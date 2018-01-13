稀勢の里ら現役全横綱がそろい踏み、八角理事長のあいさつにも注目…１４日初場所初日

２０１８年最初の本場所「初場所」（両国国技館）が１４日、初日を迎える。十両・貴ノ岩（２７）＝貴乃花＝への暴行問題で元横綱・日馬富士関（３３）は引退したが、東横綱・白鵬（３２）＝宮城野＝、東横綱・鶴竜（３２）＝井筒＝、西横綱・稀勢の里（３１）＝田子ノ浦＝の３横綱が出場する。現役全横綱が初日に出場するのは４横綱だった１７年名古屋場所以来となる。

かち上げや張り差しなど、乱暴な立ち合いを批判されている白鵬は、西小結・阿武咲（２１）＝阿武松＝と対戦。今年の目標として幕内勝利で前人未到の１０００勝を目指す白鵬が、今年最初の土俵でどのような立ち合いを見せるのか注目が集まる。

４場所連続で休場した稀勢の里は、新小結・貴景勝（２１）＝貴乃花＝に胸を出し、こちらも４場所連続で休場の鶴竜は、東前頭筆頭・北勝富士（２５）＝八角＝の挑戦を受ける。十両・貴ノ岩は休場するが十両にとどまる措置がとられている。

１７年の暴行問題や、１８年に発覚した立行司、式守伊之助（５８）＝宮城野＝による若手行司へのセクハラを受け、八角理事長（元横綱・北勝海）の初日協会あいさつにも、関心が寄せられそうだ。

◆大相撲初場所番付

【東】

東横綱・白鵬（３２）＝宮城野＝

東横綱・鶴竜（３２）＝井筒＝

東大関・豪栄道（３１）＝境川＝

東関脇・御嶽海（２５）＝出羽海＝

東小結・貴景勝（２１）＝貴乃花＝

東前頭筆頭・北勝富士（２５）＝八角＝

東前頭２枚目・嘉風（３５）＝尾車＝

東前頭３枚目・千代大龍（２９）＝九重＝

東前頭４枚目・正代（２６）＝時津風＝

東前頭５枚目・隠岐の海（３２）＝八角＝

東前頭６枚目・宝富士（３０）＝伊勢ケ浜＝

東前頭７枚目・千代翔馬（２６）＝九重＝

東前頭８枚目・栃煌山（３０）＝春日野＝

東前頭９枚目・松鳳山（３３）＝二所ノ関＝

東前頭１０枚目・照ノ富士（２６）＝伊勢ケ浜＝

東前頭１１枚目・琴勇輝（２６）＝佐渡ケ嶽＝

東前頭１２枚目・蒼国来（３３）＝荒汐＝再入幕

東前頭１３枚目・豪風（３８）＝尾車＝

東前頭１４枚目・阿炎（２３）＝錣山＝新入幕

東前頭１５枚目・石浦（２８）＝宮城野＝再入幕

東前頭１６枚目・竜電（２７）＝高田川＝新入幕

東前頭１７枚目・大奄美（２５）＝追手風＝

【西】

西横綱・稀勢の里（３１）＝田子ノ浦＝

西大関・高安（２７）＝田子ノ浦＝

西関脇・玉鷲（３３）＝片男波＝

西小結・阿武咲（２１）＝阿武松＝

西前頭筆頭・逸ノ城（２４）＝湊＝

西前頭２枚目・琴奨菊（３３）＝佐渡ケ嶽＝

西前頭３枚目・栃ノ心（３０）＝春日野＝

西前頭４枚目・荒鷲（３１）＝峰崎＝

西前頭５枚目・遠藤（２７）＝追手風＝

西前頭６枚目・勢（３１）＝伊勢ノ海＝

西前頭７枚目・千代の国（２７）＝九重＝

西前頭８枚目・魁聖（３１）＝友綱＝

西前頭９枚目・千代丸（２６）＝九重＝

西前頭１０枚目・安美錦（３９）＝伊勢ケ浜＝

西前頭１１枚目・大翔丸（２６）＝追手風＝

西前頭１２枚目・輝（２３）＝高田川＝

西前頭１３枚目・大栄翔（２４）＝追手風＝

西前頭１４枚目・豊山（２３）＝時津風＝再入幕

西前頭１５枚目・錦木（２７）＝伊勢ノ海＝

西前頭１６枚目・朝乃山（２３）＝高砂＝