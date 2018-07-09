【日米大学野球】第４戦は点の取り合いの末に３連敗 米国Ｖ許す

◆日米大学野球第４戦 米国７―６日本（８日・米メイコン）

第４２回日米大学野球選手権は８日（日本時間９日朝）、米ジョージア州メイコンで第４戦が行われ、日本は６―７で惜敗。３連敗で１勝３敗となり、米国が２大会連続２４度目の優勝を決めた。

日本は第２戦で大会新記録となる１試合１６奪三振を記録（７回３安打無失点）した先発した今秋ドラフト１位候補右腕・松本航（日体大４年）を中３日で先発に起用。５回までは５安打されながらも６奪三振で無失点と踏ん張っていたが、３点リードの６回に犠飛と同点２ランを浴びて降板。７回以降はリリーフ陣が崩れ、計４点を奪われた。

過去３戦で計２得点の打線は、スタメンを大幅に入れ替え。３回に今大会初スタメンの７番・向山基生左翼手（法大４年）が、今大会両チームを通じて初アーチとなる左越えソロを放つなど３点を先取。その後も計９安打を放ち、３点差を追う９回も１点差に迫る意地を見せたが、及ばなかった。

日本

００３ ０００ ０１２－６

０００ ００３ ２２×－７

米国

（日）松本、清水、津森、小郷―藤野、海野

【日本代表スタメン】

１（中）米満凪（奈良学園大４年）

２（遊）児玉亮涼（九産大２年）

３（指）佐藤輝明（近大２年）

４（三）伊藤裕季也（立正大４年）

５（右）佐藤都志也（東洋大３年）

６（一）岩城駿也（九産大４年）

７（左）向山基生（法大４年）

８（捕）藤野隼也（立大３年）

９（二）上川畑大悟（日大４年）