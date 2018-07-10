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【日米大学野球】最終戦は日本が延長１１回サヨナラ勝ち

2018年7月10日12時48分  スポーツ報知

　◆日米大学野球第５戦　日本４―３米国（９日・米アトランタ）

　第４２回日米大学野球選手権は９日（日本時間１０日朝）、米ジョージア州アトランタで最終第５戦が行われ、日本は延長１１回、４―３でサヨナラ勝ち。連敗を３で止めて、２勝３敗で全日程を終えた。３―３で９回を終え、延長１０回からタイブレークに突入。１１回１死二、三塁から途中出場の海野隆司捕手（東海大３年）がサヨナラ中犠飛を放った。

　日本は初回、１死二、三塁から４番・伊藤裕季也二塁手（立正大４年）の右中間二塁打で２点を先取。先発した来秋ドラフト１位候補右腕・森下暢仁（明大４年）が５回を投げ、１０安打３失点と逆転を許して降板したが、６回に相手の暴投で同点とした。

　投げては、森下の後を受けた田中誠也（立大３年）、甲斐野央（東洋大４年）、伊藤大海（苫小牧駒大２年）が無失点リレー。森下と合わせ、計１５安打を浴びながらも３点でしのぎきった。

　米国
　０１０　２００　０００　００―３
　２００　００１　０００　０１Ｘ―４
　日本
　（延長１１回）
　（日）森下、田中、甲斐野、伊藤大―頓宮、藤野、海野

　【日本代表スタメン】
　１（中）辰己涼介（立命大４年）
　２（遊）児玉亮涼（九産大２年）
　３（左）逢沢崚介（明大４年）
　４（二）伊藤裕季也（立正大４年）
　５（一）佐藤都志也（東洋大３年）
　６（捕）頓宮裕真（亜大４年）
　７（三）岩城駿也（九産大４年）
　８（右）米満凪（奈良学園大４年）
　９（指）向山基生（法大４年）

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