけびをあげる田口

　【巨】（投手三嶋、二塁柴田）マギー中越二塁打（代走吉川大）、岡本三振、（投手エスコバー）亀井死球、長野のとき重盗で二、三塁、長野右飛、大城遊直

  • ６回１死一、二塁、重盗を成功させ、三塁に滑り込む二塁走者の代走・吉川大。三塁手・宮崎

    ６回１死一、二塁、重盗を成功させ、三塁に滑り込む二塁走者の代走・吉川大。三塁手・宮崎

　◇５回（両軍０）

　【Ｄ】梶谷中越二塁打、ソトの遊直で梶谷戻れず併殺、ロペス中前安打、筒香の左前安打でロペス二進、宮崎の二ゴロで筒香二封

　【巨】（投手武藤）坂本勇左飛、吉川尚三振、ゲレーロ右飛

　◇４回（Ｄ０、巨１）

　【Ｄ】宮崎投手強襲内野安打、田中浩死球で宮崎二進、高城左飛、浜口の一前バントで宮崎三封、田中浩二進、大和一邪飛

　【巨】ゲレーロ左翼線二塁打、マギーの右翼線二塁打でゲレーロ生還、岡本の二ゴロでマギー三進、亀井、長野ともに四球で満塁、大城三振、田口一ゴロ

  • ４回無死二塁、右翼線に適時二塁打を放ったマギー

    ４回無死二塁、右翼線に適時二塁打を放ったマギー

　◇３回（両軍０）

　【Ｄ】梶谷右前安打、ソトの中飛で梶谷二進、ロペス三振、筒香二飛

　【巨】大城三振、田口四球、坂本勇の投ゴロで田口二封、吉川尚のとき坂本勇二盗、吉川尚遊飛

　◇２回（両軍０）

　【Ｄ】高城遊ゴロ、浜口三振、大和中飛

　【巨】岡本、亀井ともに三振、長野中飛

　◇１回（Ｄ２、巨０）

　【Ｄ】梶谷一ゴロ、ソト二塁内野安打、ロペス中飛、筒香左越８号２ラン、宮崎右中間二塁打、田中浩中飛

  • １回２死一塁、筒香に先制の左越え８号２ラン本塁打を打たれる先発投手の田口

    １回２死一塁、筒香に先制の左越え８号２ラン本塁打を打たれる先発投手の田口

　【巨】坂本勇四球、吉川尚の投前バントで坂本勇二進、ゲレーロ三振、マギー三ゴロ

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