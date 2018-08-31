【Ｕ１８アジア野球選手権】宮崎県高校選抜メンバーにはドラフト候補も

◆Ｕ１８高校日本代表壮行試合（３１日、宮崎・サンマリン宮崎）

第１２回Ｕ１８アジア野球選手権大会（９月３開幕・宮崎）に出場する高校日本代表は、午後６時から宮崎県高校選抜と大会のメイン会場となるサンマリン宮崎で壮行試合を行う。

昨夏の甲子園で２年生ながらエースとして活躍した聖心ウルスラ学園・戸郷翔征、今春のセンバツに出場した延岡学園のショート・小幡竜平（ともに３年）といったドラフト候補を擁する宮崎県高校選抜は、いずれも３年生で２４人。メンバーは以下の通り（名前の前の数字は背番号）。

▽投手 １８戸郷翔征、１１林田蓮瑚（ともに聖心ウルスラ学園）、１林田昂也（日章学園）、１７伊藤光眸（宮崎日大）、１９正手海成（宮崎西）、２１源隆馬（宮崎学園）、１６桝田佳吾（宮崎工）、１３斎藤力（鵬翔）

▽捕手 １２中村龍星（延岡工）、２０児玉悠輔（宮崎工）、２松下祐貴（都城西）、２２蓑尾海斗（日南学園）

▽内野手 ９小幡竜平（延岡学園）、５谷航之介（高鍋）、３福田光伸（妻）、６宮ノ原悠哉（日章学園）、１０富永康介（宮崎北）、８長友奏大（鵬翔）、７中原一颯（日南学園）

▽外野手 １４椿原塁（延岡学園）、２４中川大輝（富島）、１５星崎竜也（日向）、４清田海成（宮崎日大）、２３門川大晟（日南学園）