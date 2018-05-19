【巨人】田口、初回の失点重く ６回２失点も黒星 打線は５安打に抑えられる…ＤｅＮＡ戦経過

◆巨人１―５ＤｅＮＡ（１９日・東京ドーム）

巨人は初回、先発・田口が筒香に２試合連続本塁打となる８号２ランを浴び先制を許した。

４回にゲレーロの左翼線二塁打、マギーの一塁線を破る二塁打で１点を返した。さらに１死満塁としたが後続が倒れた。

６回には１死一、三塁で長野が浅い右飛に倒れ、大城も凡退すると、７回、田口から代わった宮国が梶谷、ソトに連打を浴び無死一、三塁からロペスに左犠飛を打たれ３点目を失った。

８回には三上から２死一、三塁の好機を作るも長野が捕邪飛。この試合まで１９試合連続安打だった長野だが、この日は３打数無安打で連続試合安打はストップした。

９回には４番手・田原が２死一、二塁から宮崎に左中間に２点二塁打を浴び、ダメを押された。

巨人の連勝は２でストップ。先発・田口は６回９安打２失点で３敗目（２勝）。

【試合経過】

◇９回（Ｄ２、巨０）

【Ｄ】（投手田原、三塁辻）梶谷右前安打、ソト左飛、ロペスのとき梶谷二盗、ロペス遊ゴロ、筒香申告敬遠、宮崎の左中間二塁打でロペス、筒香ともに生還、宮崎三塁狙うもタッチアウト

◇８回（両軍０）

◇７回（Ｄ１、巨０）

【巨】宮国の代打若林三振、坂本勇右飛、吉川尚三振

◇６回（両軍０）

◇５回（両軍０）

【Ｄ】梶谷中越二塁打、ソトの遊直で梶谷戻れず併殺、ロペス中前安打、筒香の左前安打でロペス二進、宮崎の二ゴロで筒香二封

【巨】（投手武藤）坂本勇左飛、吉川尚三振、ゲレーロ右飛

◇４回（Ｄ０、巨１）

【Ｄ】宮崎投手強襲内野安打、田中浩死球で宮崎二進、高城左飛、浜口の一前バントで宮崎三封、田中浩二進、大和一邪飛

◇３回（両軍０）

【Ｄ】梶谷右前安打、ソトの中飛で梶谷二進、ロペス三振、筒香二飛

【巨】大城三振、田口四球、坂本勇の投ゴロで田口二封、吉川尚のとき坂本勇二盗、吉川尚遊飛

◇２回（両軍０）

【Ｄ】高城遊ゴロ、浜口三振、大和中飛

【巨】岡本、亀井ともに三振、長野中飛

◇１回（Ｄ２、巨０）