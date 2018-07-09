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【日米大学野球】第４戦は点の取り合いの末に３連敗　米国Ｖ許す

2018年7月9日10時22分  スポーツ報知

　◆日米大学野球第４戦　米国７―６日本（８日・米メイコン）

　第４２回日米大学野球選手権は８日（日本時間９日朝）、米ジョージア州メイコンで第４戦が行われ、日本は６―７で惜敗。３連敗で１勝３敗となり、米国が２大会連続２４度目の優勝を決めた。

　日本は第２戦で大会新記録となる１試合１６奪三振を記録（７回３安打無失点）した先発した今秋ドラフト１位候補右腕・松本航（日体大４年）を中３日で先発に起用。５回までは５安打されながらも６奪三振で無失点と踏ん張っていたが、３点リードの６回に犠飛と同点２ランを浴びて降板。７回以降はリリーフ陣が崩れ、計４点を奪われた。

　過去３戦で計２得点の打線は、スタメンを大幅に入れ替え。３回に今大会初スタメンの７番・向山基生左翼手（法大４年）が、今大会両チームを通じて初アーチとなる左越えソロを放つなど３点を先取。その後も計９安打を放ち、３点差を追う９回も１点差に迫る意地を見せたが、及ばなかった。

　日本
　００３　０００　０１２－６
　０００　００３　２２×－７
　米国
　（日）松本、清水、津森、小郷―藤野、海野

　【日本代表スタメン】
　１（中）米満凪（奈良学園大４年）
　２（遊）児玉亮涼（九産大２年）
　３（指）佐藤輝明（近大２年）
　４（三）伊藤裕季也（立正大４年）
　５（右）佐藤都志也（東洋大３年）
　６（一）岩城駿也（九産大４年）
　７（左）向山基生（法大４年）
　８（捕）藤野隼也（立大３年）
　９（二）上川畑大悟（日大４年）

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