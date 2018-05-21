【巨人】オールスターファン投票用紙に菅野、上原、坂本、岡本、吉川尚ら…セ記載選手一覧

マイナビオールスターゲーム２０１８（７月１３日・京セラＤ大阪、同１４日・熊本県営藤崎台）のファン投票が２２日からスタートする。

巨人からは菅野、上原、岡本、吉川尚、坂本らが投票用紙記載選手としてノミネートされた（記載以外の選手も投票可能）。セ・リーグ各球団の記載選手は以下の通り。各部門一人が選出され、選手間投票、監督推薦のメンバーと合わせて出場全選手が決まる。

◆先発

広島・大瀬良、野村、ジョンソン

阪神・小野、秋山、メッセンジャー

ＤｅＮＡ・東、石田、京山

巨人・菅野、山口俊、田口

中日・小笠原、柳、松坂

ヤクルト・ブキャナン、石川、原

◆中継ぎ

広島・今村、阪神・マテオ、ＤｅＮＡ・三上、巨人・上原、中日・鈴木博、ヤクルト・石山

◆抑え

広島・中崎、阪神・ドリス、ＤｅＮＡ・山崎康、巨人・カミネロ、中日・田島、ヤクルト・カラシティー

◆捕手

広島・會澤、阪神・梅野、ＤｅＮＡ・嶺井、巨人・小林、中日・大野奨、ヤクルト・中村

◆一塁

広島・新井、阪神・ロサリオ、ＤｅＮＡ・ロペス、巨人・岡本、中日・ビシエド、ヤクルト・坂口

◆二塁

広島・菊池、阪神・鳥谷、ＤｅＮＡ・倉本、巨人・吉川尚、中日・高橋、ヤクルト・山田哲

◆三塁

広島・安部、阪神・大山、ＤｅＮＡ・宮崎、巨人・マギー、中日・福田、ヤクルト・川端

◆遊撃

広島・田中、阪神・糸原、ＤｅＮＡ・大和、巨人・坂本、中日・京田、ヤクルト・廣岡

◆外野

広島・丸、松山、鈴木

阪神・糸井、福留、高山

ＤｅＮＡ・桑原、神里、筒香

巨人・ゲレーロ、長野、亀井

中日・アルモンテ、大島、平田

ヤクルト・バレンティン、青木、雄平

