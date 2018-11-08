侍ジャパン大学代表候補強化合宿の参加メンバー発表 法大・三浦ら４０人

全日本大学野球連盟は８日、侍ジャパン大学代表候補強化合宿（１２月１～３日、愛媛・松山）に参加する３年生以下の４０選手を発表。今秋の東京六大学リーグ戦で３勝を挙げてリーグ優勝に貢献した法大・三浦銀二投手（１年＝福岡大大濠）らが名を連ねた。

今回は、新戦力の発掘とチェックを主な目的とし、来秋ドラフト上位候補の明大・森下暢仁（３年＝大分商）ら、今年７月に行われた日米大学野球とハーレム国際野球大会に出場した選手は対象外とした（ただし、藤野、佐藤、海野の３捕手は参加）。参加選手は以下の通り。

▽投手 大道温貴（八戸学院大２年）、山崎凪（中央学院大１年）、中川颯（立大２年）、三浦銀二（法大１年）、糸川亮太（立正大２年）、原田泰成（東海大３年）、北山比呂（日体大３年）、西山雅貴（環太平洋大３年）、三浦瑞樹（東北福祉大１年）、高橋佑樹（慶大３年）、早川隆久（早大２年）、加藤三範（筑波大２年）、坂本裕哉（立命大３年）、武次春哉（関西国際大２年）

▽捕手 古川裕大（上武大２年）、郡司裕也（慶大３年）、佐藤都志也（東洋大３年）、海野隆司（東海大３年）、大本拓海（立命大３年）

▽内野手 中山智隆（小樽商大２年）、相馬優人（法大３年）、内山京祐（中大２年）、篠原涼（筑波大３年）、平良竜哉（九州共立大２年）、元山飛優（東北福祉大２年）、檜村篤史（早大３年）、小川龍成（国学院大２年）、牧秀悟（中大２年）、中川智裕（近大３年）、盛田巧平（岡山商大３年）

▽外野手 赤尾光祐（東海大北海道２年）、豊田寛（国際武道大３年）、鈴木寿希也（東京情報大３年）、中村健人（慶大３年）、高部瑛斗（国士舘大３年）、若林楽人（駒大２年）、梶原昂希（神奈川大１年）、宮本一希（北陸大３年）、竹村陸（近大３年）