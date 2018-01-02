【箱根駅伝】往路の区間変更は２１人 変更なしは早大、神奈川大など６校

◆報知新聞社後援 第９４回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）（２日、東京・読売新聞東京本社前―芦ノ湖、５区間＝１０７．５キロ）

第９４回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）は２日午前８時に東京・大手町の読売新聞社前をスタートする。当日の往路・区間最終エントリーが締め切られ、区間エントリーから２１人が変更となった。関東学生連合は１区の近藤秀一（東大３年）が矢沢健太（芝浦工大４年）に変更となった。

☆青学大

４区 橋詰大慧（３年）→梶谷瑠哉（３年）

☆東洋大

３区 中村駆（２年）→山本修二（３年）

☆早大

なし

☆順大

１区 吉岡幸輝（３年）→栃木渡（４年）

３区 内山将志（１年）→橋本龍一（２年）

☆神奈川大

なし

☆中央学院大

２区 高砂大地（２年）→市山翼（３年）

☆日体大

５区 辻野恭哉（４年）→小町昌矢（４年）

☆法大

３区 福田兼士（３年）→細川翔太郎（４年）

☆駒大

２区 中村大聖（２年）→山下一貴（２年）

４区 加藤淳（１年）→高本真樹（４年）

☆東海大

１区 関颯人（２年）→三上嵩斗（３年）

☆帝京大

なし

☆大東大

４区 前田将太（４年）→奈良凌介（２年）

５区 大久保陸人（３年）→藤岡賢蔵（１年）

☆中大

３区 川崎新太郎（１年）→中山顕（３年）

４区 江連崇裕（４年）→苗村隆広（３年）

☆山梨学院大

なし

☆拓大

３区 鈴見侑大（３年）→赤崎暁（２年）

☆国学院大

４区 花沢拓己（４年）→土方英和（２年）

☆国士舘大

なし

☆城西大

１区 宮沢真太（２年）→西嶋雄伸（２年）

４区 野上亮祐（１年）→金子元気（３年）

☆上武大

３区 久保田直生（３年）→熊倉優介（３年）

☆東京国際大

なし

☆関東学生連合

１区 近藤秀一（東大・３年）→矢沢健太（芝浦工大・４年）

５区 相馬崇史（筑波大・１年）→田島光（関東学院大・３年）

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