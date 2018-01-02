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【箱根駅伝】往路の区間変更は２１人　変更なしは早大、神奈川大など６校

2018年1月2日7時31分  スポーツ報知

　◆報知新聞社後援　第９４回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）（２日、東京・読売新聞東京本社前―芦ノ湖、５区間＝１０７．５キロ）

　第９４回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）は２日午前８時に東京・大手町の読売新聞社前をスタートする。当日の往路・区間最終エントリーが締め切られ、区間エントリーから２１人が変更となった。関東学生連合は１区の近藤秀一（東大３年）が矢沢健太（芝浦工大４年）に変更となった。

　☆青学大
　４区　橋詰大慧（３年）→梶谷瑠哉（３年）

　☆東洋大
　３区　中村駆（２年）→山本修二（３年）

　☆早大
　なし

　☆順大
　１区　吉岡幸輝（３年）→栃木渡（４年）

　３区　内山将志（１年）→橋本龍一（２年）

　☆神奈川大
　なし

　☆中央学院大
　２区　高砂大地（２年）→市山翼（３年）

　☆日体大
　５区　辻野恭哉（４年）→小町昌矢（４年）

　☆法大
　３区　福田兼士（３年）→細川翔太郎（４年）

　☆駒大
　２区　中村大聖（２年）→山下一貴（２年）

　４区　加藤淳（１年）→高本真樹（４年）

　☆東海大
　１区　関颯人（２年）→三上嵩斗（３年）

　☆帝京大
　なし

　☆大東大
　４区　前田将太（４年）→奈良凌介（２年）

　５区　大久保陸人（３年）→藤岡賢蔵（１年）

　☆中大
　３区　川崎新太郎（１年）→中山顕（３年）

　４区　江連崇裕（４年）→苗村隆広（３年）

　☆山梨学院大
　なし

　☆拓大
　３区　鈴見侑大（３年）→赤崎暁（２年）

　☆国学院大
　４区　花沢拓己（４年）→土方英和（２年）

　☆国士舘大
　なし

　☆城西大
　１区　宮沢真太（２年）→西嶋雄伸（２年）

　４区　野上亮祐（１年）→金子元気（３年）

　☆上武大
　３区　久保田直生（３年）→熊倉優介（３年）

　☆東京国際大
　なし

　☆関東学生連合
　１区　近藤秀一（東大・３年）→矢沢健太（芝浦工大・４年）

　５区　相馬崇史（筑波大・１年）→田島光（関東学院大・３年）

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