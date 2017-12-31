【高校サッカー】長崎総科大附、中京大中京に３発快勝発進…東福岡・昌平なども初戦突破
◆第９６回全国高校サッカー選手権大会▽１回戦 中京大中京（愛知）０－３長崎総科大附（長崎）（３１日・フクダ電子アリーナ）
高校総体ベスト４の長崎総科大附（長崎）が、Ｕ－２０代表ＦＷ安藤瑞季のゴールなどで中京大中京（愛知）を３―０で破り、２回戦進出を決めた。
開始１３分にＤＦ島田蓮平に代えてＤＦ嶋中春児を投入する大胆策に出た直後。前半１７分、ＣＫの流れから、鋭い縦パスを受けたその嶋中が冷静に決めて先制した。後半２３分には、嶋中のラストパスからＭＦ小川貴之が押し込んで２点目。後半ロスタイム３分にはＦＷ荒木駿太からの右クロスをＦＷ安藤が確実に決めてだめを押した。
また、１５年度優勝の東福岡、昌平（埼玉）、米子北（鳥取）なども初戦を突破。清水桜が丘（静岡）―高川学園（山口）の好カードでは、高川学園がＰＫ戦の末に勝ち上がった。
◇３１日の試合結果
▽フクダ電子アリーナ
中京大中京（愛知）０－３長崎総科大附（長崎）
清水桜が丘（静岡）１－１（ＰＫ３－５）高川学園（山口）
▽味の素フィールド西が丘
北陸（福井）１－３日章学園（宮崎）
▽浦和駒場スタジアム
日本文理（新潟）２－０立正大淞南（島根）
旭川実（北海道）４－２宜野湾（沖縄）
▽ＮＡＣＫ５スタジアム大宮
秋田商（秋田）０－１神村学園（鹿児島）
昌平（埼玉）１－１（ＰＫ４－３）広島皆実（広島）
▽ゼットエーオリプリスタジアム
明秀日立（茨城）３－０高知西（高知）
星稜（石川）１－０松山工（愛媛）
▽駒沢陸上競技場
実践学園（東京Ａ）０－２滝川第二（兵庫）
帝京大可児（岐阜）３－０徳島北（徳島）
▽ニッパツ三ツ沢球技場
山梨学院（山梨）１－２米子北（鳥取）
仙台育英（宮城）３－２高松商（香川）
▽等々力陸上競技場
富山第一（富山）１－０東海大星翔（熊本）
尚志（福島）０－３東福岡（福岡）